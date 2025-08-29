A Montecarlo si sono svolti i sorteggi di Europa League che hanno definito la fase a gironi, con due squadre italiane protagoniste: Bologna e Roma. Per i rossoblù il calendario appare impegnativo ma ricco di fascino: dovranno affrontare Salisburgo, Aston Villa, Celtic Glasgow, Maccabi Tel Aviv, Friburgo, FCSB Bucarest, Brann e Celta Vigo.

Anche per la Roma il tabellone presenta sfide di prestigio. I giallorossi di Gian Piero Gasperini se la vedranno con i Rangers a Glasgow, il Celtic sempre in trasferta, e il Panathinaikos ad Atene, in un girone che prevede quindi tre trasferte caldissime. All’Olimpico arriveranno invece avversari di spessore come il Lilla di Olivier Giroud, il Viktoria Plzen, lo Stoccarda e i danesi del Midtjylland.