Sono lontani i tempi del mare d’inverno cantato dalla Bertè, visto come “qualcosa che nessuno mai desidera” e di… alberghi chiusi. Almeno stando ai numeri diffusi dalle principali località di mare [...]

ROMA – “Mia figlia ha 15 anni, si chiama Gaia Moroni, è scomparsa a Roma in zona Acilia. Lunedì mattina alle 7 è uscita di casa per andare a scuola ma non ci è mai arrivata”. A [...]

ROMA – Camomilla Kusmi Tea distribuita in Italia, ritirata dagli scaffali dei negozi su indicazione dell’azienda francese, specializzata nella commercializzazione di tè e infusi. La [...]

Il Mattino è stato assolto: non ci fu diffamazione nell’intervista al giudice Antonio Esposito “Berlusconi condannato perché sapeva” (agosto 2013). Esposito aveva querelato per [...]

ROMA – “Trans usati come cavie e resi invalidi”. Questa la denuncia mossa dall’avvocato transgender di Conegliano Veneto Alessandra Gracis, all’ospedale Umberto [...]

ROMA – Scuola. Prof scrive al ministro: “Pagato per non lavorare. Lo chiamano potenziamento…”. Non ce la faceva più a scaldare la sedia nella sala professori, ingannando [...]

ROMA – Gianluca Ginoble del trio Il Volo con una lettera commovente ha voluto ricordare Roberto Del Rosso, proprietario dell’Hotel Rigopiano trovato morto e riconosciuto nelle scorse [...]

PIORACO- Emanuele Bonifazi, il receptionist dell’Hotel Rigopiano, è tra le vittime della slavina che ha distrutto l’albergo di Farindola. Trentuno anni, originario di Pioraco [...]

PESCARA – E’ stato diffuso l’audio della prima telefonata di aiuto, quella dello chef Giampiero Parete, partita dall’Hotel Rigopiano. Lo chef si trovava fuori [...]

TORINO – Avevano agito con pistole e fucili a pompa, senza esitare a puntarle anche contro donne e bambini, il volto nascosto da passamontagna. Veloci, precisi e violenti. I carabinieri del [...]

TRIPOLI – Le forze speciali di deterrenza (Rada) del governo di accordo nazionale della Libia hanno rivelato i nomi dei tre terroristi (due morti, uno in fuga) coinvolti [...]

GENOVA – Allarme bomba la mattina di giovedì 26 gennaio a Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, e in altri due palazzi comunali. Ad avvertire i carabinieri una telefonata anonima al [...]

MILANO – Sono scattate da giovedì 26 gennaio a Milano le misure straordinarie anti smog, che prevedono anche un parziale blocco del traffico per i veicoli più inquinanti. Lo comunica il [...]

PESCARA – “Solo venticinque vigili del fuoco hanno lavorato a Rigopiano nelle ricerche dei dispersi nella notte. Undici uomini di Pisa, otto di Roma e appena sei di Pescara”. Lo [...]

GAGLIOLE – Marco Tanda, il pilota 25enne della Ryanair originario di Gagliole (Macerata) e la fidanzata Jessica Tinari, di Lanciano, sono fra le vittime della slavina [...]

ROMA – Mario Adinolfi, giornalista e fondatore del partito politico “Il popolo della famiglia, su Twitter dice la sua sul caso politico che da giorni scuote i palazzi della politica [...]

ROMA – Si sono registrate 11 scosse di terremoto (considerando solo quelle di magnitudo non inferiore a 2) da mezzanotte alla mattina del 26 gennaio nel Centro Italia. Secondo i rilevamenti [...]

BRUXELLES – Un computer portatile dell’Isis, rivelerebbe la connessione fra la nota rete terroristica e i migliori comandanti siriani, che progettavano un terzo attacco dopo quelli di [...]

ROMA – Biologico. La Francia ci marcia: ne dichiara troppo, 1 mld multa Ue. Incentivi sospesi. Troppo biologico rispetto alle superfici agricole usate: è questa l’accusa di Bruxelles [...]

ROMA – Di Battista arringa gli ambulanti contro i giornalisti, De Benedetti e Caltagirone. E loro: “Servi, bastardi, li ammazziamo”. Guardatelo qua, sembra un filmaccio comico, invece [...]

LONDRA – Richard Barber, ex editore della rivista inglese “Ok!”, è rimasto vittima di una truffa bancaria, che gli istituti tuttavia non hanno nessuna intenzione di rimborsare. [...]

LONDRA – Nel 1974, in piena Guerra Fredda, due sommergibili nucleari, uno americano e l’altro sovietico, si schiantarono sulle coste dell’Inghilterra, in quello che fu [...]

HONG KONG – Carrie Lam, una politica di Hong Kong, si espone al ridicolo prendendo un taxi per andare a comprare dei rotoli di carta igienica: per l’importante acquisto si è spostata [...]

ROMA – Avete notato che il salmone (uno dei pesci più cucinati e mangiati in Italia e in tutta Europa) è diventato più caro? La spiegazione è dovuta ad un parassita di mare, un pidocchio [...]

ROMA – La kisspeptina, un ormone che si trova nel cioccolato, potrebbe essere una sorta di “Viagra mentale”, di valido aiuto a stimolare la pulsione erotica. La kisspeptina, [...]

PESCARA – Anche gli ultimi due corpi mancanti all’appello sono stati recuperati dai vigili del fuoco tra le macerie dell‘Hotel Rigopiano. Ad una settimana esatta dalla valanga [...]

ROMA – A fine 2016 è scaduto il mandato di Stefano Bina, direttore generale di Ama, l’azienda che gestisce la raccolta rifiuti a Roma. La lista dei possibili successori al vaglio dei [...]

TORINO – Brutte notizie per Michele Buoninconti, il vigile del fuoco di Costigliole d’Asti, condannato in primo grado a trent’anni di reclusione per l’omicidio della [...]

PESCARA – Si continua a scavare nella neve all’Hotel Rigopiano, spazzato via da una valanga nel pomeriggio di mercoledì 18 gennaio. Nella serata di oggi mercoledì 25 gennaio i Vigili [...]

ROMA – Ora subito al voto. Questo il grido lanciato dal Pd, dal Movimento 5 stelle e dalla Lega nord dopo che la Corte Costituzionale ha approvato l’Italicum. La nuova legge [...]

L’AQUILA – Ci sono volute più di 8 ore di lavoro a quota 2 mila metri di altezza per recuperare la scatola nera dell’elicottero del 118 precipitato ieri a Campo Felice. Lo [...]

MESSINA – Una donna è stata fermata per l’omicidio del vigile del fuoco scomparso il 5 gennaio scorso e il cui corpo senza vita è stato trovato il 14 gennaio a Savoca, vicino Messina. [...]

WASHINGTON – Il muro al confine col Messico si farà “immediatamente”. Lo ha detto il neo presidente americano Donald Trump in una intervista alla Abc. E a pagare la fattura, ha [...]

TERAMO – Giorgia Galassi e Vincenzo Forti, i due fidanzati di Giulianova sopravvissuti alla valanga che si è abbattuta sull’hotel Rigopiano il 18 gennaio, raccontano i momenti [...]

MILANO – Silvio Berlusconi di nuovo in ospedale: l’ex Cavaliere si è recato al San Raffaele per dei controlli a seguito dell’intervento al cuore effettuato lo scorso giugno. Il [...]

PESCARA – Ipotermia, asfissia e schiacciamento. Le vittime dell’hotel Rigopiano di Farindola, vicino Pescara, sono morte così. Il 25 gennaio i soccorritori hanno recuperato nel primo [...]

NEW YORK – La Borsa di Wall Street segna un nuovo record. Per la prima volta nella sua storia il Dow Jones supera la quota dei 20.000 punti. Un segnale di ottimismo che arriva con Donald [...]

ROMA – No al ballottaggio, ma resta il premio di maggioranza al partito che supera il 40% dei voti. La Corte Costituzionale il 25 gennaio si è pronunciata sulla legge elettorale Italicum e [...]

ROMA – Ogni anno chi mangia pesce ingerisce circa 11mila frammenti di plastica ogni anno. Questo l’allarme lanciato dallo studio degli scienziati della University of Ghent in Belgio. [...]

GB, LONDRA – Theresa May ha annunciato a sorpresa che il governo è pronto a presentare un libro bianco sul piano della Brexit al parlamento in vista del voto sulla proposta di legge che [...]

GB, LONDRA – Sterlina debole e crescita dell’inflazione preoccupano i britannici grandi amanti della birra. Secondo il Guardian infatti, uno dopo l’altro i colossi del settore [...]

NEW YORK – Niente carcere per Lapo Elkann. Il procuratore di New York ha deciso di lasciar cadere le accuse nei confronti di Elkann per la denuncia di finto sequestro dello scorso novembre. [...]

PESCARA – Gabriele D’Angelo è morto assiderato sotto la valanga che ha travolto l’hotel Rigopiano il 18 gennaio dopo il terremoto. L’autopsia ha svelato che sul corpo di [...]

GB, LONDRA – Theresa May “non ha paura di parlare in modo franco” al presidente americano Donald Trump quando lo incontrerà venerdì a Washington. Lo ha detto la premier [...]

RAVELLO – Svolta nelle indagini dell’omicidio di Patrizia Attruia, avvenuto a Ravello (Salerno) tra il 26 e il 27 marzo 2015. I militari del Nor-Aliquota Operativa della compagnia [...]