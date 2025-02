Italia-Galles di rugby allo stadio Olimpico di Roma (sabato 8 febbraio, ore 15.15, diretta Rai Sport, Sky e Now). E’ la seconda giornata del prestigioso torneo “Sei Nazioni”, edizione n.131; massimo evento sportivo europeo della palla ovale.

Sei le sedi degli incontri: Saint-Denis, Cardiff, Londra, Dublino, Roma, Edimburgo. La prima giornata si è disputata il 31 gennaio-1 febbraio. Ha aperto il sipario Francia-Galles con un sonoro ed eclatante 43-0. Il giorno dopo la Scozia ha battuto l’Italia (31-19) a Edimburgo davanti a 67 mila spettatori e l’Irlanda ha avuto la meglio a Dublino nella battaglia con l’Inghilterra (27-22).

Match bollente all’Olimpico di Roma

Italia e Galles sono a caccia dei primi punti. Entrambe le squadre sono ferme a zero, ma entrambe hanno debuttato in trasferta nelle tane dei lupi. Ma se prevedibile era il verdetto parigino, non altrettanto lo era (almeno sulla carta) il match di Edimburgo. Troppo forte la Francia per il rinnovato Galles.

L’Italia, viceversa, si è addirittura illusa di fare cassetta quando si è trovata sul 19 pari. Poi l’inatteso crollo azzurro non senza sorprese, vedi la stella Ange Capuozzo schierato all’ala ma in attacco non si è mai visto.

Al contrario di Tommaso Menoncello, miglior azzurro a Edimburgo: ottimi placcaggi, caratura superiore alla media, all’attacco con sapienza tattica. Con Brex forma una coppia di centri di assoluto valore. Ben gestita la mischia chiusa con Ferrari, Nicotera e Fischetti e, nel secondo tempo da Lucchesi subentrato a Nicotera.

Una sola modifica al 15 titolare azzurro

Il ct Gonzalo Quesada ha già deciso la formazione: un solo cambio rispetto alla squadra del debutto e una modifica in panchina. In buona sostanza il seconda linea Niccolò Cannone partirà dal primo minuto mentre Dino Lamb sarà pronto a entrare dalla panchina.

E dalla panchina, secondo e ultimo cambio, Jacopo Trullaprende il posto dell’infortunato Simone Gedi. Confermato il resto della formazione. Tommaso Allan sarà ancora il numero 15 titolare con Capuozzo e Monty Ioane alle ali.

In mezzo al campo Page-Relo di nuovo in mediana al fianco di Garbisi. Nel pack in terza linea Negri, Lamaro e l’altro Cannone (Lorenzo) con Vincent e Zuliani ancora nel ruolo di “impact players” dalla panchina. Prima linea appannaggio di Fischetti, Nicotera e Ferrari.