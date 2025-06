Claudio Ranieri non sarà il nuovo allenatore della Nazionale italiana. Dopo l’esonero di Spalletti e il 2-0 contro la Moldova, la Figc aveva puntato su di lui, ma l’ex tecnico della Roma ha rifiutato. Ha scelto di restare fedele al progetto con i Friedkin dove Ranieri ora riveste l’incarico di senior advisor.

“Ringrazio il presidente Gravina per l’opportunità – ha detto Ranieri all’ANSA – un grande onore, ma ho riflettuto ed ho deciso di restare a disposizione della Roma nel mio nuovo incarico in modo totale. I Friedkin mi hanno dato il loro pieno supporto e appoggio per qualsiasi decisione avessi preso riguardo alla Nazionale, ma la decisione è solo mia”. Ora la Figc si rimetterà in cerca di un nuovo commissario tecnico.