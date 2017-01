Cronaca Italia

LIVORNO – E’ stata una corsa contro il tempo che per fortuna si è conclusa senza danni ambientali, quella nel porto di Livorno: è stata disincagliata poco dopo la mezzanotte di [...]

ROMA – Una truffa che rischia di “prosciugare” gli abbonamenti a Netflix e i conti in banca degli ignari utenti. L’allarme è relativo ad alcune e-mail ricevute dagli [...]

ROMA – Secondo le ultime scoperte, pare che anche gli uomini abbiano la vagina. Come si legge su Focus, all’interno della prostata maschile, a metà tra i due condotti eiaculatori, vi è il [...]

ROMA – Previsioni meteo per lunedì 16 gennaio e martedì 17. 3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia fino alle 8 di domani 17 gennaio. Al Nord soleggiato con tendenza [...]

ROMA – Continuerà almeno fino a giovedì 19 gennaio l’ondata di freddo che sta interessando l’Italia ma in particolare il Centro Sud dove si susseguono peggioramenti a [...]

ROMA – Giovanni Conversano, ex tronista di Uomini e donne, confessa: “Avevamo scelto per il cenone di fine anno proprio il locale dove è avvenuto il terribile attentato – ha [...]

VENTIMIGLIA – Allerta attentati Isis in Italia. A farlo scattare è stato un biglietto in lingua francese trovato sabato scorso, 14 gennaio, in una cassetta postale a Nizza, già teatro [...]

LOS ANGELES – Guidare una Ferrari 458 non è un’esperienza che si fa tutti i giorni e se ne avete la possibilità, l’ultima cosa che vorreste è schiantarvi e danneggiare [...]

BERLINO – A fine novembre Anis Amri, l’attentatore di Berlino, aveva sostenuto di “potersi procurare senza problemi un kalashnikov a Napoli” e di “voler combattere [...]

ROMA – Il sindaco di Sperlonga ed ex presidente della Provincia di Latina Armando Cusani (Forza Italia) è stato arrestato nell’ambito di un’operazione dei carabinieri del nucleo [...]

MODENA – Una persona è morta in un incidente stradale accaduto sull’autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna. Intorno alle 12:10 [...]

TRIESTE – Doveva essere un’operazione di routine per correggere una brutta scoliosi. Ma qualcosa è andato storto e la piccola paziente è rimasta paralizzata. E’ accaduto a [...]

ROMA – Bici gratis a bordo di metro, bus e tram a Roma. Ma solo se abbonati, tutti gli altri pagano doppio. Ne dà notizia il sito dell’Atac, l’azienda che gestisce il trasporto [...]

ROMA – Napoli: esplode bombolone gas, due morti, cinque feriti. Due persone sono morte e cinque sono rimaste ferite (tre in modo grave) per lo scoppio di un bombolone di gas avvenuto in [...]

ROMA – Si sono arrampicati nel cuore della notte sulla cancellata all’ingresso del Colosseo e sono precipitati all’interno da un altezza di circa 4 metri. E’ accaduto [...]

ROMA – Oggi è il giorno più triste dell’anno. Lo chiamano Blue Monday e cade, inesorabilmente, ogni terzo lunedì di gennaio. Non di mera convenzione si tratta ma di un articolato [...]

ROMA – Per anni hanno fatto risultare gli autobus perfettamente funzionanti, ma in realtà la manutenzione non veniva mai effettuata e i mezzi circolavano senza gli standard di sicurezza o [...]

ROMA – “Paposuperhero”: lettere del papà al figlio morto, una al giorno da agosto. Dal 24 agosto Andrea Pallotta ha saltato solo la notte di venerdì per rispondere al fiume di [...]

ROMA – Samsung, chiesto arresto per vicepresidente Lee: tangenti a premier Corea Sud. Samsung Electronics ritorna ancora sull’ottovolante dopo le turbolenze delle batterie difettose [...]

ROMA – Il maltempo che sta colpendo buona parte del centro e del sud Italia insite sulla nostra Penisola, continuando a portare anche nelle prossime ore neve fino a basse quote e forti [...]

CASERTA – Omicido-suicidio a Santa Maria Capua Vetere (Caserta), dove un uomo, Franco Sorbo, di 47 anni, avrebbe ucciso la moglie, Teresa Cotigno, 48 anni, con un colpo di pistola alla [...]

ROMA – Chi chiede asilo in Italia dovrà svolgere lavori socialmente utili. E’ una delle principali novità contenute nel pacchetto immigrazione del Viminale che sarà presentato [...]

ROMA – Svolta nell’omicidio di Rosanna Belvisi, la donna trovata morta domenica nella sua casa in via Coronelli, Milano. Il marito, Luigi Messina, è stato infatti fermato dopo aver [...]

BICHKEK – Un aereo da carico turco è precipitato nella notte tra domenica e lunedì nei pressi dell’aeroporto di Bichkek, nel Kirghizstan. Il velivolo si è abbattuto su alcune [...]

ROMA – Comunicare con i nostri animali domestici è tutt’altro che facile, figuriamoci con gli alieni. Eppure, semmai l’uomo dovesse veramente entrare in contatto con forme di vita [...]

TRIESTE – “OGGI E’ IL PRIMO NON COMPLEANNO DI GIULIO!”: lo scrive, in un post sulla propria pagina Facebook, Paola Deffendi, la mamma di Giulio Regeni, il giovane [...]

BOLOGNA – Ha condotto nel bagno di un bar una donna disabile di 44 anni e l’ha sottoposta ad abusi sessuali. E’ accaduto nel centro di Bologna, in via Irnerio. L’uomo, un [...]

MODENA – Giunto con 4 amici a una discoteca della periferia, venerdì sarebbe stato bloccato da un buttafuori per farlo entrare da un portone diverso per via del colore della pelle. Lo [...]

BERLINO – Anis Amri, il killer di Berlino, consumava regolarmente cocaina e ecstasy ed era anche uno spacciatore. Lo riferiscono i media tedeschi citando un rapporto degli investigatori. Le [...]

ROMA – Il ministro Carlo Calenda attacca la Germania sul caso Fiat: i tedeschi hanno chiesto severità all’Unione Europea per il caso delle emissioni truccate (come la possibilità di [...]

MILANO – Una donna di 50 anni, Rosanna Bellovisi, è stata trovata morta a Milano, con una profonda ferita alla gola, nel suo appartamento in via Coronelli 11, zona Giambellino-Lorenteggio, [...]

LONDRA – Il futuro cognato del principe Henry, Thomas Markle, è stato arrestato e poi rilasciato in Oregon, negli Stati Uniti. Thomas è fratello della nuova fidanzata del principe Meghan [...]

PARMA – Bello Figo continua a ricevere minacce (anche di morte) e i suoi concerti continuano ad essere annullati. Non trova pace il rapper di Parma (ma di origine ghanese) diventato simbolo [...]

MARSALA – Giovanni Fiorino era riuscito a chiamare in tarda serata del 14 gennaio il 112 chiedendo aiuto perché coinvolto in una lite, ma quando i carabinieri sono arrivati in un condominio [...]

PONTELANGORINO – Riccardo Vincelli e il suo amico Manuel traditi da una intercettazione nella caserma dei carabinieri di Pontelangorino, dove i due ragazzi sono stati incastrati e hanno poi [...]

ROMA – Previsioni meteo per i prossimi giorni: continua il freddo, accompagnato da neve e maltempo in generale. 3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi [...]

ROMA – Previsioni meteo per domenica 15 gennaio e lunedì 16 gennaio 2017: continuano freddo e neve in Italia. 3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia fino alle 8 di [...]

WASHINGTON – Un nuovo scandalo sessuale potrebbe colpire Donald Trump a pochi giorni dalla pubblicazione del dossier della golden shower. Una miss ungherese, Kata Sarka, ha raccontato che [...]

GB, LONDRA – Cade lunedì ”il giorno più nero dell’anno”. E’ noto come ”Blue Monday”, ritenuto il giorno più triste nell’arco dei 12 mesi e che si [...]

USA, NEW YORK – Dopo 146 anni cala il sipario sul “più grande spettacolo del mondo”. Il proprietario del Ringling Bros. e Barnum & Bailey Circus ha dichiarato [...]

ROMA – Le consegne di ortaggi invernali sugli scaffali dei supermercati sono praticamente dimezzate per effetto del maltempo che ha falcidiato i raccolti di ortaggi delle regioni del centro [...]

FIRENZE – Si è barricato in casa con la moglie e tre figli piccoli. Alla fine, dopo una notte trascorsa tra trattative, colluttazioni e coltellate, la polizia è riuscita ad arrestarlo. [...]

ROMA – Ha travolto a tutta velocità una pattuglia di carabinieri che stava effettuando i rilievi per un incidente stradale. E’ accaduto sabato sera, intorno alle 22.30 a Tor San [...]

LIBANO, BEIRUT -Una donna irachena e i suoi quattro figli sono stati giustiziati in modo atroce, bruciati vivi, dai miliziani dell’Isis perchè cercavano di fuggire da un’area di [...]

MODENA – Quando è arrivato al Pronto Soccorso il suo cuoricino aveva già smesso di battere. E’ giallo a Modena per la morte di un bimbo di 4 anni di origine moldava. La Procura ha [...]