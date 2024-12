“Piena solidarietà agli esponenti delle Forze dell’ordine ancora una volta feriti a Torino dove un grumo di irresponsabili delinquenti dei centri sociali continua a seminare violenza. La risposta migliore che dobbiamo dare a questi teppisti è la rapida approvazione del disegno di legge sulla sicurezza, contro il quale domani scenderanno in piazza anche i sodali di questi aggressori delle forze di polizia”. Lo dichiara in una nota il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

Le parole di Maurizio Gasparri

“Noi – precisa – stiamo con il popolo in divisa e vogliamo nuove norme per garantire il diritto di manifestare, ma nel rispetto della libertà e dei diritti di tutti, senza nessun cedimento alla violenza. Altri, invece, incitano il Paese alla rivolta e solidarizzano con chi aggredisce il popolo in divisa. Da un lato il centrodestra accanto alle Forze dell’ordine, dall’altra parte le varie sinistre che, di fatto, sostengono chi semina violenza. Ci sono due Italie. Noi vorremmo che tutti fossero uniti nella difesa della legalità”. “Noi sappiamo di stare dalla parte giusta, gli altri quando capiranno di stare dalla parte sbagliata?”, conclude.