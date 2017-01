romagna

Sono lontani i tempi del mare d’inverno cantato dalla Bertè, visto come “qualcosa che nessuno mai desidera” e di… alberghi chiusi. Almeno stando ai numeri diffusi dalle principali località di mare [...]

Cronaca Italia

FABRIANO – Paura a Poggio San Romualdo, località vicino a Fabriano nelle Marche. Una bambina di 5 anni è volata in un canalone con lo slittino. I suoi genitori hanno dato subito [...]

Cronaca Italia

VENEZIA – Cacciato dal ristorante cinese solo perché italiano. Succede a Mestre (Venezia) alla Pagoda, locale gestito da cittadini cinesi in via Circonvallazione. Ad essere stato [...]

Cronaca Italia

MILANO – “La dinamica di quanto accaduto non mi è ancora del tutto chiara: però pare non riguardi tanto la questione della ‘schiscetta‘ (parola milanese che indica un [...]

Cronaca Italia

VICENZA – Tragedia nel tardo pomeriggio di venerdì 27 gennaio sulle montagne che da Arsiero portano a Tonezza nel Vicentino. Poco dopo le 17, il 118 di Vicenza ha allertato il Soccorso [...]

Cronaca Mondo

YEMEN, SANAA -Forze di sicurezza e esponenti tribali yemeniti hanno affermato che gli Stati Uniti hanno condotto domenica un raid nel centro dello Yemen con truppe aerotrasportate che hanno [...]

Politica Mondo

YANGON – Un colpo di pistola a bruciapelo ha ucciso a Rangoon l’avvocato Ko Ni, un fidato consigliere legale di Aung San Suu Kyi e della sua “Lega nazionale per la [...]

Cronaca Italia

TORINO – Un tuffo nell’acqua gelata del Po. Nella domenica più fredda dell’inverno, si rinnova anche quest’anno, a Torino, il tradizionale cimento invernale. La [...]

Cronaca Italia

CASTELLAMMARE DI STABIA (NAPOLI) – Aveva scelto come immagine del profilo su Facebook una sua fotografia in cui offriva drink su un vassoio. Era sorridente e fiero negli abiti da barman che [...]

Cronaca Italia

MILANO – Un ultraleggero è precipitato in un campo al confine tra i Comuni di Cremona e Castelverde. Sono morti sul colpo il pilota, Gian Luigi Petranca, 67 anni e Valeriano Zoppetti, [...]

Cronaca Mondo

USA, WSHINGTON – Il presidente Trump avra’ domenica un altro giro di conversazioni telefoniche. La prima sara’ con il re dell’Arabia Saudita, Salman bin Abd al-Aziz Al [...]

Cronaca Italia

BOLOGNA – Un appello, rivolto al presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, per far si che “nel ‘Piano Lupo’ sia scongiurato il rischio di abbattimenti”. A lanciarlo [...]

Politica Mondo

ROMA – Le istituzioni politiche italiane si sollevano contro la decisione di Donald Trump di chiudere le porte ai rifugiati e chi proviene da sette Paesi islamici. “L’Italia è [...]

Cronaca Europa

GERMANIA, BERLINO – Per Angela Merkel lo stop agli ingressi in Usa dei rifugiati provenienti da alcuni paesi “non è giustificato”. La cancelliera tedesca, ha spiegato il [...]

Cronaca Mondo

USA, NEW YORK – Anche i tassisti di New York sono scesi in campo contro la decisione di Trump di bloccare gli ingressi da alcuni Paesi a maggioranza musulmana. Con uno sciopero di [...]

Politica Mondo

ROMA – “È urgente che l’Unione, così come ogni singolo Stato, risponda, con voce ferma e decisa”. Così su Fb la presidente della Camera, Laura Boldrini, sulle ultime [...]

Cronaca Italia

REGGIO CALABRIA – Fine della latitanza per Antonino Pesce. Il 34enne, ritenuto il reggente dell’omonima cosca, è stato arrestato dai carabinieri: si nascondeva in un appartamento a [...]

Cronaca Italia

ANCONA – A Cupramontana, in provincia di Ancona, durante gli scavi per le fondamenta del nuovo teatro comunale, è stato rinvenuto il primo tratto dell’acquedotto che riforniva [...]

Cronaca Italia

L’AQUILA – Bruno Anzuini, 52 anni, è deceduto per il freddo a Montereale, paese in provincia de L’Aquila, epicentro del terremoto del 18 gennaio. L’uomo da allora viveva [...]

Economia

ROMA – Nonostante sia di pochi giorni fa la notizia relativa allo slittamento del pagamento delle pensioni dal primo giorno bancabile del mese al secondo, ecco arrivare il dietrofront: con [...]

Cronaca Mondo

SYDNEY – Gerald Hamilton, un bambino australiano di Hobart, pochi giorni fa compiva nove anni e voleva festeggiare invitando i suoi compagni di classe. Tutto a casa sua era pronto, ma ben [...]

Cronaca Italia

CASERTA – Vasta operazione dei Nas dei carabinieri di Caserta. I militari dell’Arma hanno infatti scoperto, nel corso di un blitz, un laboratorio di Mondragone che effettuava esami [...]

Cronaca Italia

ROMA – Slitta l’interrogatorio di Virginia Raggi davanti al pubblico ministero Francesco Dall’Olio e all’aggiunto Paolo Ielo che indagano sulla nomina del fratello di [...]

Cronaca Italia

terremoto oggi, terremoto in tempo reale, terremoti in tempo reale, terremoto roma, terremoto centro italia, terremoto 18 gennaio 2017, terremoto ingv, terremoto lista, terremoto mappa, terremoto [...]

Cronaca Italia

RIETI – Amatrice, uno dei paesi rasi al suolo dal terremoto dello scorso 24 agosto, all’alba di oggi, 29 gennaio, è stato teatro di una nuova scossa di terremoto, di magnitudo 3.8: la [...]

Cronaca Mondo

WASHINGTON – “Preferisco il carcere piuttosto che prendere una pallottola per lui”. E’ la frase incriminata di Kerry O’Grady, il nome di un’agente dei servizi [...]

Cronaca Italia

TORINO – Momenti di panico, la scorsa notte al teatro Concordia di Venaria, prima cintura di Torino, durante il concerto dei rapper Guè Pequeno e Marracash. Poco dopo le 22, alcuni dei [...]

Cronaca Italia

Adriano Meloni, assessore al Turismo e allo Sviluppo economico del Comune di Roma, interrogato dai pm dell’inchiesta su Raffaele Marra, ha aperto uno squarcio su come funzionano le cose [...]

Politica Mondo

WASHINGTON – La telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin sancisce la fine della “seconda guerra fredda”. Dietro le dichiarazioni formali si intravvedono i reali frutti della [...]

Cronaca Mondo

ROMA – La decisione di Donald Trump di sospendere il programma di accoglienza dei rifugiati nel Paese, nell’ambito di misure per la lotta al terrorismo islamico, ha immediatamente [...]

Politica Italia

ROMA – Massimo D’Alema riunisce i comitati per il No, e dichiarando archiviata la battaglia referendaria, punta i riflettori sul futuro del Pd e del Paese. Chiede a ciascuno di fare [...]

Cronaca Italia

ASCOLI PICENO – Castignano, piccolo paese in provincia di Ascoli Piceno, ha dato l’addio a Marco Vagnarelli e Paola Tomassini, i coniugi di 44 e 46 anni morti nella tragedia [...]

Cronaca Italia

PESCARA – Il parcheggio ha permesso alla valanga di alzarsi e piombare con ancora maggiore violenza sull’hotel Rigopiano. Sul piazzale, situato duecento metri più a monte [...]

Cronaca Mondo

JOHANNESBURG – Si è formata in sole due settimane ed ora si sta ingrandendo. E’ la crepa avvistata nella regione di Northern Cape, in Sudafrica, tra le municipalità di Danueskuil e Kuruman. [...]

Cronaca Mondo

AMSTERDAM – La linea aerea olandese Klm ha reso noto che ha dovuto allontanare sette passeggeri ai quali non è più permesso di entrare negli Stati Uniti dopo l’ordine esecutivo [...]

Politica Mondo

ROMA – Donald Trump firma due decreti esecutivi per “tenere fuori dall’America i terroristi” e per far crescere la potenza militare degli Stati Uniti. Bloccato il [...]

Ambiente

ROMA – L’aumento delle temperature causato dai cambiamenti climatici potrebbe alzare fino a sette volte i livelli di mercurio presenti nei pesci che mangiamo. E’ la conclusione [...]

Cronaca Mondo

WASHINGTON – Brianne Altice, una insegnante di 27 anni, è stata condannata a di 30 anni di reclusione per aver avuto rapporti sessuali ripetuti con alcuni dei suoi studenti. Come riporta il [...]

Cronaca Mondo

Melania Trump mentre è intenta a “mangiare” diamanti come fossero spaghetti. E’ stata immortalata così la first lady sulla cover di febbraio dell’edizione messicana di [...]

Cronaca Mondo

NEW YORK – Brian J Masterson, un vigile del fuoco che prese parte al salvataggio di migliaia di persone nell’attentato al World Trade Center dell’11 settembre 2001, è morto di [...]

Cronaca Italia

ROMA – Negli anni Sessanta e Settanta era una star della musica italiana. Salì anche sul palco del Festival di Sanremo accanto a Louis Armstrong. Oggi però per la 71enne Lara Saint Paul, [...]

Berlusconi

MILANO – Il Gup di Milano ha rinviato a giudizio Silvio Berlusconi al termine dell’udienza preliminare in cui era accusato di corruzione in atti giudiziari nell’ambito della [...]

Cronaca Italia

MILANO – Un uomo di 44 anni è stato arrestato dalla polizia, a Milano, per violenza sessuale dopo aver molestato una donna di 33 anni sulla banchina della stazione della metropolitana di [...]

Cronaca Italia

SASSARI – Una donna di 56 anni è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Sassari per una meningite. Ancora però non si conosce di quale tipologia. Potrebbe trattarsi, [...]

Economia

VENEZIA – Falegnami, idraulici, mobilieri, commercianti di computer, furgoni, auto, cancelleria: al servizio di sua maestà lo Stato c’è un esercito di artigiani e fornitori privati [...]

Cronaca Italia

PARMA – Omicidio-suicidio la scorsa notte in un appartamento alla prima periferia di Parma. Una donna di 43 anni è stata uccisa dal compagno, di 50 anni, che poi si è tolto la vita. I due [...]