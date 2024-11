Uragano Sinner, travolge anche il norvegese Ruud e per il secondo anno di fila è in finale alle ATP di Torino. Oggi alle 18 se la vedrà con lo statunitense Taylor Fritz, già battuto da Jannik nel girone di queste ATP Finals e in precedenza nella finale degli US Open 2024.

L’americano in 2h21’ ha superato in 3 set il tedesco Zverev riportando un americano in finale 18 anni dopo James Blake (2006); mentre l’ultimo statunitense, re del Masters, è stato Pete Sampras nel 1999.

RUUD TRAVOLTO IN 69 MINUTI

Match senza storia. Ha asfaltato il norvegese in 2 set (6-1,6-2). Jannik ha offerto una lezione di tennis. Lo stesso Sinner ha ammesso a fine gara:” Sono felice e sorpreso per come ho vinto”. Travolgente la passione dei suoi tifosi: l’onda di affetto nei confronti del campione altoatesino è sempre più alta a Torino: ai Carota Boys, suoi tradizionali afficionados, si sono aggiunti molti fan dell’ultima ora.

Contro il norvegese, Sinner ha fatto 9 ace e vinto con l’81% con la prima. Il servizio più veloce ha raggiunto i 211 km/h. Arriva in finale senza mai aver perso un set. E stasera può diventare il primo italiano a trionfare nel torneo dei Maestri.

JANNIK SINNER FAVORITO PER RITMO E FORZA MENTALE

Jannik Sinner e’dato per favorito contro l’americano. Al servizio la sfida sarà equilibrata ma l’azzurro risponde meglio. Si affrontano due avversari che si sono incrociati due volte in poche settimane con un parziale di 5 set a 0 per Sinner, un dominio che deve aver lasciato tracce su Fritz. Ma l’americano ha dalla sua il vantaggio di una mente serena di chi non è favorito. Dal canto suo Sinner ha confermato, in questa settimana, la sua granitica forza mentale che lo accompagna da sempre e che lo porta ad alzare il livello sui punti più critici.

UN PUBBLICO DA RECORD

La finale con Fritz si annuncia con un pubblico televisivo da record. Stavolta non c’è la contemporanea con la Nazionale di Spalletti impegnata in serata alle 20.45 con la Francia a San Siro. Sinner ,dicono gli esperti di marketing, stasera può sbancare l’audience. Tira aria di grandi numeri.

Dice l’ex Ct Paolo Bertolucci:” Sinner ha vissuto una annata favolosa per risultati, qualità di gioco e superiorità mostrata contro tutti gli avversari, ad eccezione di un paio di partite contro Alcaraz. Ciò che deve rendere orgoglioso Jannik del lavoro che sta facendo con il suo team, e al tempo stesso spaventare la concorrenza in vista del prossimo anno, è la capacità di vincere le partite modulando perfettamente i momenti in cui salire di livello e senza la necessità di spremere il meglio di se stesso per tutta la durata del match.

Ciò è accaduto anche in semifinale con Ruud. Jannik ha fiducia nelle proprie doti tecniche e di lettura delle partite. È in una condizione atletica ancora brillante nonostante la lunga stagione, sintomo di una programmazione intelligente”.