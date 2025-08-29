José Mourinho è stato esonerato dal Fenerbahce, tra le più importanti squadre di calcio della Turchia, con cui l’allenatore aveva iniziato a lavorare nel 2024.

Il comunicato su X della squadra turca

“Ci siamo separati da José Mourinho, che ha ricoperto il ruolo di allenatore della nostra squadra di calcio nella serie A professionale dalla stagione 2024-2025.

Lo ringraziamo per il suo impegno per la nostra squadra e gli auguriamo successo nella sua futura carriera”, si legge in un comunicato pubblicato dalla squadra di Istanbul su X, come riferisce la tv di Stato Trt.

Si è conclusa quindi dopo poco più di un anno l’avventura dell’ex Special One a Istanbul. Fatale l’eliminazione ai playoff di Champions League contro il Benfica, squadra attrezzata e sempre insidiosissima in certe sfide dentro/fuori.

Sui quotidiani italiani la notizia è stata salutata come “clamorosa”, e cioè alludendo anche a rapporti incrinati a prescindere dal risultato del campo che condanna i turchi. Ma è parecchio tempo che Mou non è più speciale e per i gli allenatori “normal one” l’esonero fa parte del gioco anche all’inizio di una stagione.