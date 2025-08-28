Sorteggi Champions League: l’Inter contro Liverpool, Borussia e Arsenal. PSG per l’Atalanta. Juve contro il Real e il Napoli trova il City
A Montecarlo il computer ha deciso la prima fase che vedrà quattro italiane impegnate. In corsa ci sono l’Inter in prima fascia, Juve e Atalanta in seconda, il Napoli in terza.
Le squadre
Prima fascia
PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcellona
Seconda fascia
Arsenal, Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Francoforte, Club Brugge
Terza fascia
Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Praga, Bodø/Glimt, Marsiglia
Quarta fascia
Copenhagen, Monaco, Galatasaray, Union SG, Qarabag, Athletic Club, Newcastle, Pafos, Almaty.
Le partite delle italiane
Per le italiane sorteggi non semplici. L’Inter se la vedrà con Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, Ajax, Slavia Praga, Almaty e Union SG. L’Atalanta dovrà affrontare Chelsea, PSG, Bruges, Francoforte, Slavia Praga, Marsiglia, Athletic Bilbao e Union SG. La Juventus avrà di fronte Real Madrid, Dortmund, Benfica, Villarreal, Sporting, Bodø/Glimt, Pafos e Monaco. Infine il Napoli, inserito in terza fascia, giocherà contro Chelsea, Manchester City, Eintracht, Benfica, Sporting, PSG, Qarabag e Copenhagen.