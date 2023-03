Sofia Goggia ha vinto la sua quarta Coppa del Mondo di discesa libera

A Kvitfjell, in Norvegia, Sofia Goggia ha conquistato matematicamente la quarta Coppa del mondo di discesa libera. L’azzurra aveva già alzato la coppa della specialità, la più prestigiosa dello sci nel 2018, 2021 e 2022.

Sofia Goggia vince la sua quarta Coppa del Mondo

La certezza matematica del successo le è arrivata prima ancora di scendere in pista nella discesa di Kvitfijell e dopo che la sua unica potenziale rivale, la slovena Ilka Stuhec, si era piazzata momentaneamente terza, ottenenedo così comunque troppi pochi punti per poterla superare in classifica.

Un record per lo sci italiano

Un record per lo sci italiano, visto che nessuna prima della bergamasca era riuscita a vincere più di due volte. Sarà dunque ininfluente l’ultima discesa in programma il prossimo 15 marzo a Soldeu (Andorra): Sofia Goggia è già, e ancora una volta, la regina della discesa femminile.

“Già nel primo pezzo di tracciato ho sbagliato, ma l’obiettivo è raggiunto. Sono quattro coppe, di cui tre consecutive. Nonostante la mia discontinuità, sono costante nel rendimento”, le prime parole di Sofia Goggia dopo il trionfo.