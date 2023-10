La Ferrari di Charles Leclerc partirà in pole position nel Gran Premio degli Stati Uniti, 18/a prova del mondiale di Formula 1, in programma domenica sul circuito di Austin.

Gp Usa, la Ferrari di Leclerc in pole position

Il pilota monegasco, che ha realizzato il tempo di 1.34.723, avrà al suo fianco in prima fila Lando Norris con la McLaren. Seconda fila della griglia per la Mercedes di Lewis Hamilton e l’altra Ferrari di Carlos Sainz, mentre in terza partiranno George Russell con la Mercedes e Max Verstappen con la Red Bull.

Leclerc era stato superato per soli 5 millesimi da Verstappen, ma il tempo che valeva l’undicesima pole della stagione per il tricampione del mondo è stato cancellato per mancato rispetto del track limit alla curva 19 del circuito.