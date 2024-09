Si spoglia nuda per la vittoria del campione: ecco gli scatti proibiti

Festeggiamenti anche per la fidanzata del campione dopo il ritorno alla vittoria: lo scatto è una dichiarazione d’amore

La vittoria più bella, quella più attesa. La fine dell’incubo ha le sembianze di una bandiera a scacchi che sventola per la prima volta al tuo passaggio. Sono passati 2967 dall’ultima vittoria di Andrea Iannone nel motorsport, ora il digiuno è finito.

Era il 2016 quando il pilota italiano tagliava il traguardo davanti a tutti al Red Bull Ring guidando una Ducati Desmosedici in MotoGP. Sono passati otto anni, di cui quattro in cui ha dovuto fare da spettatore, fermato da una squalifica per doping, ma ora è tornato a vincere. Questa volta in Superbike in Gara 1 ad Aragon dove è riuscito a mettersi alle spalle Toprak Razgatlioglu e Danilo Petrucci.

Primo successo in categoria per Iannone che non ha nascosto la sua felicità nelle dichiarazioni post gara: “Sono contentissimo di questa vittoria che per me è molto importante: una rivalsa dopo i momenti difficili passati“. Il riferimento è ovviamente alla squalifica, ma ormai è acqua passata. Per Iannone ora è iniziata una nuova vita e lo ha fatto anche circondandosi di un nuovo amore: Elodie.

La cantante è ormai una presenza fissa nella vita del pilota e i due da anni hanno una relazione che non nascondono di certo. Anzi, Elodie ha voluto celebrare il ritorno alla vittoria del suo compagno e lo ha fatto con un post Instagram che non ha bisogno di commenti.

Elodie celebra Iannone: lo scatto dice tutto

Lo scatto pubblicato in una storia su Instagram non ha certo bisogno di commenti. Elodie esprime tutto il suo amore per Iannone e la sua felicità per la vittoria ritrovata. La foto del pilota commosso sul podio, accompagnata da un cuore e dalla scritta: ‘Mio’.

Una dichiarazione in piena regola che conquista tutti per la sua dolcezza e la sua semplicità. Certo Elodie ha scelto il modo migliore per festeggiare il successo del compagno e lo ha fatto in maniera diversa rispetto all’uso che solitamente fa dei social. La cantante è nota anche per i suoi scatti sensuali, per l’utilizzo del suo corpo in maniera molto libera e disinvolta.

Un modo di fare che spesso ha portato anche a qualche polemica, davanti alla quale Elodie è andata avanti per la sua strada, senza importarsene più di tanto. Una bellezza disarmante quella della cantante che questa volta ha lasciato la scena al suo compagno: un cuore ed una scritta che vale quasi quanto una vittoria.