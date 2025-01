Champions, settima giornata sontuosa: le cinque squadre italiane sono andate tutte a punti. Quattro hanno vinto ( Atalanta, Bologna, Milan, Inter), una ha pareggiato (Juventus). Di più: Inter, Milan, Atalanta sono ad un passo dagli ottavi.

La Juventus, 17esima, andrà ai playoff. Solo il Bologna (28esimo) è out. L’ottava e ultima giornata si disputerà mercoledì 29 gennaio. Le prime otto accedono agli ottavi, le squadre dal nono al 24esimo posto accedono ai playoff.

Inter, Milan, Atalanta a un passo dagli ottavi

La Euro settimana è cominciata con il ciclone Atalanta: 5-0 allo Sturm Graz. In gol Retegui, Pasalic, De Ketelaere, Lookman, Brescianini. Migliore in campo Cuadrado. Il Bologna ha trovato la prima vittoria in Champions: 2-1 al Borussia Dortmund, una rimonta eccezionale: 2 reti in 1 minuto.

Vincenzo Italiano ha pilotato i rossoblu con un gioco potente e prepotente. La Juventus ha pareggiato a Bruges ed i playoff sono garantiti. Lo 0-0 ha coinciso con il 16esimo pareggio della stagione; contro il piccolo Bruges i bianconeri hanno ottenuto l’ennesimo pareggio stagionale giocando al risparmio: primo tiro all’84esimo. Troppo poco. Ha riconosciuto l’allenatore Motta:” Sono soddisfatto a metà, bene Mbangula, male gli altri attaccanti”.

Sugli scudi le milanesi. Un mercoledì notte da incorniciare. L’Inter ok a Praga (0-1); ha deciso Lautaro. Contro il Monaco il 29 gennaio basterà il pari per qualificarsi. La rete di Lautaro è stata un gioiello, ottima la difesa.

Infine il Milan che ha battuto il Girona (1-0) a San Siro, decisivo Leao. Quinta vittoria di fila, ottavi vicini: sesto posto in classifica, si deciderà tutto a Zagabria. Miglior uomo in campo Leao che ha dato spettacolo con dribbling, passaggi e conclusioni.

Notte da urlo, soddisfatto l’allenatore Conceicao: “Contava il risultato e il Milan ha meritato. Ma c’è tanto da lavorare”. Ottimo il portiere Maignan. Brillanti Pablovic, Bennacer. Positivi Fofana (leader vero) e Musah (corre per due).

Ottava giornata, 29 gennaio

Tutto si deciderà in una sola notte. Tutte le partite si disputeranno alle ore 21. L’Atalanta andrà nella tana del Barcellona, secondo in classifica. Il Milan scenderà nella bolgia della Dinamo Zagabria allenata da Cannavaro.

L’Inter ospita il Monaco, la Juventus il Benfica, il Bologna ( 5 punti in 7 partite) giocherà in trasferta contro lo Sporting. Interessante la classifica marcatori: l’eterno Lewandowski guida con 9 reti seguito da Raphinha con 8 reti, tallonato da Vinicius del Real Madrid (doppietta al Salisburgo).