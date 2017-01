Cronaca Italia

PESCARA – Suo figlio è diventato un’immagine simbolo della tragedia dell’Hotel Rigopiano. E’ stato lui il primo bimbo ad uscire, a salvarsi dopo 2 giorni sommerso sotto la [...]

Cronaca Mondo

NEW DELHI – Un minorenne indiano “cannibale” di 16 anni è stato arrestato dalla polizia di Ludhiana, nello Stato di Punjab, dopo che ha confessato di avere ucciso un bambino di [...]

Cronaca Mondo

RUSSIA, MOSCA – Il presidente russo Vladimir Putin è pronto a incontrare il nuovo presidente Usa Donald Trump, ma per l’organizzazione dell’incontro ci vorranno [...]

Cronaca Italia

ROMA – Un 57enne milanese è morto in seguito a un malore che l’aveva colto mentre era in volo da Valencia a Orio al Serio (Bergamo). L’episodio è avvenuto venerdì sera, ma si è [...]

Cronaca Mondo

USA, WASHINGTON – Il transition team del presidente eletto Donald Trump voleva che alla parata di Washington per l’inaugurazione del 45/mo presidente degli Stati Uniti sfilassero [...]

Economia

USA, NEW YORK – La nuova amministrazione Trump negli Stati Uniti farà politiche “rumorose, agitate e decise” ma dovrà fare i conti con probabili tensioni con la Federal Reserve, [...]

Economia

DAVOS – L’economia mondiale rischia “un ‘cigno nero’ davvero grande che avrebbe effetti devastanti se si ripetessero nel 2017 in maniera negativa tutti gli elementi [...]

Cronaca Mondo

LIBANO, BEIRUT – Circa 200 civili sono stati uccisi e ci sono stati almeno 800 feriti in tre mesi, cioè da quando le forze lealiste irachene hanno lanciato un’offensiva per strappare [...]

Cronaca Italia

ROMA – I tribunali assumono 800 cancellieri. Ma si presentano 308mila candidati. Tante sono le persone che hanno presentato domanda per partecipare al concorso bandito dal ministero della [...]

Cronaca Italia

ROMA – “Pur essendo naturalmente rammaricati, guardiamo con serenità al futuro, in quanto avevamo già predisposto una serie di azioni che ci permettono oggi di proseguire senza dover [...]

Cronaca Italia

NOVARA – L’appartamento va a fuoco, e marito e moglie muoiono. L’incendio si è sviluppato nella notte tra venerdì e sabato ad Arona (Novara). A perdere la vita Giancarlo [...]

Cronaca Europa

GB, LONDRA – La premier britannica Theresa May è convinta che il neo presidente degli Stati Uniti Donald Trump “riconosce l’importanza ed il significato della Nato” e [...]

Agenzie

Juve Stabia-Monopoli in streaming, diretta live dalle 14.30 con Sportube.tv-Lega Pro Channel: ecco come vedere la partita, gara della ventiduesima giornata (2a di ritorno) del girone C di Lega [...]

Cronaca Italia

CHIETI – Un altro hotel è rimasto isolato sabato mattina a causa del maltempo e delle forte nevicate di questi giorni nel Centro Italia. Si tratta dell’Hotel Panorama di Passo [...]

Economia

NOVARA – Carrefour lascia a casa 500 lavoratori e chiude tre punti vendita a Borgomanero (Novara), Trofarello (Torino) e Pontecagnano (Salerno). A denunciare i tagli del gigante della [...]

Politica Italia

ROMA – Giovanni Toti premier, Matteo Salvini vice. Sarebbe questo patto che avrebbe allontanato il delfino di Forza Italia ed ex direttore del Tg4 da Silvio Berlusconi. Un progetto, scrive [...]

Cronaca Italia

ROMA – Caso Cucchi, indagati altri due carabinieri. Secondo l’accusa mentirono al pubblico ministero che indagava sulla morte del giovane geometra romano. I due, riferisce Giuseppe [...]

Cronaca Italia

BIVIO RIGOPIANO (PESCARA) – Undici sopravvissuti, cinque corpi senza vita recuperati e 23 dispersi: è questo il bilancio attuale della tragedia dell’hotel Rigopiano di Farindola [...]

Economia

DAVOS – Il governatore della Banca centrale europea, Mario Draghi, manda un messaggio a Donald Trump: “No a svalutazioni competitive”. Dal World Economic Forum di Davos, in [...]

Cronaca Italia

VERONA – “Ho visto gente che bruciava viva, sono immagini terribili che non potrò mai dimenticare”: è la drammatica testimonianza di uno degli automobilisti che hanno assistito [...]

Cronaca Italia

PADOVA – Non solo cinque: le donne con cui avrebbe avuto rapporti sessuali don Andrea Contin, l’ex parroco della chiesa di San Lazzaro di Padova indagato per favoreggiamento della [...]

Cronaca Italia

PESCARA – “Cosa è successo? Quanto tempo è passato? Stavo giocando a biliardo“: sono state queste le prime parole pronunciate da Edoardo Di Carlo, uno dei bambini estratti vivi [...]

Cronaca Italia

BELLUNO – Entra nel centro commerciale, scivola sul pavimento bagnato, cade e resta paralizzato. E adesso chiede un risarcimento. I fatti risalgono al 3 febbraio del 2016, ma solo ora, dopo [...]

Cronaca Italia

PESCARA – Un buco nella neve dal quale rinascono i bambini. Un buco che è la via d’uscita dopo due giorni passati al freddo e al gelo, sotto la neve, al buio. Poi all’improvviso [...]

Cronaca Italia

ACQUASANTA TERME (ASCOLI PICENO) – L’allerta maltempo non dà tregua all’Italia centrale. La frazione di Pozza di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno) è stata evacuata sabato mattina [...]

Ambiente

ROMA – Auto a idrogeno, via libera: entro il 31 marzo sarà completato l’iter procedurale che ne permette la circolazione anche in Italia. Per quella data dovrà essere innalzato il limite [...]

Cronaca Italia

ROMA – Il datore di lavoro può spiare (o far spiare) i dipendenti che usufruiscono dei permessi in base alla legge 104/92 (quella che concede permessi speciali per assistere familiari [...]

Cronaca Italia

ROMA – I dipendenti degli uffici comunali di Roma potranno festeggiare: per loro il fine settimana inizierà il venerdì pomeriggio. Così ha deciso una determina firmata dal nuovo direttore [...]

Cronaca Italia

PENNE (PESCARA) – Si continua a scavare sotto la neve e i detriti all‘Hotel Rigopiano. E nella notte altre quattro persone sono state estratte vive dalle macerie dell’albergo, a [...]

Cronaca Italia

VERONA – Tragico incidente sulla autostrada A16. Un pullman ungherese di studenti in gita ha preso fuoco intorno alle 23 di venerdì sera dopo un incidente. A bordo c’erano 55 persone, [...]

Scienza e Tecnologia

ROMA – Pensando alla più grande minaccia per la Terra, la mente va ad una guerra nucleare, al riscaldamento globale o a una pandemia epidemica. Supponendo però di poter superare queste [...]

Cronaca Mondo

LOS ANGELES – Il mistero della Black Dahlia, la dalia nera, dura da 70 anni e non è stato mai risolto. Black Dahlia è il soprannome che fu dato dai giornali a Elizbeth Short, una ragazza [...]

Politica Mondo

WASHINGTON – Hillary Clinton ha perso nella corsa alla Casa Bianca, ma è stata comunque un’inquilina della residenza ufficiale quando il marito Bill era presidente Usa: ora una serie [...]

Cronaca Italia

ROMA- Forti venti di scirocco, rialzo delle temperature e un aumento del rischio valanghe: la ‘tregua’ che il maltempo ha iniziato a concedere in buona parte dell’Italia sembra [...]

Scienza e Tecnologia

ROMA – I veicoli Tesla con il pilota automatico hanno meno possibilità di provocare incidenti rispetto alle auto guidate dalle persone. A svelarlo è un nuovo rapporto del “National [...]

Società

LONDRA – “Operazione Gold” è una storia di spionaggio e controspionaggio risalente al 1953. Fu un’operazione congiunta tra il MI6 (Servizi Segreti britannici) e la Cia, [...]

Cronaca Europa

DATCHET – Cade dal montascale a 99 anni, batte la testa e muore. A Renee Hall, piaceva da matti stare in piedi sulla pedana del montascale invece che starci correttamente seduta. E così, [...]

Cronaca Italia

NAPOLI – Il nome di Gennaro ‘Genny’ Cesarano, ucciso a 17 anni la notte del 6 settembre 2015 al Rione Sanità, è stato iscritto ufficialmente nell’elenco dei morti [...]

Cronaca Italia

PENNE (PESCARA) – “Bravo Chicco, bravo!” urlano vigili del fuoco e uomini del soccorso alpino al bambino che esce dalla buca dell’hotel Rigopiano, una ‘sacca [...]

Cronaca Italia

ALESSANDRIA – Erano ammalati, lui di tumore lei di sclerosi multipla, e insieme hanno deciso di uccidersi. “Non volevano più soffrire”, come hanno scritto su un biglietto, i [...]

Cronaca Italia

UDINE – “Lo uccido”. Lo avrebbe detto Giosuè Ruotolo a Daniele Renna, uno dei commilitoni con cui condivideva l’appartamento di via Colombo, riferendosi a Trifone Ragone, [...]

Cronaca Italia

LAMA DEI PELIGNI (CHIETI) – Rischio valanga a Lama dei Peligni dove 35 persone, appartenenti a 12 nuclei familiari, sono state fatte sfollate. L’ordinanza è stata emessa dal sindaco, [...]

Cronaca Italia

PESCARA – Miracolo al Rigopiano dopo il terremoto e la valanga che ha travolto l’albergo. Dieci superstiti, 4 dei quali bimbi, salvati dopo 2 giorni sommersi sotto la neve. Due giorni [...]

Politica Mondo

WASHINGTON – È il giorno di Donald Trump. Il miliardario giura a Washington come 45mo presidente degli Stati Uniti, mentre nella capitale Usa si verificano i disordini che in molti avevano [...]

Cronaca Italia

ROMA – Non sorprenderebbe se nelle zone colpite dai terremoti del 18 gennaio si verificasse una scossa di intensità pari o superiore a quelle avvenute. “Non sappiamo quanta possa [...]