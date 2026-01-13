Serie A, recupero infrasettimanale della 16esima giornata: due partite mercoledì 14 gennaio, due partite giovedì 15. Match che interessano l’alta classifica al momento dominata dall’Inter (43), seguita da Milan (40), e Napoli (39). Nel dettaglio.

Napoli-Parma

Dopo il pari-show con l’Inter a San Siro (2-2), il Napoli mercoledì al Maradona (18.30) ospita il Parma reduce dalla vittoria di Lecce (1-2); emiliani trascinati dall’estro di Bernabé e dal bomber Pellegrino (6 reti in A). Il Napoli in casa raccoglie sempre (6 vittorie e 2 pareggi) nonostante importanti assenze. In compenso ha messo in vetrina il gigante scozzese Scott McTominay, dominatore del centrocampo e già 5 reti in A al pari di cannonieri di mestiere come Scamacca, Castro, Vardy, Bonazzoli, Kean, Simeone. È la superstar del Napoli.

Inter-Lecce

Luci a San Siro mercoledì sera (20.45). La capolista affronta il Lecce impegnato nella lotta per la salvezza, attualmente è quintultimo (17), appena un punto sopra il Genoa (16). Ma i salentini di Di Francesco sono imprevedibili, come dimostra il recente pareggio a Torino contro la Juventus (1-1). Al Meazza servirà comunque il Falcone saracinesca visto allo Stadium, dato che il Lecce dovrà rinunciare a tre titolari importanti: lo zambiano Lameck Banda, l’albanese Ramadani e il forte difensore angolano Kialonda Gaspar. Un uomo per reparto.

Verona-Bologna

Giovedì alle 18.30 il Bologna scende al Bentegodi, un tempo regno di Bagnoli, con le migliori intenzioni. Oltretutto Vincenzo Italiano potrà contare sul proprio cannoniere Orsolini già dal primo minuto, con Odgaard sulla fascia opposta, Castro punta di riferimento e Ferguson sulla trequarti. Il Verona, fanalino di coda (13 punti come il Pisa), è deciso a riscattare la sfortunata sconfitta interna con la Lazio (0-1, autogol di Nelson quasi allo scadere). Zanetti conta di utilizzare per l’Intera gara il forte difensore centrale Bella-Kotchap, miglior uomo in campo domenica scorsa poi sostituito per colpa di un cartellino giallo (ingiusto).

Como-Milan

Giovedì sera alle 20.45 allo stadio Sinigaglia, giusto in riva al celebre lago, va in scena un derby lombardo carico di attese ed incognite. Entrambe le squadre hanno fame di punti e puntano alla zona Champions con ragionevoli ambizioni. Entrambe sono reduci da un pareggio in rimonta acciuffato oltre il 90esimo, all’ultimo respiro. Serve una svolta. Entrambe annunciano rientri importanti: Ramon al centro della difesa lariana, Leao al vertice della manovra rossonera.