Lo sport italiano è sempre più rosa. In questi giorni l’ennesima conferma: due ragazzine, fenomeni di precocità sportiva, hanno migliorato i record di Federica Pellegrini agli Assoluti di nuoto a Riccione; primati che resistevano da anni.

Si tratta della veneta Alessandra Mao, 14 anni e della piemontese Sara Curtis, 18, anni, la nuotatrice più veloce del 2025. Alessia Gennari, 33 anni, emiliana, schiacciatrice dell’Austin (Texas), ha trascinato il club statunitense a vincere il primo scudetto della neonata Lega professionistica.

L’ex bomber della Nazionale azzurra (vinto anche un Mondiale, una Champions e tre scudetti), alla sua prima esperienza all’estero ha confermato la sua fama di vincente.

E c’è grande fermento per la finale scudetto volley femminile di sabato prossimo tra Conegliano e Milano. In campo sette azzurre olimpioniche di Parigi. Tre del club veneto (Monica De Gennaro, SarahFahr, Marina Lubian), quattro della Numia Milano (Alessia Orro, Anna Danesi, Myriam Sylla, Paola Egonu). Palaverde e Assago – gara 1 e gara 2 – gremiti. Per il match di sabato a Milano già venduti 10 mila biglietti.

Le Farfalle tornano a volare

Le ragazze della ginnastica ritmica ripartono da Baku (Azerbaigian), seconda tappa delle Coppa del Mondo. Dopo la tempesta (silurata la Ct. Maccarani) è tornata la quiete.Presenti 6 delle 11 ginnaste in raduno permanente a Desio. Il primo passo di un rinnovamento inevitabile, previste nuove rotazioni. In ogni caso la Nazionale “cadetta”, affidata ad Alice Russo, è pronta al debutto.

In stand by in Brianza resta la prima squadra con le veterane Martina Centofanti, Daniela Mogurean e Laura Paris. Prove generali in vista degli Europei di Tallin (giugno). A Baku ci sarà anche la nuova coppia di individualiste, cioè Sofia Raffaeli e Tara Dragas. Raffaeli, bronzo a Parigi, torna in pedana dopo il terzo posto nella prima tappa di Sofia.

La carica delle donne

Già ai Giochi di Parigi si è vista la svolta: più ori degli uomini. Sorpasso storico delle azzurre. E non è finita qui. Detto della Brignone, di Sofia Goggia, di Nadia Battocletti (regina dei 10000), dell’olimpionica dei 100T63 Ambra Sabatini (detentrice del record del mondo paralimpico) è il caso di ricordare che alle prossime Olimpiadi di Los Angeles 2028 le donne, per la prima volta, saranno più degli uomini: 5.333 donne contro 5.167 uomini.

Anche l’Arabia Saudita accelera sui diritti rosa

Proprio in questo fine settimana esordirà al volante di una monoposto nella tappa di Gedda della F1 Accademy- il campionato per sole donne che fa da contorno alle gare di F1- una ragazza araba, cioè Farah Alyousef, 22 anni, già campionessa mondiale di Kart.

Un passo importante in una Nazione che ormai ha permesso, dal 2018, alle donne di prendere la patente. Fino a 7 anni fa le donne non potevano prendere la patente. Ora Farah corre in pista! Una pilota del Circus. Chi l’avrebbe immaginato? Segno dei tempi. Un piccolo passo che può fare la storia.