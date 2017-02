romagna

Sono lontani i tempi del mare d’inverno cantato dalla Bertè, visto come “qualcosa che nessuno mai desidera” e di… alberghi chiusi. Almeno stando ai numeri diffusi dalle principali località di mare [...]

BERGAMO – Misteriosa rapina nel pomeriggio di venerdì 3 febbraio a Treviglio. Un uomo, poco prima delle 14, ha aggredito la postina mentre consegnava la corrispondenza in via Colleoni ed è [...]

TREVISO – Gli hanno bucato accidentalmente una vena mentre si sottoponeva ad un esame generalmente considerato di routine. Luigi Toscan, 75 anni di Monfumo, in provincia di Treviso, è morto [...]

PADOVA – Stava preparando la cena, come era solita fare ogni sera. Poi un improvviso malore e si è accasciata sul pavimento. E’ morta così Antonia Bergamin, pensionata di 81 anni di [...]

MARTINICA – Forte scossa di terremoto sull’isola francese della Martinica, nei Caraibi. Una scossa di magnitudo 5,6 ha fatto tremare la popolazione, fortunatamente senza provocare [...]

AREZZO – In Toscana una lettera ha impiegato ben 26 giorni per compiere un tragitto di appena 550 metri. Accade a Subbiano, in provincia di Arezzo, dove la lettera lumaca era stata imbucata [...]

MILANO – Phishing via email con un account fake di Apple. Se vi sono arrivate delle email sospette (o anche apparentemente innocue) che vi chiede di reinserire i vostri dati, state attenti: [...]

MILANO – Emergenza smog al Centro e Nord Italia. E Milano, Torino, Firenze e l’intera Emilia Romagna corrono ai ripari con nuovi divieti per i veicoli più inquinanti. Misure che [...]

PARIGI – E’ un giovane egiziano di 29 anni, incensurato, di nome Abdallah, l’uomo che la mattina di venerdì 3 febbraio ha aggredito con un machete alcuni soldati di guardia al [...]

ROMA – Salvatore Romeo torna sulla polizza da 30mila euro intestata alla sindaca di Roma Virginia Raggi e chiarisce: “Tra me e Virginia Raggi non c’è alcuna relazione”. [...]

ROMA – Bufale, fake news (e tanti altri) sono i temi del prossimo #SocialCom, il convegno che si terrà alla Camera dei deputati a maggio. Chi sono i protagonisti? Blogger, influencer della [...]

USA, SAN DIEGO – Sos per il delfino Vaquita, il più piccolo cetaceo al mondo che vive nelle acque del Golfo della California: ne restano in natura soltanto 30 esemplari. La stima è [...]

ROMA – Hope, il bimbo trovato per strada in Nigeria in condizioni disperate, ora si è completamente ristabilito grazie alla volontaria di un’organizzazione no profit danese e ora è [...]

MALTA, LA VALLETTA – Sono “inaccettabili” le pressioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sull’Unione europea, di cui ha previsto lo sfaldamento. Lo ha detto il [...]

PADOVA – Rito abbreviato per Freddy Sorgato, Debora Sorgato e Manuela Cacco. Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Padova Tecla Cesaro ha accettato la richiesta dei [...]

MOSCA – In Russia potrebbe esserci un nuovo caso Litvinienko, l’ex agente dei servizi segreti russi e poi oppositore del Cremlino morto a Londra per avvelenamento da radiazione da [...]

SUDCOREA, SEUL – In un avvertimento duro ed esplicito alla Corea del Nord, il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Jim Mattis ha detto venerdi che qualsiasi uso di armi nucleari da [...]

MILANO – Scattano sabato a Milano le misure straordinarie di secondo livello anti smog previste dal “Protocollo regionale sulla qualità dell’aria” per contrastare la [...]

ROMA – “Comunque in bici non serve l’assicurazione, buongiorno anime perse. Sorridete sempre anche quando sembra tutto impossibile!”. Così l’ex marito di Virginia [...]

ROMA – Polizza Raggi: sul blog di Beppe Grillo non c’è traccia. Un silenzio assordante. E di questa ultima tegola della polizza da 30mila euro sottoscritta da Salvatore Romeo in [...]

ROMA – “Figlia” e “motivi affettivi”. Queste le causali, ritenute “fantasiose” anche perchè Romeo non ha figli, sulle polizze stipulate da Salvatore [...]

LATINA – Tre anni fa travolse e uccise una bimba di 9 anni, Stella Manzi, mentre era alla guida di un‘auto rubata, contromano, ubriaco e sotto l’effetto di cocaina: condannato a [...]

MODENA – “Vai a raccogliere il cotone”. Questa solo una delle offese razziste, e nemmeno la più grave, rivolta ad un arbitro di colore durante una partita di calcio giovanile a [...]

ROMA – Alitalia ha annunciato che per la prima volta nella sua storia collegherà due città al di fuori dell’Italia: Il volo Tel Aviv-Atene sarà quotidiano, con decollo dall’aeroporto [...]

ROMA – “Con Salvatore Romeo avevo una relazione sentimentale. Lui mi regalò una polizza sulla vita. Con me aveva anche un senso umano: oltre a stare insieme, al tempo, ho un figlio e [...]

MILANO – Un gruppo di quattro adolescenti ospiti di un centro per minori ha sequestrato, rapinato e violentato una operatrice di 30 anni. La donna lavorava nel centro per minorenni di Busto [...]

ROMA – Un ingegnere elettronico di 62 anni è morto, il 1 febbraio, per un sospetto contagio di mucca pazza. L’uomo si era recato in ospedale, al Policlinico di Tor vergata, qualche [...]

ROMA – Raggi muro di gomma fa finta di nulla. Non risponde a nessuna domanda e non fornisce nessun chiarimento sul perchè Romeo avesse fatto di lei il beneficiario della polizza, tanto meno [...]

RAGUSA – Il guardiano della villa comunale di Ragusa è stato arrestato con l’accusa di aver molestato diversi bambini e ragazzini. L’uomo avrebbe offerto ai minorenni giri in [...]

IVREA – Una telefonata anonima ha annunciato la presenza di una bomba all’interno del tribunale di Ivrea la mattina del 3 febbraio. Gli artificieri sono stati allertati e subito sono [...]

ROMA – Gorsuch, il giudice di Trump, al liceo scriveva: “Fascismo per sempre”. Da studente al liceo gesuita Georgetown Prep School il giudice della Corte Suprema designato Neil [...]

SARONNO – L’infermiera di Saronno Laura Taroni è stata accusata di aver ucciso la madre e il suocero. La Taroni era stata arrestata insieme all’amante Leonardo Cazzaniga lo [...]

NAPOLI – La Guardia di Finanza ha individuato a Napoli tre centrali di trasmissione di programmi televisivi, gestite da un soggetto residente in Svizzera ma di fatto domiciliato a Scampia, [...]

ROMA – Un costume da infermiera osé in vendita per Carnevale. Tutto normale se non fosse che il costume è destinano non a donne adulte, ma a bambine. Per questo motivo il Garante dei minori [...]

ROMA – Vasto. Il padre di Italo denuncia la campagna d’odio: “Hanno ucciso un morto”. “Hai ammazzato un morto”, è questo ciò che il padre di Italo [...]

AVELLINO – Il matrimonio tra due donne in Francia e trascritto ad Avellino è valido e va riconosciuto. Questa la sentenza della Cassazione sulle nozze celebrate tra Giuseppina La Delfa e [...]

ROMA – Il Digit 2017 certifica che il 55% delle persone italiana usa Facebook per postare uno stato, per caricare foto o perché no spiare qualche profilo interessante. Ma al primo posto dei [...]

ROMA – Il sindacato dei pensionati contro i lavoratori violenti delle case di riposo per anziani. Il casus belli è stata la vicenda di Villa Matilde a Parma, dove alcuni dipendenti [...]

BELLUNO – Uno sciame sismico sta interessando la zona di Alpago, in provincia di Belluno. La scossa più forte, di magnitudo 2,3, è stata registrata alle 4,16 di mattina di giovedì 2 [...]

ROMA – Salvini su Facebook con maglia di Trump e poster indiani d’America: schizofrenie pop. Non che sia obbligatorio frequentare il profilo Facebook di Matteo Salvini, e [...]

ROMA – Le suore secondo le ultime statistiche sono sempre di meno e così Radio Cusano Campus ha deciso di intervistare una ex suora, appena scappata da un convento per approfondire [...]

ROMA – Samsung: tribunale Milano autorizza class action per le memorie bugiarde (2009-2014). Il Tribunale di Milano ha autorizzato la class action contro Samsung Italia portata avanti da [...]

LECCO – Un poliziotto, Francesco Pischedda, 28 anni, è morto nella notte tra giovedì e venerdì a causa delle gravissime ferite riportate precipitando in un pendio durante una colluttazione [...]

ROMA – Migranti, firmato il patto Italia-Libia: stop profughi, confine sud sigillato, aiuti. Completamento del sistema di controllo dei confini della Libia per arginare il flusso di [...]

BIELLA – La maestra bestemmia in classe. I genitori la affrontano. E lei, colta da un malore durante la lite, viene prima calmata dai carabinieri e poi trasportata in ospedale. Siamo a [...]

TRAPANI – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 3:26 al largo della costa nordoccidentale della Sicilia. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di [...]