Storico Verstappen! Vince anche in Texas e centra il traguardo dei 50 GP. Scattato dalla sesta posizione ha fatto puntualmente il vuoto lasciando agli altri solo briciole. Record negativo invece per la Ferrari: dal 2019 Leclerc è scattato primo 21 volte ma solo in 4 occasioni è arrivato davanti a tutti. Ad Austin stessa musica: era in pole, è finito sesto. Certo, non per colpa su, ordini di scuderia. Il solito pasticcio delle strategie. Furibondo il monegasco (“Non capisco la scelta, ne riparleremo”). Facile ipotizzare che in settimana voleranno gli stracci a Maranello. Gli strateghi del box Ferrari hanno preferito puntare su Carlos Sainz, super al via, ultimi giri in rimonta. Ha sfiorato il podio, preceduto da Norris: Lando è partito come un missile, ha gestito metà gara con autorevolezza, ha dimostrato di essere pronto per una vittoria, la sua McLaren…non ancora.

Eterno Hamilton

In Texas è stato il migliore. Secondo alle spalle del Tulipano. “Ma senza le incertezze del box Mercedes ce l’avrebbe fatta”. Parola del mago Turrini, cantore della Formula Uno. Il Re Nero, 7 volte campione del mondo, mattatore in pista dal 2017, ha sfoderato ancora una volta grinta e velocità; ha chiuso a due secondi da Verstappen ma meritava sicuramente di più. Cercherà di rifarsi in Messico (29 ottobre). Comunque in Texas ha arricchito il suo già ricco palmares. Numeri straordinari: 197 podi in carriera, 103 volte primo, 56 volte secondo. E non è finita qui.

Classifica pilote, regna Verstappen

1. Verstappen punti 466 ,2. Perez 298, 3. Hamilton 219, monete 4. Alonso 183, 5.Sainz 168, 6. Leclerc 159: 7. Norris 156, 8. Russel 139, 9. Piastri 83, 10. Gasly 52.

CLASSIFICA COSTRUTTORI: Red Bull 704, Mercedes 358, Ferrari 327, McLaren 239, Aston Martin 232, Alpine Renault 96, Williams 23, Alfa Romeo 16, Haas 12, Alphatauri 7.

In Messico il prossimo Gp

II Circus della F1 si sposta in Messico, quartultima prova del Mondiale 2023. Domenica 29 ottobre la gara si svolgerà all’autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico, anello di 4.304 metri con 17 curve e un rettilineo di 1,2 km. Si corre ad una altitudine di 2.286 metri.