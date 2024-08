GP Olanda a casa Verstappen (domenica 25, ore 15): domenica da urlo per Verstappen, l’idolo dei Tuliopani. Tutti a Zandvoort per tifare Max che viene da quattro sconfitte consecutive. Una enormità per chi è abituato a vincere.

L’occasione per interrompere il digiuno si presenta in casa con il Gp dei Paesi Bassi (domenica 25, ore 15), 15esima gara del Mondiale di Formula 1. Autodromo esaurito per l’asso della Red Bull che proprio sul circuito amico celebra il suo Gp n.200. A contrastare il suo ritorno alla vittoria c’è una McLaren d’assalto con Lando Norris in gran spolvero. Non purtroppo le Ferrari, ancora in ritardo e già col pensiero a Monza (1 settembre) per di più sintonizzate sul 2025.

Invece, con ancora 10 gare in calendario ((oltre a 3 Sprint), McLaren e Mercedes credono ancora nella possibilità di un recupero.

Non a caso la McLaren si è presentata a Zandvoort con un importante pacchetto di novità (sospensioni, fondo, diffusore) e la Mercedes ha dimostrato nelle qualifiche di aver ritrovato un buon passo e con un George Russell – mattatore in Belgio (28 luglio), fermato solo da una squalifica perché la sua auto è stata beccata “sottopeso” di 1,5 kg – in ottima forma. Comunque la vittoria è rimasta in casa Mercedes, appannaggio di Hamilton, alla sua seconda vittoria del 2024.

IL MITICO CIRCUITO DI ZANDVOORT PER IL GP OLANDA

La gara avrà una cornice di pubblico altamente coreografica: un “muro giallo” di 100 mila tifosi. Si corre a casa del leader mondiale Max Verstappen. Il tracciato è lungo 4.259 metri. Gara prevista di 72 giri per un totale di 306.648 km; circuito disegnato nelle vicinanze di Zandvoort, stazione balneare sulla costa olandese del Mare del Nord.

Un tracciato molto impegnativo con 14 curve. Il giro record appartiene a Hamilton (1’11”097) centrato nel 2021. Qui, l’anno scorso, ha vinto Verstappen davanti alla Aston Martin di Alonso. Il Tulipano può gestire un vantaggio di 78 punti su Lando Norris, il primo degli inseguitori. Leclerc, terzo, è staccato di 100 punti.

CLASSIFICA PILOTI

Verstappen punti 277, Norris 199, Leclerc 177, Piastri 167, Sainz 162, Hamilton 150, Perez 131, Russell 116, Alonso 49, Stroll 24.

DOVE IN TV

La gara sarà trasmessa in diretta su SkyF1 e in streaming su Now. In differita alle 18 su Tv8. Telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gene’ con Roberto Chinchero insider ai box e Davide Camicioli conduttore degli approfondimenti, prima e dopo la gara. Interviste di Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli (ex pilota di F1, 98 Gp disputati).