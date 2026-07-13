Una turista tedesca di 18 anni ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale su una spiaggia di Rimini sud nella notte tra il 5 e il 6 luglio. Per il fatto è indagato a piede libero un giovane residente in città, conosciuto dalla ragazza durante la vacanza. Il ragazzo, incensurato, respinge ogni accusa e sostiene che il rapporto sia avvenuto con il pieno consenso della 18enne. La vicenda è riportata dal Corriere di Romagna e dal Resto del Carlino.

La prima ricostruzione

Secondo quanto ricostruito dai due quotidiani, i protagonisti della vicenda si erano conosciuti nei giorni precedenti: la ragazza era in vacanza con due amiche, mentre il giovane si trovava con un gruppo di amici. La sera del 5 luglio i due gruppi avrebbero trascorso alcune ore in una discoteca della città, dove tra la 18enne e il ragazzo ci sarebbero stati baci ed effusioni, notati anche da alcune persone presenti nel locale. Terminata la serata, i due si sarebbero allontanati verso la spiaggia di uno stabilimento balneare. È proprio in quel luogo che, secondo il racconto della giovane, sarebbe avvenuta la violenza sessuale. La ragazza, una volta tornata dalle amiche, sarebbe apparsa sconvolta e avrebbe deciso di rivolgersi alla polizia, presentando denuncia. La versione dell’indagato è invece diversa: il giovane sostiene che il rapporto sia stato consensuale e, per collaborare con le indagini, avrebbe consegnato spontaneamente agli agenti gli indumenti indossati quella notte. La Procura ha chiesto l’incidente probatorio per raccogliere la testimonianza della 18enne, che vive all’estero, così da cristallizzare il suo racconto in vista di un eventuale processo. Nel frattempo sono già stati ascoltati gli amici di entrambi i giovani e gli addetti alla sicurezza presenti nella zona dello stabilimento balneare quella notte.