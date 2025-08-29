Oggi a Montecarlo, oltre ai sorteggi di Europa League, si sono svolti anche quelli della Conference League, che hanno stabilito il cammino europeo della Fiorentina.

I viola incontreranno il Rapid Vienna, che arriverà al Franchi, la Dinamo Kiev da affrontare in campo neutro, e il Mainz in trasferta in Germania. Sempre a Firenze si giocheranno le sfide contro l’AEK Atene e il Sigma Olomouc, mentre l’ultima gara in programma sarà sul campo del Losanna in Svizzera.