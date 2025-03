MotoGP, Marc Marquez gioca col fratello Alex e vince in Thailandia, podio per Bagnaia, domino Ducati. Marc Marquez ha vinto in scioltezza la prima tappa del Mondiale in Thailandia. Il fenomeno spagnolo ha giocato per tutta la gara col fratello Alex, lo ha fatto sfogare a puntino e poi, a tre giri dalla fine, è balzato in testa. Gara epica, entusiasmante.

Per Marc Marquez è la vittoria n. 63 e il podio n. 112 nella classe Regina. Il pilota della Ducati si è imposto in maniera autorevole gestendo da campione una gara complicatissima per le alte temperature. Bagnaia ha cercato di fare tutto quello che poteva per conquistare qualcosa di più del terzo posto, ma al cospetto dei due iberici c’è stato poco da fare. Pecco ha perso terreno nel terzo settore soffrendo tantissimo in percorrenza di curva e, alla fine, ha dovuto accontentarsi di un piazzamento, comunque funzionale al campionato. Ora in classifica generale Marc Marquez è a punteggio pieno con 37 punti, seguito dal fratello Alex a 29 e Bagnaia a 23. Senza Jorge Martin, campione del mondo in carica, l’Aprilia ha presentato il giapponese Ogura team non ufficiale.

MOTOGP, GRIGLIA DI PARTENZA

Prima fila storica: i fratelli Marquez al comando. Terzo Bagnaia. Seconda fila: Miller, Ogura, Morbidelli. Terza fila: Acosta, R. Fernandez, Bezzecchi. Quarta fila: Quartararo, Mir, Zarco. Ultime 4 file: Di Giannantonio (13), Binder (14), Aldeguer (15), Marini (16), Oliveira (17), Vinales (18), Rins (19), Bastianini (20), Chantra (21), Salvadori (22).

GARA ENTUSIASMANTE

Partenza alle 9.02, 26 giri in programma. Subito in testa i fratelli Marquez (ai primi due posti anche nella warm-up),tallonati da Bagnaia, Morbidelli e il sorprendente giapponese della Aprilia, Ai Ogura. Scivola al terzo giro lo spagnolo Pedro Acosta (KTM). A metà gara situazione immutata , Bagnaia si riporta mezzo secondo dai Marquez, Ogura quinto a 2.2 dalla vetta. Al 20esimo giro la musica non è cambiata. Ultimi cinque giri, Alex davanti a Marc, Bagnaia all’attacco dei Marquez. Finale entusiasmante.

A tre giri dalla fine Marc si riprende il primo posto e rifila 1.5 al fratello in una sola tornata e va a vincere nel gaudio personale e della scuderia. Pratica conclusa alle 9.42 e Marc Marquez, euforico, vola in braccio ai tifosi impazziti. Anche per Ogura, quinto al suo primo Gp di una promettente carriera, e’ sommerso dagli abbracci all’arrivo nei box Aprilia.

ORDINE DI ARRIVO

1. Marc Marquez 2. Alex Marquez 3. Bagnaia 4. Morbidelli a cinque secondi 5. Ogura 6. Binder 7. Bezzecchi 8. Zarco 9. Bastianini 10. Dí Giannantonio 11. Miller 12. Marini 13. Quartararo 14. Acosta 15. Aldeguer 16. Oliveira 17. Mir 18. Rins 19. Martin 20. Chantra.