ROMA – A due partite dal termine della Nations League, tutto è ancora aperto nel girone dell’Italia. In questo momento il Portogallo lo sta dominando con 6 punti in altrettante partite ma questo non gli dà ancora la certezza della Final 4. Seguono Italia e Polonia a un punto.

Certo il Portogallo ha un bel vantaggio sulle inseguitrici perché è a +5 con 6 punti complessivi in palio nelle prossime due partite e potrebbe vincere il girone, e qualificarsi alle finali, anche con due sconfitte se Polonia e Italia non dovessero vincere entrambe le partite restanti (sicuramente una delle due non ci riuscirà perché domenica prossima c’è proprio Polonia-Italia).

Tornando alla nostra Nazionale, per salvarsi dovrà evitare l’ultimo posto e per conseguire questo obiettivo sarà sufficiente vincere la prossima partita contro la Polonia. Il primo posto, e quindi l’accesso alla Final 4, è più complicato. L’Italia dovrebbe battere Polonia e Portogallo e tifare i polacchi contro i lusitani. Un quadro davvero complesso ma comunque non impossibile.

Classifica: Portogallo 6, Italia e Polonia 1.

Il primo posto dà diritto alla Final 4, il secondo posto garantisce la permanenza in Serie A, il terzo posto condanna alla retrocessione in Serie B.