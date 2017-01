Società

LONDRA – Dieci segnali fondamentali per capire se siete davvero innamorate e cinque che dimostrano che si tratta soltanto di attrazione. A volte si crede di essere innamorate di una persona [...]

Economia

LONDRA – I robot sostituiranno l’uomo nell’attività lavorativa, e il rischio disoccupazione potrebbe essere altissimo. E’ quanto afferma in una relazione l’Institute [...]

Cronaca Italia

EBOLI – E’ un ragazzino di appena 13 anni la prima vittima dei botti di Capodanno. Un petardo illegale non gli ha lasciato neppure il tempo di mettersi al riparo: Alessio L, di Eboli, [...]

Cronaca Italia

BARI – Un bambino di due anni è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari dopo aver rischiato il soffocamento a causa di una gomma [...]

Cronaca Italia

ROMA – Per le sole festività di fine anno salgono a 230 milioni le bottiglie di spumante italiano stappate all’estero. E’ quanto stima la Coldiretti nel sottolineare che è [...]

Cronaca Italia

VICENZA – Sono morti nel sonno, senza neppure accorgersene: tre uomini di origini indiane sono stati trovati senza vita in un’appartamento a San Pietro Mussolino (Vicenza). Probabile [...]

Cronaca Italia

ROMA – Due quintali di fuochi d’artificio illegali sono stati sequestrati in distinti interventi dagli agenti della Questura di Crotone nell’ambito del contrasto alla vendita di [...]

Cronaca Mondo

ROMA -I primi e gli ultimi al mondo a brindare al nuovo anno saranno gli abitanti di piccole isole del Pacifico: il 2017 inizierà, 13 ore prima che in Italia, a Kiritimati (o Christmas Island) [...]

Cronaca Italia

GENOVA – Un terribile incendio è divampato intorno alle 14 a Camogli (Genova). Le fiamme sarebbero partite da un locale dell’hotel Selene, in via Cuneo, e si sarebbero propagate a un [...]

Cronaca Italia

ROMA – Una giornata di festa lunga 24 ore, con oltre 500 artisti coinvolti e 10 chilometri di spettacoli, animazione e musica per le strade di Roma, con quattro Ponti che faranno da cornice [...]

Cronaca Italia

ROMA – Quando iniziano i saldi? Semplice: il prossimo 5 gennaio. Questa è la data unica valida per tutte le regioni d’Italia. Diverse invece le date di chiusura: si parte dal 18 [...]

Media

LONDRA – La Regina Elisabetta non è morta. Un account fake della Bbc ha scatenato il panico tra gli utenti di Twitter, allarmati dalla notizia della morte della sovrana. La notizia, una [...]

Cronaca Italia

ROMA – “Il 1 gennaio la gran parte dei musei e siti archeologici statali saranno eccezionalmente aperti e lo saranno gratuitamente”. Lo dichiara il ministro dei Beni e delle [...]

Cronaca Italia

ROMA – Le piazze italiane si preparano per i tradizionali concerti di fine anno. A Milano il protagonista della serata sarà Mario Biondi con un concerto gratuito in piazza Duomo. A Roma, [...]

Politica Mondo

MOSCA – Gli hacker russi beffano ancora gli Stati Uniti e Barack Obama e penetrano in una rete elettrica del Vermont. Lo scrive il Washington Post citando dirigenti americani sotto [...]

Salute

ROMA – Pronto soccorso in tilt, in molte città dal nord al sud Italia per l’influenza stagionale: forte sovraffollamento e, in vari casi, ambulanze bloccate dal momento che i pazienti [...]

Beppe grillo

ROMA – Post-verità? E’ la nuova inquisizione. Così Beppe Grillo in un post apparso sul suo blog attacca il presidente dell’Antitrust, Giovanni Pitruzzella, “reo” di [...]

Cronaca Mondo

RIO DE JANEIRO – Sarebbe stato il poliziotto militare Sergio Gomes Moreira Filho ad uccidere l’ambasciatore greco in Brasile, Kyriakos Amiridis. L’uomo, presunto amante della [...]

Cronaca Europa

ZURIGO – Ha allattato la figlia fino alla “tenera” età di sette anni. Per questo una mamma svizzera rischia ora la galera. La donna, che vive a Dietikon, vicino Zurigo, andrà a [...]

Ambiente

PECHINO – Messa al bando dell’avorio entro la fine del 2017. La “decisione storica”, come l’hanno definita gli ambientalisti Wwf in testa, viene dalla Cina che ha [...]

Cronaca Italia

AOSTA – E’ caduto per circa 400-500 metri Bruno Spotorno, l’escursionista genovese di 51 anni trovato morto sul Mont Chetif (2.343 metri). Di lui si erano perse le tracce dalla [...]

Cronaca Italia

CATANIA – Posta sotto sequestro la casa alloggio per anziani “Nostra Signora di Lourdes”, in via Piazza Mercato a Calatabiano (Catania). I carabinieri hanno denunciato due donne [...]

Cronaca Italia

ROMA – Ricavi triplicati, grazie anche a investimenti in ricerca e sviluppo e internazionalizzazione, che si traducono in un regalo da due mensilità in più per i dipendenti. A scegliere di [...]

Cronaca Italia

PADOVA – Drammatico incidente di fronte al cimitero di Santa Giustina in Colle: un ragazzo ha colpito per errore il padre manovrando un mezzo meccanico, uccidendolo. Come scrive il Mattino [...]

Economia

ROMA – “L’indicatore anticipatore dell’attività economica registra una ripresa, delineando una prospettiva positiva del ritmo di crescita dell’economia nei prossimi [...]

Cronaca Italia

BARI, 30 DIC – Una ragazzina di 11 anni, di nazionalità bulgara, è morta a Conversano pare per le esalazioni di monossido di carbonio sprigionate dall’incendio della sua cameretta. La [...]

Cronaca Italia

ROMA – “Comunque Babbo Natale non esiste“: una frase che ha scatenato la bufera quella pronunciata, a sorpresa, dal direttore d’orchestra Giacomo Loprieno alla fine della [...]

Cronaca Italia

VENEZIA – 60 posti in vendita a 1.500 euro l’uno. Per l’ultima notte dell’anno, Carlo Cracco firmerà il menù nella storica Torre Porta Nuova dell’Arsenale di Venezia [...]

Politica Mondo

LOS ANGELES – Bufera su Charlie Sheen: dopo la morte nell’arco di pochi giorni di Carrie Fisher, la principessa Leila di Star Wars, della madre Debbie Reynolds e del cantante George [...]

Cronaca Italia

ROMA – Passarsi i botti di mano in mano finché non esplodono in mano a qualcuno. Questa folle moda in stile roulette russa sembra prendere piede tra i giovani di oggi. Ne parla il Corriere [...]

Scienza e Tecnologia

ROMA – La NASA ha annunciato il passaggio di una cometa nel nostro sistema solare: e dal 30 dicembre al 14 gennaio 2017, come spiegano gli scienziati, la sua luminosità dovrebbe essere tale [...]

Politica Mondo

MOSCA – La vendetta della Russia con gli americani non si fa attendere, anzi sì. In un primo momento si era diffusa la notizia che il ministero degli Esteri russo (Mid) avesse inviato al [...]

Cronaca Italia

ROMA – Un tir ha preso fuoco sul Grande Raccordo Anulare di Roma, all’altezza dello svincolo della Pontina. L’incendio ha provocato il tilt del traffico e ha obbligato gli [...]

Cronaca Italia

ROMA – Il direttore d’orchestra di Frozen dice ai bambini accorsi per il suo spettacolo che “Babbo Natale non esiste“. E a Roma infuria la polemica, con le agguerrite [...]

Cronaca Italia

ROMA – Previsioni meteo per Capodanno 2017: la notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio sarà glaciale. Si prevede che a Milano ci saranno -2 gradi e a Roma 2 gradi. 3bmeteo.com comunica [...]

Cronaca Italia

ROMA – Il campione di atletica di Sorisole (Bergamo) Franco Togni, 56 anni, padre di tre figli, ha perso la vita in un tragico incidente in montagna. Il suo corpo è stato trovato da [...]

Cronaca Italia

MILANO – Guerra alle feci dei cani sui marciapiedi grazie al test del Dna. È l’iniziativa promossa dal Comune di Malnate (16mila abitanti in provincia di Varese) che sta elaborando un [...]

Salute

ROMA – Morire di crepacuore si può, si chiama sindrome di Tako-tsubo. L’ultimo caso è stato quello di Debbie Reynolds, che non ha resistito al dolore per la perdita della figlia [...]

Cronaca Italia

MILANO – E’ in arrivo a Milano un aumento del costo della sosta nelle strisce blu. La giunta ha infatti deciso che in centro il costo salirà da due a tre euro l’ora per le prime [...]

Cronaca Mondo

RIO DE JANEIRO – La polizia brasiliana ritiene che il cadavere ritrovato all’interno di un’auto bruciata a Rio De Janeiro possa essere quello dell’ambasciatore della [...]

Cronaca Italia

ROMA – Cresce la paura attentati per il Capodanno in Italia, specialmente a Roma. L’intelligence ha cominciato a lanciare l’allarme e il timore principale si chiama autobomba. [...]

Cronaca Mondo

ROMA – La “fine del mondo” è vicina? Secondo Nora Roth, una programmatrice informatica fondamentalista cristiana, il 31 dicembre 2016 potrebbe essere l’ultimo giorno di [...]

Cronaca Italia

PISA – Laura Boldrini, presidente della Camera, è stata operata alla tiroide il 29 dicembre, all’ospedale di Cisanello, a Pisa. A far notare la sua presenza, riporta il Tirreno, è [...]

Cronaca Italia

PAVIA – E’ morto la sera del 29 dicembre in una clinica di Pavia, dove era ricoverato da tempo, William Salice per anni uno dei più stretti collaborati di Michele Ferrero, il papà [...]

Cronaca Italia

MACERATA – Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata alle 6:09 del 30 dicembre 2016 tra Macerata, Ascoli Piceno e Foligno (Perugia). Secondo i rilevamenti [...]