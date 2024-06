Spagna-Italia, dove vedere la seconda partita del girone: orario e probabili formazioni

La Nazionale di Luciano Spalletti prosegue il suo cammino a Euro 2024 affrontando la seconda partita del girone, quella contro la Spagna di Luis de la Fuente. L’Italia è reduce dalla vittoria in rimonta contro l’Albania nella partita di debutto, mentre gli spagnoli hanno vinto con un netto 3-0 contro la Croazia. Con una vittoria, nella partita più complicata del girone, gli azzurri si assicurerebbero il passaggio del turno. Di seguito l’orario della partita, dove vederla e le probabili formazioni.

Spagna-Italia, orario e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Quella contro la Spagna è senza dubbio la partita più difficile del girone ma anche la più affascinante. Per vedere il match le opzioni sono diverse. La partita, infatti, verrà trasmessa in diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). E’ possibile vedere la partita anche in streaming su NOW, RaiPlay e Sky Go.

L’Italia scende in campo contro la Spagna giovedì 20 giugno, fischio d’inizio alle 21 alla Veltins Arena di Gelsenkirchen.

Spagna-Italia, le probabili formazioni

Squadra che vince non si cambia. Sembra essere questa la filosofia che Luciano Spalletti adotterà per la seconda partita dell’Italia nel girone. Calafiori dovrebbe essere in vantaggio su Mancini per una maglia da titolare in difesa, in coppia con Bastoni. Sulle fasce pochi dubbi, con Dimarco e Di Lorenzo praticamente sicuri di scendere in campo. Anche il centrocampo dovrebbe riservare poche sorprese rispetto alla partita d’esordio, con un unico dubbio che riguarda Cristante al posto di Frattesi. Confermati Chiesa e Scamacca in attacco.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Morata, Nico Williams. Ct. De La Fuente.

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca. Ct. Spalletti.