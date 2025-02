Federica Brignone sul podio dei Mondiali. Medaglia d’argento nel SuperG di Saalbach. Sfumato l’oro per 10 centesimi. Ha vinto una outsider, l’austriaca Stephanie Venier, 31 anni, nativa di Innsbruck, profeta in patria, con un tempo che ha sorpreso lei stessa:1’20”47.

Seconda Brignone, terze a pari merito l’americana Lauren Macuga e la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, distanziate di 24 centesimi. Quinta Sofia Goggia (+0.30). Nona Elena Curtoni (+0.76), alle spalle della favorita Lara Gut-Behrami (+0.70).

Comunque tre azzurre nella Top 10 (nessun’altra nazione ha fatto meglio) e primo posto nel Medagliere iridato. Bilancio (per ora) più che positivo: due giornate di gare, due podi, con un oro ed un argento. Sedicesima Marta Bassino (+1’63), diciottesima Laura Pirovano (+1’72).

Oro sfumato nel secondo intermedio

Federica, come sempre, è partita subito aggressiva. Benché il tracciato fosse penalizzante per le sue caratteristiche, è riuscita comunque a disputare una discesa sontuosa. Ha messo in fila 38 avversarie su 40. Ha perso l’oro nel secondo intermedio, in uno dei punti chiave del pendio.

Dopo un salto di trenta metri c’è un lungo tratto di scorrimento, addirittura con qualche metro in salita. Qui Federica ha perso 23 centesimi sulla Venier.e pur facendo meglio dell’austriaca in due settori ha ridotto il distacco ma non è stato sufficiente.

A fine gara ha detto: ”Si’, una medaglia in SuperG era un obiettivo dell’anno ma questa pista non è nelle mie corde”. In ogni caso va ricordato che la fuoriclasse valdostana ha centrato il quarto alloro della propria carriera dopo l’oro in combinata di due anni fa e i due argenti (2011 e 2023).

Certo, resta il rammarico di un sigillo che avrebbe meritato, tra l’altro nel cuore di una stagione in cui ha vinto cinque gare e sta guidando la classifica generale della Coppa del Mondo con 70 punti di vantaggio sulla svizzera Lara Gut-Behrami. Federica Brignone tornerà in scena sabato 8 febbraio (ore 11.30) nella discesa in cui è favorita Sofia Goggia.

Fra un anno i Giochi di Milano-Cortina

Sulle nevi austriache di Saalbach i Mondiali, iniziati ufficialmente martedi 4 febbraio, si concluderanno domenica 16 febbraio. Un calendario di 11 gare. In lizza 250 donne e 380 uomini in rappresentanza di oltre 70 Paesi.

Grande attesa per il SuperG maschile di venerdì 7 (ore 11.30). In gara 4 azzurri, favorito lo svizzero Marco Odermatt, 27 anni, attualmente leader di Coppa del Mondo, a caccia di tre ori.

Ma tutti pensano già ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina (6-12 febbraio a 2026). Mancano 12 mesi. Gli azzurri sognano. Il record delle 20 medaglie ottenuto nel 1994 a Lillehammer (Norvegia) è difficile da battere. Ma non impossibile.