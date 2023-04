Pasqua di grande ciclismo. Va un scena la Parigi-Roubaix (domenica 9 aprile, diretta Tv, su Rai Sport HD a partire dalle ore 13:00).; è la classica Monumento che vale una carriera.

Gara iconica, unica, infernale; è la regina delle classiche. Per molti corridori è l’appuntamento dell’anno. Ultima (in ordine di tempo) delle cosiddette “Classiche del pavé “; il che significa che sono da mettere in conto forature, rotture meccaniche, cadute, fango in faccia (col brutto tempo), sobbalzi sui cubi di porfido, vibrazioni sconquassanti.

Corsa mitica, edizione n.120. Passaggi epici come l’attraversamento della “Foresta di Arenberg”, 2.400 metri su un selciato mal ridotto, selettivo, insidioso; oppure il “Carrefour de l’Arbe”, 2.100 metri in un falsopiano in salita. Due passaggi “cinque stelle “ di difficoltà, cioè il massimo.

PERCORSO DI 257 KM E 29 TRATTI DI PAVÉ

Partenza da Compiegne (88 km a Nord di Parigi) ed arrivo nel leggendario e piccolo velodromo di Roubaix (appena 2 mila posti), a soli due chilometri dal confine belga. Percorso classico di 256,6 km all’interno dei quali ci sono ben 29 tratti di pavé a per un totale di km 54,5. Il valzer del pavé comincia al km 96,3 di gara. A 800 metri dall’arrivo si entra nel velodromo ; primo passaggio sotto l’arrivo e suono della campana. La pista in cemento è di 499,75 metri.

NON CI SARÀ POGACAR, TROPPO LEGGERO

Tadei Pogacar non parteciperà alla Roubaix perché, ha detto, “sono troppo leggero”. Insomma non si fida dei suoi 66 kg e 176 cm di altezza. Per carità, la scelta va rispettata. In carriera ha già vinto 4 Monumenti (Fiandre 2023, Liegi 2021 e due volte il Lombardia: 2021 e 2022) e infilato 56 vittorie, dieci solo quest’anno. Lo sloveno pensa al Tour de France che peraltro ha già vinto due volte (2020, 2021). Vuole il tris.

I FAVORITI DEL CICLISMO

Assente Pogacar, i pronostici puntano su Van der Poel e su Van Aert. Seguono i vari Laporte, Kung, Pedersen, Lampaert, Mohoric. L’Italia punta su Pippo Ganna. Nella pattuglia azzurra spiccano Ballerini, Trentin, Moscon, Oss, Colombo.