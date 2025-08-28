A Montecarlo il computer ha deciso la prima fase che vedrà quattro italiane impegnate. In corsa ci sono l’Inter in prima fascia, Juve e Atalanta in seconda, il Napoli in terza.

Le squadre

Prima fascia

PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcellona

Seconda fascia

Arsenal, Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Francoforte, Club Brugge

Terza fascia

Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Praga, Bodø/Glimt, Marsiglia

Quarta fascia

Copenhagen, Monaco, Galatasaray, Union SG, Qarabag, Athletic Club, Newcastle, Pafos, Almaty.

Le partite delle italiane

Per le italiane sorteggi non semplici. L’Inter se la vedrà con Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, Ajax, Slavia Praga, Almaty e Union SG. L’Atalanta dovrà affrontare Chelsea, PSG, Bruges, Francoforte, Slavia Praga, Marsiglia, Athletic Bilbao e Union SG. La Juventus avrà di fronte Real Madrid, Dortmund, Benfica, Villarreal, Sporting, Bodø/Glimt, Pafos e Monaco. Infine il Napoli, inserito in terza fascia, giocherà contro Chelsea, Manchester City, Eintracht, Benfica, Sporting, PSG, Qarabag e Copenhagen.