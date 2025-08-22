Intervistata dalla Gazzetta dello Sport, Paola Egonu si prepara a guidare l’Italia all’esordio Mondiale a Phuket. La regina del volley insegue l’unico titolo che manca al suo palmarès: l’oro iridato, conquistato una sola volta dalle azzurre nel 2002. Dopo l’Europeo 2021 e l’Olimpiade 2024, il Mondiale rappresenta l’ultimo tassello di un percorso straordinario. Per Egonu questo è il terzo Mondiale: “Questo torneo ha un sapore speciale, è sempre una grandissima emozione partecipare. Quest’anno ancora di più. Sarebbe bellissimo chiudere il cerchio con l’oro, l’unico che ci manca”. Tra le rivali più temibili indica Brasile, Turchia e Giappone: “Nessuna squadra va sottovalutata. Dobbiamo mantenere il nostro gioco anche nei momenti più duri”. Non mancano parole di stima per le avversarie di livello: “Gabi è un’amica e una sicurezza, Vargas ha dimostrato talento straordinario”. Sul ruolo del ct Velasco sottolinea: “Il suo merito è stato capirci e darci serenità”. E sul futuro: “Se mi chiedessero di fare la capitana a Milano sarei felice di mettermi a disposizione”. Egonu si riconosce anche come punto di riferimento per le nuove generazioni: “Sapere che il mio percorso può ispirare giovani atlete, anche di altri sport, mi riempie di orgoglio”. Infine, un pensiero sulla maglia azzurra: “Indossarla è un privilegio che ripaga ogni sacrificio. La mia storia è fatta di momenti indimenticabili: Parigi 2024, la qualificazione del 2019 e il primo inno in Nations League”. L’obiettivo ora è scrivere un nuovo capitolo: quello del secondo titolo mondiale azzurro.