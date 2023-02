Mondiali di sci in Francia: Sofia Goggia inforca il tris sulla Roc de Fer

Mondiali di sci alpino in Francia: la valanga rosa non ha concesso il (meritato) tris affidato a Sofia Goggia nella discesa della iconica pista “Roc de Fer”. Giornata storta. Capita. La campionessa bergamasca ha inforcato nella parte finale, ha perso aderenza rischiando oltretutto di cadere. Naturalmente l’incidente ha comportato l’annullamento del tempo e quindi addio anche ai sogni di medaglia per l’azzurra. Attonita al traguardo. Che maledizione questo oro mondiale.

SOFIA: DELUSIONE E DISPIACERE

Ha detto subito dopo il traguardo: ”Ci sono delusione e dispiacere, ho dato tutto quello che avevo. Ho preso dentro lo sci, non avevo nemmeno capito di inforcare. La dinamica è stata così veloce che ho chiuso la gara, poi mi sono accorta guardando il replay. Nelle prove non avevo mai dominato, ma si poteva fare la differenza in 2 -3 punti. È una discesa alla portata di tante atlete. Arrivavo con una condizione non eccezionale anche se ero la favorita. Non ho nulla recriminarmi, peccato per la medaglia. Tuttavia questo non scalfisce la carriera e il valore che ho, digerisco il dispiacere e mi focalizzo sui prossimi appuntamenti. Siamo una squadra forte e competitiva. Oggi però non lo abbiamo dimostrato come al solito”. Italia comunque sempre prima nel Medagliere con due ori.

LA CLASSIFICA DELLA DISCESA LIBERA

Ha vinto la svizzera Jasmine Flury, al primo successo in carriera; seconda l’austriaca Nina Ortlieb (+0”4). Podio completato dalla Svizzera Corinne Suter (+0”12). La prima delle italiane è stata Elena Curtoni (13) seguita da Laura Pirovano (14) e Nicol Delago (18). Al sito della FIS Jasmine Flury ha detto:” Non so davvero cosa dire, ancora non riesco a crederci. È semplicemente fantastico. Incredibile, continuo a non capirlo. Sembra irreale, folle. Non lo so, sembra ancora un sogno“. Più sintetica l’austriaca Nina Ortlieb: ”Ho altri campionati del mondo in arrivo, forse un giorno potrò anche anche portare a casa un oro”. Corinne Suter ha confessato il suo stupore: ”È stato tutt’altro che facile per me. Le ultime settimane ho iniziato a pensare e pensare. Ho solo fatto del mio meglio“.

CALENDARIO DEI 13 TITOLI IN PALIO

Domenica 12 febbraio è in programma la discesa uomini. Per l’Italia gareggeranno Paris, Casse, Schieder, Innerhofer. Martedì 14 febbraio sarà il giorno del Team Event, l’unica gara mista dei Mondiali. È una competizione di parallelo tra squadre formate da 2 uomini e 2 donne, che si affrontano a 2. Passa al turno successivo chi vince più sfide. Per l’Italia gareggeranno Kostluger, Della Vite, Sola e Gulli. Domenica 19 i Mondiali chiuderanno con lo slalom maschile.