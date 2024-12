Durante la cerimonia di consegna dei Premi Laurentum, un divertente scambio di battute ha coinvolto Francesca Fagnani e Pier Ferdinando Casini. Il tutto è iniziato quando Gianni Letta, nel consegnare il premio alla giornalista e conduttrice di Belve, ha ironicamente rivelato che Casini, seduto in prima fila, si sarebbe “prenotato” per una partecipazione al programma che sta riscuotendo grande successo su Rai 2. Fagnani, rispondendo a tono, ha sottolineato di averlo invitato già due volte, senza mai ricevere una risposta positiva.

Non si è fatta attendere la reazione di Casini, che è salito sul palco e, con il microfono in mano, ha scherzato: “Non sono uno che solitamente ha paura, ma quella donna mi fa paura. Lei mi ha invitato, ma per vigliaccheria ho sempre rifiutato.” Una battuta che ha fatto sorridere i presenti e ha aggiunto un tocco di leggerezza alla serata.

Il Premio ‘Coraggio nel Giornalismo’ a Francesca Fagnani

Francesca Fagnani è stata premiata con il prestigioso Premio Laurentum ‘Coraggio nel Giornalismo’, un riconoscimento per il suo lavoro investigativo svolto con il programma Mala Roma Criminale. Il premio le è stato conferito il 13 dicembre nella Sala della Regina della Camera dei Deputati, per il suo straordinario contributo nell’inchiesta sulla criminalità a Roma. La motivazione sottolinea come Fagnani abbia affrontato con grande rigore e passione giornalistica il tema della criminalità romana, rivelando trame oscure e dinamiche di potere che spesso sfuggono alla visione comune.

Il suo lavoro viene definito come un esempio di giornalismo d’inchiesta che, con una scrittura incisiva, porta alla luce un lato oscuro della Capitale, mettendo in evidenza un mondo che, purtroppo, è troppo spesso ignorato. Fagnani, con la sua meticolosità e attenzione alle fonti, ha saputo raccontare le vicende che definiscono la realtà criminale romana, scuotendo le coscienze dei lettori e offrendo una visione inquietante di un fenomeno che è presente, ma spesso nascosto.