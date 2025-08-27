Sinner, ottima la prima agli Us Open di New York. Battuto il ceco Kopriva in 98 minuti. Punteggio eloquente: 6-1, 6-1, 6-2. Solo 4 game concessi. Jannik ha disputato la partita più breve degli US Open.

Partenza sprint. Scacciati i fantasmi di Cincinnati. Virus addio. Sinner ha dimostrato il suo pieno recupero sfoderando una condizione eccellente. Il ceco Vit Kopriva, n. 89 del mondo, non lo ha mai impensierito; oltretutto, il ceco, sul cemento ha da sempre un disagio evidente.

La partita inaugurale è stata dunque poco più di una formalità. Tutta un’altra cosa rispetto all’anno scorso quando Jannik, con il peso del caso Clostebol sulla schiena, faticò al debutto contro McDonald. Sinner ha tenuto un ritmo alto, Vit ci ha messo del suo: 8 doppi falli in totale. Sono invece 22 di fila le partite Slam vinte dall’azzurro consecutivamente. Certo, “ ci sono cose da migliorare” ha detto l’altoatesino a fine match, “ ma c’è tempo”.

LE PAROLE DI SINNER

A fine match Sinner ha commentato: “E’ stato bello tornare qui. E’ un torneo speciale, l’atmosfera è incredibile: grazie a tutti quelli che sono venuti a fare il tifo per me. Abbiamo lavorato molto per essere pronti per il primo match e tornare al top. Sono contento di essere riuscito a iniziare al meglio il mio percorso, qui ho ricordi straordinari, ma ogni edizione è diversa. Voglio cercare di fare il meglio possibile”.

Jannik si è presentato con un cerotto alla mano destra ma solo in via precauzionale. Ha spiegato: “Colpa di una vescica, mi viene spesso quando non gioco per un paio di giorni, ma nulla di preoccupante“. Affronterà Popyrin domani.

Al riguardo Jannik ha detto: “Mi ricordo poco della partita di quattro anni fa a Madrid, l’unica volta che ci siamo incontrati. Ha vinto l’australiano, dunque sarà una sfida difficile. Lui è cresciuto molto da allora e un anno fa qui a New York ha eliminato Djokovic“.

CUORE MUSETTI , E’ AL SECONDO TURNO

Martedì e’ stata anche la giornata di Musetti. C’è voluto tutto il talento e il cuore di Lorenzo per piegare Perricard. Ha vinto in rimonta dopo una battaglia di 4 set: 6-7, 6-3, 6-4, 6-4. Il francese con la battuta, anche sopra i 220 km/h ha fatto il bello e il cattivo tempo. Ma il carrarino gli ha preso le misure, ha vinto i 3 parziali successivi e al secondo turno se la vedrà con Goffin.

L’altra notte c’è stato pure il primo derby azzurro Cobolli-Passaro: 5 ore e vittoria del romano per 7-5,4-6,6-4,3-6,6-3. Niente da fare per Arnaldi che ha ceduto a Cerundolo: 6-3, 6-2, 5-7,4-6, 3-6. Oggi pomeriggio dalle 17 ( ora italiana) Darderi affronterà Spizzirri (Usa). Jasmine Paolini affronterà stanotte per il secondo turno Iva Jovic.