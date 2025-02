Vittoria epica. È la prima vittoria azzurra di questo Sei Nazioni sotto una pioggia battente di Roma. Match sofferto con un finale di suspence: meta di punizione per il Galles (fallo di Lamb), Italia in 13, priva di Riccioni dal 78’e di Lamb al 79’. Vittoria sui Dragoni firmata dai punti al calcio di Allan e dalla meta di Capuozzo. Domenica 23 l’attesa sfida casalinga alla Francia. L’Italia è tornata a battere il Galles a Roma dopo 18 anni. Azzurri perfetti per 60’, poi la stanchezza e l’orgoglio del Galles ha fatto soffrire oltre misura i ragazzi di Quesada. Riscattato comunque il ko all’esordio a Edimburgo con la Scozia (31-19).

Olimpico esaurito e bollente

Atmosfera d’altri tempi. Match sotto la pioggia. Tutto esaurito e 10 mila gallesi, parte dei quali venerdì era a Treviso per assistere al match Under 20 fra gli azzurrini e i coetanei britannici per la seconda giornata del Sei Nazioni di categoria. Italia beffata nel finale (18-20) proprio quando stava blindando il meritato vantaggio. All’Olimpiico di Roma è andata in scena la sfida n.34 tra le due Nazionali (28 vittorie gallesi). L’anno scorso a Cardiff gli azzurri hanno vinto: 24-21. In Italia gli azzurri non hanno mai battuto il Galles all’Olimpico. Il successo del 2007 maturò al Flaminio, le due ultime vittorie azzurre nello scontro diretto, sono arrivate a Cardiff. Ha diretto l’incontro l’arbitro inglese Matthew Carley, 40 anni, internazionale dal 2014.

La formazione azzurra di partenza

Allan, Capuozzo, Brex, Menoncello, Ioane, P. Garbisi Page-Relo, L. Cannone, Lamaro (cap.), Negri, Ruzza, N. Cannone,Ferrari, Nicotera, Fischetti. A disposizione: Lucchesi, Rizzoli, Riccioni, Lamb, Zuliani, Vintcent, A. Garbisi, Trulla. All. Quesada.

Il XV del Galles

L. Williams, Rogers, Tompkins, James, Adams, B. Thomas, T. Williams, Faletau, Morgan (cap.), Botham, Loyd, Jemkis, Rowlands, G. Thomas. A disposizione: Dee, Smith, Assiratti, Thomas, Wainwright, R. Williams, Edwards, Murray. All. Gatland.

Primo tempo (16-3)

Calcio d’inizio alle 15.16 e dopo un brivido l’Italia conquista al 6’ i primi punti con un calcio di Allan in mezzo ai pali (3-0). Al 17’ gli ospiti pareggiano con Ben Thomas, calcio tra i pali (3-3). Al 20’ capolavoro di Garbisi che lancia in meta Capuozzo, Allan trasforma (10-3) da posizione molto angolata. Si ripete al 29’ (13-3). Replica con freddezza al 33’ (16-3).

Secondo tempo thrilling (22-15)

Si comincia alle 16.16, pioggia sempre intensa. Al 52’ e 54’ Allan sciupa due calci tra i pali. Al 58’ sciupa anche Page-Relo colpendo la traversa (fatto raro nel rugby). Al 61′ Allan rimedia infilando tra i pali (19-3). Italia in superiorità numerica (fuori per 10 minuti Adams). Il Galles non ci sta e rabbiosamente va in meta e accorcia (19-8). Rimette le cose al loro posto un piazzato di Allan (22-8) a cinque minuti dalla fine. Cartellino giallo per Riccioni. Finale thrilling, l’Italia resta in 13, resiste, incassa altri sette punti ma porta a casa la vittoria (22-15). Publico in delirio, azzurri in visibilio.