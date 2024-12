Cosa dice l’oroscopo del 15 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 15 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la Luna Piena in Gemelli in dissonanza con il Sole in Sagittario, rischiate di essere eccessivamente schietti. Se avete intenzione di avere un chiarimento con una persona, andrete avanti ma essere consapevoli dello stato d’animo dell’altro non comporterà delle spiacevoli conseguenze. .In serata arriveranno notizie importanti: una in particolare potrebbe farvi sorridere o persino commuovervi per la felicità. Cercate di aprirvi poiché gli scambi che avrete sicuramente vi metteranno di buonumore. Amore: in coppia, se state pensando di realizzare un progetto a due non esitate! E’ il vostro momento. Soli: ottimismo e simpatia vi permettono di entrare in contatto con gli altri. La curiosità vi spinge a legare con nuove persone.

Oroscopo 15 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Il Plenilunio in Gemelli punta i riflettori sul vostro settore del denaro e nel corso della prossima settimana e dintorni avrà un impatto sulle vostre decisioni. Capirete quali sono le modifiche che dovrete apportare e ciò spingervi ad agire così da riprendere il controllo. E’ una buona giornata anche per portare a termine lo shopping natalizio. Mentre acquistate i regali assicuratevi di comprare ciò che le persone vogliono davvero e non ciò che piace a voi. E ricordate: a volte il miglior regalo è una semplice telefonata. Amore: in coppia, la complicità con il partner è totale. Soli: affascinanti, gli affari di cuore saranno frizzanti, farete conquiste a tutto campo. Se desiderate conoscere meglio chi vi attrae, non è il momento di esitare!

Oroscopo 15 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna Piena nel vostro segno, annuncia che dovete esprimere apertamente le emozioni, condividerle senza paura con le persone a cui volete bene. Se c’è una questione che avevate intenzione di affrontare, indipendentemente dal fatto che volevate parlare o meno, potrebbe comunque essere tirata fuori. E proverete un senso di liberazione. Al contempo, con questo transito le questioni lavorative arrivano al culmine. Nella vostra vita personale o nella professione si sta chiudendo un capitolo o un ciclo. Amore: in coppia, i pianeti favoriscono il dialogo. Smettete di pensare che il partner non riconosca ciò che fate per lui/lei…Soli: circola un po’ di insicurezza e se non cambiate atteggiamento, conquistare resterà un sogno.

Oroscopo 15 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna Piena in Gemelli sosta alle spalle del vostro segno e in vista delle festività oggi vorrete concedervi una pausa, prendere cura di voi stessi. Potreste essere più tolleranti del solito, forse perché sarete in dubbio. La congiunzione con Giove indica che questo dubbio potrebbe riguardare un giudizio che è stato fatto, una decisione che è stata presa rispetto a un’ingiustizia. In ogni caso, non è escluso che dubiterete di voi stessi o di una persona a cui avete concesso la vostra fiducia. Amore: in coppia, parlando con chiarezza eviterete che il partner interpreti in modo sbagliato ciò che direte. Soli: un/a ex potrebbe contattarvi, sarete sorpresi ma felici. L’unico aspetto negativo è che sarà ambiguoa e non capirete bene il motivo della telefonata.

Oroscopo 15 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Negli ultimi sei mesi, potreste aver rafforzato o cambiato alcune amicizie. Potreste esservi avvicinati inaspettatamente a determinati colleghi. in ogni caso i contatti professionali si sono ampliati in nuove direzioni. Ora, con la Luna piena in Gemelli, è tempo di riflettere su questo percorso. Considerate tutto ciò che è accaduto e mettete in conto un prossimo e appagante successo professionale! Al contempo oggi sarete entusiasti di incontrare gli amici, potreste anche pensare di raggiungerli in un altro posto o pianificare una gita in vista delle prossime festività. Amore: in coppia, con la dolce metà trascorrerete una bellissima giornata! Soli: darete il via a una storia d’amore con una persona che vi attrae da un po’ di tempo.

Oroscopo 15 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il vostro è un segno che nel lavoro e nella vita personale è sempre disposto a fare più del dovuto. A volte per soddisfare le esigenze del boss o dei familiari vi fate carico di numerose responsabilità e dedicate poco tempo a voi stessi. Con il Plenilunio in Gemelli se avete esagerato potreste avvertire lo stress. In questo caso fatevi un regalo: per una volta pensate alle vostre esigenze. Se oggi lavorate, vi farà piacere ricevere complimenti ed elogi per il talento. Godetevi il momento di gloria. Amore: in coppia, il romanticismo non è al top, preferirete dimostrare l’amore in modo pratico. Ma è ugualmente una prova dei sentimenti. Soli: c’è chi è attratto da voi, vi pensa, desidera avervi accanto. Dichiarazione romantica in vista!

Oroscopo 15 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con il Plenilunio in Gemelli è una giornata particolarmente stimolante, emergerà ancora di più la capacità di entrare in contatto con chi vi circonda. L’atteggiamento, la vostra calma e leggerezza sugli altri agiscono come un raggio di sole, soprattutto se stanno attraversando un momento difficile. Il consiglio è di stare accanto a chi vi fa sentire bene ed evitare chi cerca di oscurare la vostra luce. Se infine dove parlare di questioni importanti mantenete salde le vostre opinioni. Amore: in coppia, esprimete l’amore: anche se la relazione è di lunga data è sempre importante dire un dolce “ti amo”. Soli: potreste non sentirvi pronti a dare il via a una storia con chi vi attrae e vi corteggia ma potete pur sempre approfondire la conoscenza.

Oroscopo 15 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il vostro segno rappresenta il grande principio fondamentale della trasformazione e, dunque, il Plenilunio in Gemelli fa proprio al vostro caso. Può rivelare ciò che il vostro istinto vi ha sempre detto, ovvero che qualcosa deve cambiare. Potreste avere un attaccamento emotivo a una situazione o una persona, ma al contempo potreste capire che per andare avanti è necessario un cambiamento. Infine, in vista del nuovo anno pensate anche a saldare eventuali debiti o fatture. Amore: in coppia, trascorrerete la maggior parte del tempo parte con il partner. Avete entrambi voglia di ritrovarvi per vivere una domenica romantica. Soli: lo stato d’animo non è quello ideale per i nuovi incontri e conquiste, desiderate riflettere sull’attuale situazione.

Oroscopo 15 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna Piena in Gemelli potrebbe mettervi di fronte a una scelta e toccherete con mano nessuno può decidere per voi, il timone è nelle vostre mani. Al vostro segno piace delegare e sapete farlo con maestria ma potrebbe trattarsi di una questione personale, riguardante una relazione di lavoro o personale e non avrete idea di cosa sia meglio per voi. Prima di decidere qualcosa che rivoluzioni la vostra vita, il consiglio astrale è quello di fermarvi a riflettere e prendere tempo. Amore: in coppia, potreste desiderare più gesti di tenerezza ma allora che aspettate a fare voi il primo passo? La dolce metà ricambierà. Soli: un flirt o un’attrazione oggi è possibile. Il vostro desiderio di vivere momenti di passione sarà appagato.

Oroscopo 15 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna Piena in Gemelli sosta nel vostro settore del lavoro e del benessere. Potreste sentirvi irrequieti, per quanto proverete a placare la mente i pensieri continueranno a girare come criceti nella ruota. Praticare esercizio fisico potrebbe essere un modo per canalizzare le energie: vi sentirete più calmi e proverete un senso di leggerezza. Infine, evitate di chiudervi e mettere le distanze tra voi e gli amici, i familiari, anche se potreste farlo senza nemmeno rendervene conto. Amore: in coppia, dite no alla voglia di stare per conto vostro, cercate invece di mantenere sempre alta la fiamma della passione! Soli: darete inizio a una storia d’amore e sarete felici. Tuttavia, evitate che amici o familiari si intromettano eccessivamente.

Oroscopo 15 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con il Plenilunio in Gemelli, la vita sociale è al centro della scena e in vista delle prossime festività sarete impegnati in varie riunioni ed eventi, arriveranno inviti simpatici, molto piacevoli ed è probabile che parteciperete volentieri. Diciamo che è probabile poiché potreste anche avere voglia di concentrarvi su qualcosa, ad esempio un progetto o un hobby che vi sta a cuore, che vi appassiona. In effetti potrebbe avere il potere di ricaricare le batterie e comunque vi divertirete ugualmente. Amore: in coppia, volete gestire tutto e il partner potrebbe sentirsi sotto pressione. E a causa delle tensioni l’eros è latitante. Soli: potrebbe scattare un’attrazione che scatenerà confusione, avrete dei dubbi. Per prendere una decisione seguite l’intuito.

Oroscopo 15 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Potreste avere responsabilità urgenti, ma una parte di voi potrebbe desiderare ardentemente di rimanere in casa e godere del comfort in compagnia delle persone care, immergervi in un’atmosfera piena di affetto. Se è possibile ridurre il vostro programma, prendete pure in considerazione questa ipotesi. Con il Plenilunio in Gemelli i livelli di energia sono bassi e anche stasera cercate di rilassarvi. Meglio ancora se troverete uno sbocco creativo o artistico che accentui l’autostima. Amore: in coppia, con il partner oggi siete espliciti, il che rischia di scatenare delle tensioni. Vi fissate su problemi che non hanno grande importanza. Soli: una persona che vi attrae finge indifferenza. Ma otterrà il solo effetto che d’ora in poi la eviterete.