Partenza col botto ai Mondiali di sci. Primo giorno, prima medaglia d’oro per la valanga rosa. Federica Brignone ha conquistato l’oro nella combinata femminile dei Mondiali di sci alpino in corso Alta Savoia, sulle nevi del Monte Bianco, nelle magiche piste di Courchevel/ Meribel. L’azzurra, già in testa dopo il SuperG, ha completato il capolavoro in slalom. Per lei si tratta del primo titolo iridato della carriera. Seconda piazza per la Svizzera Wendy Holdener. Podio completato dall’austriaca Haaser. Niente da fare per la super favorita e campionessa in carica Shiffrin; fatale per la ragazza del Colorado l’inforcata in slalom. Ha sbagliato a due porte dalla fine, era ad un passo dalla vittoria.

Federica, bronzo nella specialità a Pechino 2022, ha chiuso la gara d’apertura in 1’57”47 sfruttando un SuperG praticamente perfetto e uno slalom di grande qualità. È la prima volta nella storia che una italiana vince il titolo iridato in combinata. In top 10 anche l’altra azzurra Elena Curtoni, nona. Fuori purtroppo in SuperG Marta Bassino mentre Sofia Goggia– al via solo per testare le sue condizioni e la pista- ha terminato a quasi 2” da Brignone per poi non prendere parte allo slalom.

Podio Mondiale 12 anni dopo

Federica Brignone è tornata su un podio Mondiale 12 anni dopo. A Garmisch nel 2011 ha fatto un argento in gigante, qui a Meribel ha conquistato un oro in combinata, guarda caso la specialità che già le aveva regalato un bronzo olimpico e una coppa di specialità con 5 successi. “Ci ho provato” ha urlato alle telecamere sul traguardo perché un errore all’altezza del secondo intermedio non l’aveva lasciata tranquilla. Sulla “Roc de Fer” ha strappato applausi a scena aperta. Ha infilato i passaggi chiave con leggerezza e precisione, poi è stata la più brava a trovare la linea più veloce tanto da lasciarsi alle spalle di oltre 7 decimi le avversarie più accreditate e cioè la svizzera Lara Gut e la norvegese Ragnhild Mowinckel. Bene anche Elena Curtoni che ha chiuso a 4”05 al nono posto ma era finita quarta a 78/100 in SuperG. Per l’Italia questi Mondiali non potevano cominciare meglio. Nell’ultima edizione a Cortina 2 anni fa erano arrivate in tutto solo 2 medaglie: l’oro in parallelo di Marta Bassino e l’argento in gigante di Luca De Aliprandini.

Calendario delle Azzurre

Mercoledì 8 tornerà in pista nel SuperG la Brignone con Curtoni, Goggia e Bassino. Sabato sono attese sul podio della discesa Sofia Goggia ed Elena Curtoni. Gli uomini fanno il loro esordio martedì 7 in combinata. Partiranno, senza troppe pretese, Borsotti, Casse, Paris e Kastlulger.