Cronaca Italia

VOLTERRA (PISA) E’ stata arrestata con l’accusa di omicidio volontario e trasferita nel carcere Don Bosco di Pisa, Daniela Marzetti, la donna di 50 anni che stamani alle 9.30 ha [...]

Cronaca Italia

NAPOLI – Le immagini dei malati curati in terra nell’ospedale di Nola, in provincia di Salerno, hanno fatto il giro del web. Il pronto soccorso dell’ospedale non ha abbastanza [...]

Scienza e Tecnologia

ROMA – Segnatevi questa data: l’11 gennaio, la giornata del tradimento. Infatti, secondo uno studio condotto da Gleeden, un sito di dating online per gli incontri extraconiugali, i [...]

Politica Italia

ROMA – Il fratello di Raffaele Marra deve lasciare il suo incarico di direttore del dipartimento turismo del Comune di Roma. Il sindaco M5s Virginia Raggi ha chiesto all’ufficio del [...]

Scienza e Tecnologia

ROMA – È stato straordinario essere ancora vivo e aver potuto lavorare al campo della cosmologia. Sono felice se sono stato in grado di dare un contributo alla comprensione dei buchi neri e [...]

Cronaca Italia

TORINO – Un giovane di 25 anni è morto nel pomeriggio del 7 gennaio all’ospedale di Molinette, a Torino. Il giovane ha sofferto per giorni di una febbre molto alta, poi la corsa in [...]

Cronaca Mondo

DUBAI – Un volo della compagnia aerea Emirates da Oman a Dubai è stato cancellato a causa di un serpente trovato a bordo. La Bbc online riferisce che il volo EK0863 da Muscate è stato [...]

Cronaca Mondo

LOS ANGELES – Chi è Miquela Sousa? A chiederlo sono in molti sul web, sui social ma anche su grandi quotidiani come il Washington Post. Quello di Miquela Sousa è un mistero in realtà non [...]

Cronaca Mondo

LIBANO, BEIRUT – Forze speciali statunitensi sono entrate in azione domenica notte contro l’Isis nel nord-est della Siria a sostegno delle forze curde impegnate nella conquista della [...]

Cronaca Italia

ROMA – “I gatti simbolo del terrorismo”: parola di Fabrizio Bracconeri, attore e conduttore, ex Bruno Sacchi nella famosa serie televisiva “I ragazzi della terza C” [...]

Cronaca Mondo

MAPUTO – Un aereo si è scontrato con un drone proprio durante la fase di atterraggio. Un rumore acuto e il velivolo ha iniziato a traballare, mandando nel panico gli 86 passeggeri che hanno [...]

Cronaca Europa

SPAGNA, MADRID – Per l’economista britannico Adair Turner oggi “l’Italia è la grande minaccia” per l’euro, e potrebbe “rompere” la moneta unica [...]

Politica Italia

VENEZIA – I redditi dei consiglieri regionali del Veneto arrivano online e si scopre così chi sono i nuovi ricchi. C’è chi ha raddoppiato il proprio reddito e tra i più ricchi [...]

Politica Europa

ROMA – Casaleggio ordina svolta europeista M5S. Lobby-web ci guadagna. Da oggi a mezzogiorno, ma le decisioni erano state già prese in separata sede, non è più un insulto chiamare [...]

Cronaca Italia

ROMA – Tenta il suicidio con un colpo di pistola e viene indagato per “distruzione di armamento militare”, cioè del proiettile esploso. E’ il caso di un militare, [...]

Cronaca Mondo

ROMA – Il 25 gennaio inizierà a New York il processo a Lapo Elkann per la torbida vicenda di trans e droga che lo ha travolto. Come nota Dagospia, potrebbero esserci altri guai, e peggiori [...]

Cronaca Mondo

PYONGYANG – La Corea del Nord ha assicurato di poter lanciare uno dei suoi missili a lungo raggio “in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo su indicazione della leadership”, [...]

Cronaca Italia

ROMA – Scuole al freddo a Roma: non è bastato l’invito dei presidi agli studenti a presentarsi in classe con piumini e cappotti nelle aule ghiacciate dopo giorni senza riscaldamento. [...]

Cronaca Italia

VALCONCA – Cade dallo scooter, forse a causa del ghiaccio, e ‘atterra’ di faccia sul dorso di un istrice che si trovava sul bordo della strada, nascosto tra l’erba: oltre [...]

Cronaca Italia

ROMA – Booking.com, la recensione ingrata: “Ci sono i terremotati, voto negativo”. E’ diventata ormai usuale e corrente la recensione sul web di un soggiorno in hotel, è [...]

Cronaca Italia

VOLTERRA – Due persone sono morte stamani a Volterra (Pisa), in seguito a un incidente stradale avvenuto intorno alle 9.30. Secondo le prime informazioni, un’auto che ha travolto tre [...]

Cronaca Italia

NOLA (NAPOLI) – Malati curati per terra, come in un ospedale da campo. Ma non accade in una scena di guerra, bensì all’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, in provincia di [...]

Cronaca Italia

BARI – Si sta lentamente attenuando, grazie alla tregua data durante la notte dal maltempo, la situazione di criticità in Puglia dove nella notte non ci sono state nevicate, anche se [...]

Cronaca Italia

ROMA – Napoli. Il “parco dell’amore” a pagamento sotto al cavalcavia: una sosta 25 euro. Un “parco dell’amore”, qualche tenda cioè montata [...]

Politica Italia

ROMA – Nuovo scontro tra il Movimento 5 stelle ed Enrico Mentana. Questa volta gli strali pentastellati sono stati lanciati dal deputato Carlo Sibilia, che dopo la puntata di domenica 8 [...]

Cronaca Italia

CATANIA – Una quattordicenne si è tolta la vita la notte scorsa a Valverde, in provincia di Catania. La ragazzina si è impiccata nella sua stanza nella casa con cui abitava con la madre. [...]

Cronaca Italia

ROMA – Gasolio artico: senza in montagna file di auto in panne, l’invernale non basta. Nella provincia di Belluno, sulle Dolomiti, la morsa del gelo ferma la colonnina del mercurio su [...]

Cronaca Italia

ROMA – Previsioni meteo di lunedì 9 e martedì 10 gennaio 2016: continuano neve e gelo in tutta Italia. 3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di oggi [...]

Cronaca Europa

PARIGI – Sedici persone si trovano in stato di fermo questa mattina nell’ambito dell’inchiesta sulla rapina ai danni della vedette americana Kim Kardashian, avvenuta a Parigi il [...]

Salute

ROMA – Visite specialistiche entro 60 gg. o puoi andare al privato con il solo ticket: come, quando. Ti serve una Tac, oppure altri strumentali urgenti? Spesso devi rassegnarti ad attendere [...]

Cronaca Italia

MESSINA – Aveva lasciato il suo ragazzo e lui le ha dato fuoco ed è scappato. E’ stato fermato il giorno dopo con l’accusa di tentato omicidio. La ragazza di 22 anni, Ylenia [...]

Cronaca Italia

ROMA – Per colpa della neve e del freddo molte scuole rimarranno chiuse lunedì 9 gennaio. “A Campobasso lunedì resteranno chiuse le scuole. Nelle prossime ore, sabato e domenica, [...]

Cronaca Italia

REGGIO CALABRIA – Scuole chiuse in Calabria per la neve e il maltempo lunedì 9 gennaio. Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha disposto la chiusura di tutte le scuole della [...]

Cronaca Italia

CAMPOBASSO – Lunedì 9 scuole chiuse e Campobasso e in circa 40 comuni delle province di Campobasso (tra cui Larino) e Isernia. In alcuni casi, come a Riccia e a Petrella Tifernina [...]

Cronaca Italia

BARI – L’eccezionale ondata di maltempo che sta investendo la Puglia costringerà molte scuole a restare chiuse lunedì 9 gennaio. In Provincia di Brindisi tutte le scuole di ordine e [...]

Cronaca Italia

ROMA – Per colpa della neve e del freddo diverse scuole in Abruzzo resteranno chiuse lunedì 9 gennaio. Scuole chiuse a Chieti fino a mercoledì 11. Lo ha reso noto il sindaco Umberto di [...]

Cronaca Italia

LECCE – Il maltempo ha colpito anche il Salento, che difficilmente cade nella morsa della neve. Le temperature glaciali hanno infatti fatto sì che le famose spiagge di questo litorale [...]

Cronaca Mondo

EL-ARISH – Attentato in Egitto. Un kamikaze alla guida di un furgone si è lanciato contro un checkpoint davanti ad un edificio della polizia nel nord del Sinai, nella città di El-Arish, [...]

Cronaca Mondo

OTTAWA – Terremoto in Canada. Una scossa di magnitudo 6.2 della scala Richter è stata registrata alle 17:47 ora locale (00:47 in Italia) di lunedì 9 gennaio al largo dell’arcipelago [...]

Cronaca Italia

L’AQUILA – Terremoto all’Aquila. Una scossa di magnitudo 3.4 della scala Richter è stata registrata alle 00:48 di lunedì 9 gennaio nel nordovest della provincia della città, non [...]

Agenzie

Rai, quanto ancora resterà Antonio Campo Dall’Orto sulla poltrona di direttore generale della Rai?, si chiede Maurizio Gasparri, vice presidente del Senato e componente della Commissione [...]

Cronaca Mondo

ROMA – Contrordine. Non è un cinese uiguro, né un kirghiso. Secondo la polizia turca, l’autore della strage di Capodanno a Istanbul è un cittadino uzbeko, legato a una cellula [...]

Cronaca Italia

USSITA (MACERATA) – Ha scelto di restare solo accanto alle sue pecore. Da una settimana Pasquale Marziali, pastore di 60 anni, vive isolato a Casali di Ussita, borgo dell’Appennino [...]

Cronaca Mondo

USA, WASHINGTON – “La deregolamentazione in alcuni campi, come quello finanziario, è enormemente pericolosa”. E’ l’avvertimento lanciato dal’ex segretario di [...]

Cronaca Italia

CASTIONE DELLA PRESOLANA (BERGAMO) – Le due persone morte sulla Presolana avevano 39 e 40 anni e stavano facendo un’escursione a 2.400 metri di altezza. Facevano parte di una comitiva [...]