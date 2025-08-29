Sport, Weekend a pieno regime. Torna la Formula 1, il tennis a New York porta in scena il quarto e ultimo Grande Slam dell’anno, la nazionale femminil di volley sabato affronterà la Germania ai Mondiali in Thailandia, la serie A spalma la sua seconda giornata da venerdì a domenica.

Mentre la Nazionale di basket del ct Pozzecco, impegnata agli Europei, ha un fine settimana da brividi: sabato la Georgia, domenica la Bosnia.

Senza dimenticare l’atletica leggera che a Zurigo ha fatto spettacolo con la “Diamond League Final” (27-28 agosto). L’Italia rappresenta da 8 atleti (quattro uomini e quattro donne) ha messo in mostra le sue eccellenze (Mattia Furlani, Leonardo Fabbri, Andy Diaz, Larissa Iapichino). Buone sensazioni in vista dei Campionati del mondo che si disputeranno a Tokyo (13-21 settembre 2025). Ma vediamo i cinque eventi sportivi più seducenti.

GP OLANDA, NEL REGNO DI VERSTAPPEN

Dopo la pausa estiva torna la Formula1 a Zandvoort. Domenica alle 15 ci sarà il duello tra l’idolo di casa del Red Bull Rancing e le monoposto Papaya di Norris e Piastri. Il team di Working è in gran spolvero in virtù di un rullino di marcia con 11 vittorie su 14 gare, di cui le ultime 4 di fila concluse con una doppietta. La McLaren si sta avvicinando a grandi passi al secondo mondiale Costruttori consecutivo. Il Gp d’Olanda è la 15esima gara su 24 del Mondiale di F1. 2025.

SPORT, TENNIS STELLARE A NEW YORK

Per la 145esima edizione dello US Open, quarto e ultimo torneo del Grande Slam, i migliori tennisti del Pianeta si danno battaglia. Il sipario calerà il 7 settembre. La spedizione azzurra protagonista con super Sinner,il ritrovato Musetti, il guerriero Cobolli,l’italo-argentino Darderi e la toscana Jasmine Paolini.

VOLLEY DA BRIVIDI

Ai mondiali in Thailandia le ragazze del Ct Velasco si giocano gli ottavi contro la Germania sabato (ore 12). Le atlete azzurre hanno disputato 3 partite e 3 vittorie. Tutte le azzurre ampiamente sufficienti. In particolare da applausi Monica Di Gennaro e il martello Paola Egonu. Ma da applausi anche Nervini, Fahr, Orro,, Sylla e Danesi.

SERIE A, SPORT DA VENERDÌ A DOMENICA

La seconda giornata del massimo campionato di calcio e’ spalmata in tre turni. Si comincia venerdì con Cremonese-Sassuolo (ore 18.30) e si finisce domenica sera con Inter-Udinese e Lazio-Verona dopo le partite pomeridiane Genoa-Juventus e Torino-Fiorentina (18.30).

BASKET AGLI EUROPEI CON FIDUCIA

Fine settimana importante: sabato gli azzurri affronteranno la Georgia, domenica la Bosnia sempre alle 14. Il Ct Pozzecco ha portato con sé 12 giocatori. Cioè Akele, Momo Diouf, Simone Fontecchio, Danilo Gallinari, Nicolò Melli, Saliou Niang, Alessandro Pajola, Gabriele Procida, Gian Paolo Ricci, Matteo Spagnolo, Marco Spissu, Darius Thompson. Riccardo Rossato e’ stato l’ultimo taglio.