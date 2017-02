romagna

Sono lontani i tempi del mare d’inverno cantato dalla Bertè, visto come “qualcosa che nessuno mai desidera” e di… alberghi chiusi. Almeno stando ai numeri diffusi dalle principali località di mare [...]

Cronaca Italia

SAN JOSE’ – E’ stato trovato morto ammazzato l’imprenditore calabrese Vincenzo Costanzo, 52 anni, scomparso a San José, in Costa Rica, il 24 gennaio scorso. Il cadavere di [...]

Politica Europa

PARIGI – Lo scandalo degli stipendi pagati ai familiari dal Parlamento francese travolge Francois Fillon, che grida al golpe istituzionale. Ma il partito ha già pronto il piano B con i [...]

Cronaca Italia

BUSTO ARSIZIO (VARESE) – E’ stata sentita per due giorni Laura Taroni, l’infermiera dell’ospedale di Saronno accusata di aver ucciso il marito e la madre con la complicità [...]

Cronaca Italia

UDINE – Lezioni di sci gratuite per i profughi in Friuli Venezia Giulia, la Lega Nord insorge. A scatenare le polemiche, riferisce Tiziano Gualtieri sul Gazzettino, è stato Stefano [...]

Cronaca Italia

ROMA – “Quando ho saputo che mio figlio era morto all’hotel Rigopiano volevo suicidarmi. Stefano è stato ucciso dallo Stato, dalle autorità, dai politici dell’Abruzzo”: è [...]

Cronaca Italia

BRINDISI – Ha parcheggiato l’auto sul posto per i disabili, e si è voluto “automultare”, devolvendo l’ammontare della sanzione all’associazione “Cuore [...]

Scienza e Tecnologia

GINEVRA – Dopo il successo dello scorso anno, ha preso avvio oggi, mercoledì primo febbraio, presso il CERN di Ginevra la nuova edizione del progetto “Innovation for Change”, promosso dalla [...]

Cronaca Europa

EDIMBURGO – Ubriaco, violenta con una scopa una sua coetanea durante una festa in casa. Diffonde in diretta il video su Snapchat. E due anni dopo viene condannato a soli dodici mesi di [...]

Cronaca Italia

ROMA – La “regina dei furti” di Roma è stata arrestata. La donna, una rom di 36 anni, è stata arrestata dopo 20 anni di denunce per decine e decine di furti. La donna ora è [...]

Ambiente

ROMA – I pesticidi si trovano su un terzo della frutta e verdura che finisce sulle nostre tavole. Questo l’allarme lanciato nell’ultimo rapporto di Legambiente, che ha [...]

Scienza e Tecnologia

ROMA – Un anello intelligente per pagare nei negozi al posto delle carte di credito. Questa l’invenzione che arriva dalla fiera dell’high tech Ces di Las Vegas. L’anello è [...]

Cronaca Mondo

DENVER – Una allergia che può rendere fatale persino un rapporto sessuale con il proprio marito: è quella di cui soffre Katy VanNostrand, infermiera americana di 34 anni del Colorado. Katy, [...]

Scienza e Tecnologia

ROMA – Bluffare e fare strategie per vincere a poker potrebbe sembrare normale, ma non lo è se a seguire queste tattiche non è un uomo ma un computer. Per la prima volta una intelligenza [...]

Cronaca Italia

NAPOLI – Agguato a Caivano, in provincia di Napoli. Un imprenditore di 52 anni, Antonio Varracchio, titolare di un’azienda di commercializzazione di carni, è stato ucciso da alcuni [...]

Cronaca Italia

ROMA – Viareggio: Moretti diventa un caso. “Dimissioni”, contro “sentenza populista”. La condanna di Mauro Moretti nel processo di primo grado per le responsabilità [...]

Cronaca Italia

REGGIO CALABRIA – Schiaffi e scappellotti ai bimbi della scuola elementare: sospesa una maestra. La docente, 66 anni, non potrà più insegnare per un anno, dopo essere stata accusata [...]

Politica Italia

ROMA – Napolitano molla Renzi. “Italia, se paese civile, vota nel 2018”. Ottenuta l’accelerazione dei tempi nel calendario parlamentare per giungere il prima possibile [...]

Cronaca Italia

NAPOLI – Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato poco dopo la mezzanotte di mercoledì 1 febbraio in Vico Lungo Trinità degli Spagnoli, a Napoli. Ad accoltellarlo sarebbe stato un [...]

Politica Italia

ROMA – Raggi e i dossier sul rivale De Vito: i pm sentono Lombardi, Di Battista sapeva. “I Cinque Stelle al Campidoglio, un’House of Cards alla amatriciana”. Il Pd torna [...]

Cronaca Italia

LUCCA – I familiari delle vittime della strage di Viareggio parlano il giorno successivo alla sentenza che ha condannato 23 dei 33 imputati nel processo. Parlano e chiedono le dimissioni di [...]

Ambiente

ROMA – Tre ondate di maltempo, avverte 3bMeteo, in quattro giorni che scalzeranno l’alta pressione presente sull’Europa centrale riuscendo così a raggiungere la nostra Penisola [...]

Scienza e Tecnologia

ROMA – Un fossile coi denti è il più antico progenitore dell’uomo fino ad oggi scoperto. Si tratta di un microrganismo marino vissuto 540 milioni di anni fa, dalla forma di un [...]

Cronaca Europa

ISTANBUL, 1 FEB – I media turchi riferiscono che un uomo armato sta tenendo in ostaggio membri dello staff di un ospedale nel centro di Istanbul. Secondo il quotidiano Hurriyet, la persona [...]

Cronaca Mondo

BUCAREST – Dorin Cioaba, l’autoproclamato re dei rom, ha scritto una lettera a Trump per proporgli di far costruire il muro al confine col Messico da una squadra di…. rom: [...]

Cronaca Italia

ASCOLI PICENO – Il terremoto ha distrutto Pescara del Tronto ma Enzo Rendina non vuole abbandonare il suo paese. L’uomo si rifiuta di abbandonare le proprie radici e la terra in cui è [...]

Ambiente

CATANIA – Una serie di immagini scattate dagli appassionati e dalle webcam, attive 24 ore su 24 sulla cima del vulcano Etna, in Sicilia, particolarmente attivo negli ultimi tempi, hanno [...]

Cronaca Europa

ROMA – Roaming Ue addio da metà giugno prossimo. Caduto l’ultimo ostacolo. L’abolizione del roaming per i consumatori europei a partire da metà giugno è assicurata: le tre [...]

Scienza e Tecnologia

ROMA – I gemelli Kelly non sono più identici: un anno trascorso sulla Stazione Spaziale ha modificato il Dna di Scott. È quanto risulta dai primi studi preliminari della Nasa che per 340 [...]

Cronaca Mondo

ROMA – Fate un giro in un negozio Ikea e provate ad imparare uno dei nomi dei loro mobili. Sarà difficile, molto difficile. Ma come vengono scelti i nomi dei mobili, spesso impronunciabili? [...]

Cronaca Italia

PRATO – Una porzione di intonaco si è staccata dal soffitto della loro casa e ha colpito un neonato. Il piccolo ha appena due mesi ed è stato portato prima all’ospedale di Prato e poi [...]

Politica Mondo

LONDRA – Donald Trump non desidera incontrare il principe Carlo, giudicato dal presidente americano troppo ambientalista, ma la regina Elisabetta sta pensando addirittura di lasciare fuori [...]

Cronaca Italia

ROMA – Strage Viareggio: Moretti ed Elia condannati ma non Fs. Tutte le altre condanne. Sette anni per Mauro Moretti, ex ad di Rfi e 7 anni e sei mesi per Michele Mario Elia che in [...]

Cronaca Europa

LONDRA – In Inghilterra un banchiere corrotto, Lynden Scourfield, dirigente della holding HBOS che controlla tra le altre Halifax e Bank of Scotland, ha per anni minacciato i suoi clienti, [...]

Cronaca Mondo

ROMA – Il presidente americano Donald Trump è “mentalmente malato”. E’ la definizione di John D. Gartner, docente di psichiatria alla John Hopkins University Medical [...]

Cronaca Italia

ROMA – Oltre 5mila scarpe di marca destinate agli sfollati del terremoto del 2009 che colpì L’Aquila sono infatti finite alle associazioni che si occupano di accoglienza. Ovvero agli [...]

Cronaca Europa

ROMA – Germania, maxi blitz anti Isis: arrestati reclutatore tunisino e tre sospetti, sgominata cellula. Maxi blitz anti terrorismo in Germania. A Berlino arrestato un reclutatore Isis [...]

Cronaca Italia

NAPOLI – Annuncia il suicidio “per amore” su Facebook ma una ragazza di 25 anni di Napoli viene salvata tempestivamente dall’intervento della polizia. Tutto è successo [...]

Cronaca Mondo

ROMA – Hong Kong, il mistero del banchiere scomparso Xiao Jianhua. Rapito dai cinesi? Hong Kong torna sotto i riflettori dopo il caso della “sparizione dei cinque librai”: Xiao [...]

Cronaca Italia

PESCARA – Sono quasi tutte morte sul colpo – e non per ipotermia – le 29 vittime dell’hotel Rigopiano. La conferma filtra da ambienti giudiziari. Solo il cameriere e il [...]

Cronaca Italia

ROMA – Troppo smog in Italia che rischia quella che già chiamano “la madre di tutte le sanzioni”: una multa da un miliardo di euro da parte dell’Ue. Il Nord è soffocato e [...]

Cronaca Europa

LONDRA – Questa è la terrificante storia di Blackout Ripper, al secolo Gordon Cummings, un pilota inglese della Raf, che 75 anni fa, in piena seconda guerra mondiale e sotto i bombardamenti [...]

Politica Mondo

TEHERAN – Un ufficiale dell’esercito americano, che ha preferito restare anonimo, ha riferito alla stampa che l’Iran ha effettuato un test con un missile balistico a medio [...]

Politica Mondo

SAN FRANCISCO – La città di San Francisco, in California, fa causa a Donald Trump per il taglio dei fondi alle cosiddette “città santuario”, ovvero quelle che hanno adottato [...]

Cronaca Mondo

NEW YORK – Svolta epocale per i Boy Scout of America. Con una netta inversione di rotta rispetto alla politica attuata nell’ultimo secolo, l’associazione apre all’ingresso [...]

Politica Italia

ROMA – Ok del Senato quasi all’unanimità al disegno di legge contro il cyberbullismo. Con 224 sì, un solo no e 6 astenuti, il testo, riscritto rispetto alla versione licenziata dalla [...]