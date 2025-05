Il francese Johann Zarco, 34 anni, un veterano della MotoGP, ha dominato il GP di Francia sulla iconica pista di Le Mans. Zarco, partito 11esimo con le rain al contrario di molti suoi avversari, ha sfruttato la pioggia per risalire il gruppo e vincere con 19” di vantaggio su Marc Marquez. Sul podio anche Aldeguer. Giù dal podio Acosta (4) e Vinales (5). Bagnaia, coinvolto in un incidente al primo giro, ha chiuso mestamente al 16esimo posto. Out Alex Marquez, Oliveira, Binder, Quartararo e Mir. Marc Marquez allunga in classifica: ora è a +22 sul fratello Alex e +51 su Bagnaia. E’ il caso di ricordare che Zarco è il secondo pilota francese che ha vinto il GP di Francia dopo Pier Monneret a Reims (1954). Comunque Johann è il primo francese che ha vinto a Le Mans in Top-Class.

MOTOGP, GRIGLIA DI PARTENZA

Quartararo sabato ha infiammato Le Mans: seconda pole di fila nella MotoGP 2025 e nuovo record della pista: 1’29”324; migliorato di 6 decimi il tempo che nel 2024 era valso la pole a Jorge Martin. Va detto : è il Momento Yamaha. Il fuoriclasse francese, campione del mondo 2021, sta tirando fuori il meglio da una M1 che comunque ha migliorato il pacchetto aerodinamica-motore-ciclistica. Ma va anche detto che Marc Marquez ha vinto la sesta Sprint (su sei) e si è ripreso la vetta del Motomondiale; ha vinto la Sprint davanti alle due Gresini del fratello Alex ed Aldeguer. Caduti Acosta e Bagnaia; Pecco sabato e’ ripiombato a -31. Non un bel segno. Ed infatti in gara ha toppato di nuovo.

GARA NELLA PIOGGIA

Partenza alle 14.13, tutti con le gomme da pioggia. E al primo giro cade Bagnaia ma torna rapidamente in sella da ultimo. Marc Marquez va al comando e al quarto giro cade Quartararo e non riparte. Delusione massima. Gara strana, asfalto vischioso, torna la pioggia , cadono anche Bezzecchi e Morbidelli. A metà gara Zarco è al comando tallonato dai fratelli Marquez e da Acosta. Allunga il francese, fa il vuoto. Ultimi 5 giri, situazione immutata (ma cadono anche Oliveira e poi Alex Marquez). Vola la Honda di Zarco e va a vincere sotto l’occhio della famiglia salutando il pubblico impazzito. Ha vinto il GP di Francia dopo 71 anni.

EL DIABLO IN PRIMA FILA CON I FRATELLI MARQUEZ

Tutti puntavano sul Diablo. L’idolo di casa Quartararo era partito davanti a tutti condividendo la prima fila con Marc (2) e Alex Marquez (3). Poi il patatrac inatteso. Seconda fila con Aldeguer (4), Vinales (5) e Bagnaia (6). Terza fila con l’Aprilia di Bezzecchi (7), la Yamaha di Miller (8) e la Ducati di Morbidelli (9). Quarta fila: Raul Fernandez (10), Zarco (11) e Pedro Acosta (12). Quinta fila: Binder (12), Rins (13) e la Honda di Mir (14). A seguire in sesta: Luca Marini 15), Di Giannantonio (16) ed Enea Bastianini (17). Ultime due file con Ogura (18), Oliveira (19), Salvadori (20), Takaaki (21) e Nakagami (22). Poi è successo di tutto.

MOTOGP, ORDINE DI ARRIVO

1. Zarco in 45’47.541, 2. Marc Marquez (+19.907), 3. Aldeguer (+26.532), 4. Pedro Acosta (+29.631), 5. Vinales (+38.136), 6. Nakagami (+59.418), 7. Raul Fernandez (+1’10.227), 8. Di Gianantonio (+1’10.503), 9. Salvadori (+1’25.230), 10. Ogura (+1’26.963), 11. Marini (1’33.005), 12. Rins (+1’36.501), 13. Enea Bastianini (+1’ Laps) 14. Bezzecchi (+1’Laps), 15. Morbidelli (+1’Lals), 16. Bagnaia (+1’Laps)