Il Circo bianco è arrivato in Italia.

Slalom di Coppa del Mondo a Campiglio

Dopo le gare maschili in Val Gardena e in Alta Badia la Coppa del mondo va in scena sulle piste di Madonna di Campiglio. A fine mese (28-29 dicembre) è il turno di Bormio. Poi Svizzera, Austria, Germania e la Tre giorni di Chamonix (Francia). Spettacolo assicurato.

Campiglio, lo slalom più bello

Quanti ricordi, quante emozioni: dalla cinquina di Stenmark al tris di Tomba (1997, 1988,1995). L’ultimo italiano a vincere è stato Giorgio Rocca nel 2005. Rocca ( padre italiano madre elvetica ) è stato il nostro miglior sciatore dopo Alberto Tomba. Oggi vive tra Saint Moritz e Livigno e fa il commentatore televisivo e l’allenatore.

Sette azzurri in gara

Il direttore tecnico del settore maschile Max Carca ha convocato 7 azzurri. In testa Alex Vinatzer ( suo l’ultimo podio azzurro con il terzo posto nel 2020 dopo quello di Gross nel 2016). Con il campione di Selva di Val Gardena sono stati convocati: Tobias Kastlunger, Tommaso Sala, Giuliano Razzoli, Stefano Gross, Simon Maurberger e Corrado Barbera.

Un appuntamento da non perdere dopo la cancellazione a causa delle abbondanti nevicate sulle piste della Val d’Isere. L’Italia maschile non vince in slalom dal 5 gennaio 2017( Moengg a Zagabria) mentre per trovare un successo a Madonna di Campiglio bisogna andare indietro, come detto, di 18 anni.

Slalom da stadio: 50″ in apnea

Come dice il lecchese Tommaso Sala la pista è “ corta e velocissima, è come fare i 100 metri “. La pista ha numeri unici. È lunga 470 metri con un dislivello di 180 metri.

La pendenza massima è del 60%, la media 27%. Essendo corta bisogna partire subito all’attacco, altrimenti si rischia di accumulare un distacco che non si può più recuperare.

I dossi del finale ora sono due e creano difficoltà soprattutto in caso tracciature col trabocchetto. La partenza è ai 1.725 metri, l’arrivo è a 1.545 metri. La gara di Campiglio sarà trasmessa da Rai Sport, Sky Sport, Eurosport. La diretta streaming sarà invece trasmessa su Rai Play, Discovery+, Dazn e Eurosport1 anche per dispositivi mobili.