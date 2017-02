romagna

Sono lontani i tempi del mare d’inverno cantato dalla Bertè, visto come “qualcosa che nessuno mai desidera” e di… alberghi chiusi. Almeno stando ai numeri diffusi dalle principali località di mare [...]

Cronaca Italia

MODENA – Sono Federica Tavernelli, 46enne di Reggio Emilia, impiegata dell’emittente televisiva Telereggio e il georgiano 33enne Jikidze Besik le due persone che hanno perso la vita [...]

Cronaca Italia

VASTO – “A tutto si poteva pensare tranne che a un arresto facoltativo in flagranza di reato”. Così il procuratore della Repubblica di Vasto, Giampiero Di Florio, ha risposto, [...]

Ambiente

MILANO – Milano e Torino, ecco le ordinanze sul blocco del traffico anti smog dei due Comuni: orari e modifiche per lunedì 6 febbraio, dovute anche alle condizioni meteorologiche. A Milano [...]

Cronaca Italia

LA SPEZIA – Sono iniziate poco dopo le 16 del 5 febbraio le procedure per l’accertamento della morte cerebrale di Gennaro Canfora, barista e studente spezzino di 25 anni ricoverato da [...]

Cronaca Italia

BOLOGNA – Voli sospesi dalle 16.30 circa all’aeroporto Marconi di Bologna per un incidente che, dalle prime informazioni, non avrebbe causato feriti. Un piccolo jet privato è andato [...]

Cronaca Italia

ROMA – Incidente in centro a Roma tra un taxi e un motorino: la vittima, Gabriele Simonacci, tornava a casa dopo una notte di lavoro. Da appena due giorni era diventato padre di una bimba. [...]

Cronaca Italia

VASTO – Fabio Di Lello aveva un complice? Uno che lo avrebbe avvisato che Italo D’Elisa era al Drink Bar in via Perth a Vasto, così che potesse andare e sparargli. Si terrà in Procura [...]

Cronaca Italia

ORTA DI ATELLA – Un bambino di poco più di 5 anni, Luigi Lamberti, residente ad Orta di Atella (provincia di Caserta), è morto la mattina di domenica 5 febbraio all’ ospedale [...]

Cronaca Italia

BOLOGNA – Due ragazzi fanno sesso orale in pieno centro a Bologna, in via Petroni, e alcuni commercianti della zona filmano tutto per denunciare il degrado del capoluogo emiliano. Rachid [...]

Cronaca Italia

VASTO – Fabio Di Lello resta in carcere a Vasto con l’accusa di omicidio volontario e premeditato. L’uomo è accusato di aver sparato diversi colpi di pistola e ucciso Italo [...]

Cronaca Mondo

USA, WASHINGTON – La Casa Bianca sembra aver fatto marcia indietro, almeno per il momento, sul’ipotesi di ripristinare il programma della Cia per interrogare terroristi sospetti in [...]

Cronaca Italia

ALESSANDRIA – Un incendio divampa e poi la casa crolla tra calore e travi andate in fumo. Gianfranco De Giovanni, 75 anni, è morto schiacciato e arso nella sua casa andata distrutta dal [...]

Cronaca Europa

SERBIA, BELGRADO – Gli artificieri hanno disattivato con successo domenica a Belgrado una bomba d’aereo della seconda guerra mondiale del peso di 500 kg, trovata nei cantieri di [...]

Cronaca Italia

VENEZIA – Il Mose potrebbe cedere e l’acqua alta sommergere Venezia. Questo l’allarme lanciato dalla perizia che ha individuato nel sistema di barriere in via di costruzione per [...]

Economia

ROMA – “L’Europa a due velocità vuol dire che se una nazione come l’Italia decidesse di uscire dall’euro questa scelta non sarebbe un ostacolo per il futuro [...]

Politica Mondo

Paolo Gentiloni ha spiegato in diretta a viva voce al presidente Usa Donald Trump i termini dell’accordo con la Libia per frenare l’assalto dei profughi. L’accordo è ancora di [...]

Cronaca Italia

ROMA – Un’auto si è scontrata con una moto all’alba di domenica 5 febbraio proprio nel centro storico di Roma e un uomo è morto. L’incidente è avvenuto in Corso Vittorio [...]

Cronaca Italia

ROMA – Un’auto con a bordo quattro ragazzi giovanissimi si è schiantata contro un albero a Guidonia, vicino Roma, nella notte tra 4 e 5 febbraio. Per i ragazzi, due maschi e due [...]

Politica Mondo

SAN FRANCISCO – Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha fatto ricorso alla Corte d’Appello contro la decisione del giudice federale di bloccare il decreto anti-immigrazione [...]

Politica Mondo

WASHINGTON – Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente, a livello nazionale, il bando agli ingressi in Usa per le persone provenienti dai sette paesi a maggioranza musulmana voluto dal [...]

Cronaca Italia

ROMA – Prosegue l’ondata di maltempo sull’Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede il [...]

Politica Italia

ROMA – Silvio Berlusconi canticchia motivetti su Matteo Renzi e Maria Elena Boschi. Lo riferisce il quotidiano Libero, che riprende Il Fatto Quotidiano che avrebbe intercettato l’ex [...]

Cronaca Italia

SINDIA – Un incendio è scoppiato in una chiesa a Sindia, centro di 1700 abitanti in provincia di Nuoro. Una o più persone sono entrate nella chiesa campestre di San Demetrio, alla periferia [...]

Politica Europa

BUCAREST – Il governo romeno ha deciso di revocare il decreto d’urgenza sulla depenalizzazione dell’abuso di ufficio e di altri reati di corruzione, all’origine delle [...]

Cronaca Italia

VASTO – Era in cura psicologica, assumeva anche psicofarmaci Fabio Di Lello, che ha ammazzato Italo d’Elisa a Vasto. Lo dice sua madre, Michelina Foglio, le cui parole sono riportate [...]

Cronaca Italia

GENOVA – Un operaio è ricoverato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova dopo un incidente sul lavoro avvenuto a bordo del relitto della Costa Concordia, la nave naufragata [...]

Cronaca Europa

GB, LONDRA – Migliaia di manifestanti hanno sfilato sabato in un corteo dall’ambasciata americana a Londra al parlamento per chiedere al governo di ritirare l’invito per una [...]

Cronaca Italia

ROMA – Un lotto di acqua Sant’Anna è stato ritirato dalla catena di supermercati Auchan perché a quanto pare le bottiglie emanavano una strana puzza. Il sito della catena francese ha [...]

Cronaca Mondo

USA, WASHINGTON – ”Arnold Schwarzenegger è stato un pessimo governatore della California e ha fatto ancora peggio nel reality tv The Apprentice”. Lo ha twittato il presidente [...]

Cronaca Mondo

LIBANO, BEIRUT – Una coalizione di forze curdo-arabe alleate degli Usa ha annunciato l’avvio di una nuova fase di un’offensiva in corso dall’autunno tesa a strappare [...]

Cronaca Mondo

IRAN, TEHERAN – Il capo dell’Isis, Abu Bakr al Baghdadi, è arrivato nella città siriana di Merkadeh, a sud della provincia di Hasaka, per partecipare a un incontro “molto [...]

Cronaca Italia

GARLASCO – “Quando vogliono creare un mostro, se non trovano nulla di segreto o di particolare, se lo inventano”: lo ha capito suo malgrado Andrea Sempio, il giovane indagato [...]

Cronaca Mondo

IRAN, TEHERAN – Gli Stati Uniti hanno schierato la nave da guerra della Marina Uss Cole al largo della costa dello Yemen, dopo le accresciute tensioni con l’Iran. Lo riferisce [...]

Cronaca Italia

VASTO – Ci potrebbe essere un testimone dell’ultimo dialogo tra Fabio Di Lello e Italo d’Elisa prima che Di Lello sparasse all’uomo che aveva investito a morte la moglie, [...]

Politica Italia

ROMA – Ecco quando scatta il licenziamento disciplinare per gli statali. E’ in arrivo una sorta di ‘decalogo‘, con un elenco di dieci situazioni da ‘alert’, [...]

Politica Italia

ROMA – “Er sinnaco de Roma nun se tocca“. La bufera continua ad abbattersi sulla sindaca del Movimento 5 stelle Virginia Raggi, ma il blog di Beppe Grillo gli rinnova la sua [...]

Cronaca Italia

UDINE – Una valanga ha travolto un gruppo di 9 scialpinisti la mattina del 4 febbraio a Sella Nevea, vicino Udine. L’allarme per il distaccamento della slavina è stato lanciato [...]

Cronaca Italia

VENEZIA – Ha tappezzato con foto grandezza poster della sua ex compagna senza vestiti le città della provincia di Venezia e di Padova in cui vivono e lavorano. Un uomo di 60 anni, [...]

Cronaca Italia

TORINO – Ha afferrato il coperchio tagliente di una scatoletta di tonno e si è sgozzata davanti agli occhi inorriditi di centinaia di persone. Una studentessa di 25 anni si è tolta la vita [...]

Cronaca Italia

MODENA – In Polonia è accusato di aver violentato e ucciso una donna. Un terribile omicidio per cui è stato condannato a 20 anni di carcere. A 26 anni dalla sua fuga però Piotr Turkiewicz, [...]

Cronaca Italia

GENOVA – L’ennesima lite con la moglie nell’appartamento nel quartiere Cornigliano, a Genova, è costata la vira ad un uomo di 36 anni. Marito e moglie da tempo litigavano, ma [...]

Cronaca Italia

ROMA – Un incidente mortale è avvenuto giovedì 2 febbraio in via Porta Medaglia a Roma. Un tir ha travolto un giovane che era a bordo di un motorino e per il ragazzo non c’è stato [...]

Politica Italia

ROMA – Non si dimette, ma “ci ha pensato” e a Salvatore Romeo manda a dire di “cambiare beneficiario, perché solo l’idea di questa polizza mi mette ansia”. [...]

Cronaca Italia

LATINA – La prima scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata avvertita dalla popolazione di Ponza e di Latina alle 22.33 del 3 febbraio. Una scossa che non ha causato danni a persone o a [...]

Blitz Blog

ROMA – Vasto, il vescovo si unisce al coro demagogico: “Giustizia lenta”. Processo in 10 mesi è un record. Una vendetta, quella del marito disperato di Vasto che ha freddato con [...]