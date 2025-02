Pioggia d’oro sullo sport italiano. Settimana da incorniciare con le azzurre mattatrici in tre diverse discipline sportive: sci alpino, atletica leggera, ciclismo su pista. Esulta il presidente del Coni, Giovanni Malagò; euforici i presidenti federali, incontenibile la felicità dei protagonisti. Vediamo (e non dimentichiamo) questa Eurosettimana partendo dall’exploit storico di Federica Brignone.

Sci alpino, gigantesca Federica

Due manche da urlo sulle nevi austriache di Saalbach. Dominio assoluto. Federica gigantesca, strepitosa nello slalom. Oro mondiale dopo 28 anni. La “Tigre delle nevi” ha coronato un sogno: a 34 anni e sette mesi si è presa il titolo iridato, come nessuno mai. Distacchi abissali sui fenomeni saliti sul podio al suo fianco: la Robinson, argento a 90 centesimi; l’americana Moltzan, bronzo a 2”62. Nessun dubbio: Federica Brignone è la degna erede di Deborah Compagnoni. Ora sotto con l’Olimpiade di Milano-Cortina 2026. Può farcela. E’ una Fede senza limiti.

Atletica, i record di Alice e Nadia

Due primati italiani sbriciolati da una ragazza siciliana e da una trentina. Cioè da Alice Mangione, 28 anni, di Niscemi (Caltanissetta) e Nadia Battocletti, 24 anni, trentina di Cles. Due imprese da raccontare. Alice ha battuto il record dei 400 indoor che resisteva da ben 29 anni; lo deteneva Virna De Angeli, oggi 49enne, moglie dell’ex maratoneta Stefano Baldini, oro olimpico ad Atene 2004. Alice ha vinto con un sorprendente 50.71 al meeting di Kalsruhhe (Germania). Nadia ha polverizzato il proprio primato italiano al coperto nei 3.000, ma anche quello assoluto che apparteneva a Roberta Brunet che risaliva all’agosto 1997. Quindi Nadia ha infranto un primato che resisteva da oltre 27 anni. E ha centrato questo risultato al meeting di Lievien in Francia con un tempo fantastico: 8’30”82.

Ciclismo su pista, una festa azzurra

L’Italia agli europei in Belgio continua a raccogliere medaglie. Dopo l’oro di Martina Fidanza, 25 anni, bergamasca, nello scratch, altre 2 medaglie. Due titoli in un’ora: oro con Matteo Bianchi, 23 anni, bolzanino di Laives, re europeo del chilometro per il secondo anno consecutivo. È oro europeo conquistato dal quartetto donne composto da: Martina Fidanza, Chiara Consonni, Martina Alzini e Vittoria Guazzini. Matteo si è confermato la freccia che conoscevamo, le ragazze hanno battuto la Germania nettamente in 4’14”213. Italia in festa.