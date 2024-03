Osvaldo in lacrime: “Lotto contro la depressione, l’alcol e la droga”

Daniel Osvaldo, ex calciatore di squadre come Roma, Juventus, Inter e Boca Juniors, e anche ex della nazionale italiana, sta vivendo un periodo estremamente difficile. Attualmente impegnato nella carriera musicale, ha recentemente condiviso un video commovente su Instagram, in cui si apre riguardo alle sue lotte contro la depressione e le dipendenze. Con voce spezzata dall’emozione, Osvaldo ammette di combattere da tempo contro la depressione, che ha portato ad alcune dipendenze da alcol e droghe, minando la sua salute mentale e il senso di autostima. Confessa di essere sotto trattamento psichiatrico, assumendo farmaci specifici per affrontare la sua malattia. Descrive un senso di impotenza e l’incapacità di svolgere attività produttive, sentendosi chiuso in casa.

Il suo atto di sincerità e vulnerabilità include anche delle scuse rivolte alla sua famiglia, ai suoi amici e all’ex compagna, la giornalista Daniela Ballester, con cui ha recentemente concluso la relazione. Osvaldo esprime il desiderio di superare le sue dipendenze e di tornare alla persona che era, chiedendo sostegno agli altri nel suo percorso di guarigione. Il post di Osvaldo ha ricevuto numerosi commenti di solidarietà e supporto da parte degli utenti e degli ex compagni di squadra, dimostrando l’importanza di aprire un dialogo aperto sulla salute mentale e sulle sfide personali. In segno di rispetto e privacy, ha deciso di chiudere i commenti sotto il post. La sua testimonianza evidenzia l’importanza della condivisione delle esperienze difficili come passo fondamentale verso la guarigione e il sostegno reciproco.