Commisso: ”Vlahovic segna la metà di Jovic-Cabral e abbiamo 70 milioni in più”

”L’operazione Vlahovic è stata eccellente per noi, meno per la Juventus”. E’ quanto ha dichiarato Rocco Commisso durante un seminario presso la facoltà di Economia dell’Università di Firenze. “Premesso che il giocatore voleva andare alla Juve, abbiamo ricevuto tante critiche riguardo a Cabral e Jovic perché fino a poco tempo fa avevano segnato pochi gol – ha continuato il presidente della Fiorentina – Però al di fuori di Inter e Napoli, la Fiorentina è alla pari dei bianconeri, del Milan e di tutte le altre. Per Cabral abbiamo speso 15 milioni di euro, Jovic è arrivato a zero: insieme finora hanno realizzato 20 reti nelle tre competizioni che stiamo disputando. Mentre Vlahovic ne ha fatti solo 10 di cui due su rigore. Inoltre – ha evidenziato il magnate italo-americano – dalla sua cessione abbiamo incassato 70 milioni”.

Rocco Commisso e il futuro della Fiorentina

Commisso assisterà sabato sera alla sfida con il Milan in un Franchi che s’annuncia esaurito (oltre 35.000 spettatori), dopodiché tornerà per un periodo negli Stati Uniti. “Per crescere in competitività bisogna andare in Champions ma noi abbiamo costruito un grande centro sportivo, sarà un investimento molto importante e mi aspetto che in tanti, da tutta Europa, verranno a giocare nelle giovanili della Fiorentina sperando poi che approdino in prima squadra. Firenze – ha affermato il patron viola – vuole vincere qualcosa. Intanto quest’anno siamo in corsa in Coppa Italia e in Conference League, in campionato possiamo puntare al settimo posto che è più vicino rispetto alla zona retrocessione”.