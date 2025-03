Federica Brignone e Sofia Goggia sul podio valdostano di La Thuile. Le azzurre, nel SuperG, sono state precedute dalla tedesca Emma Aicher. Comunque la Coppa del Mondo è sempre più vicina a Federica Brignone che voleva chiudere la pratica davanti al suo pubblico. Il match point è comunque soltanto rinviato, forse addirittura di un giorno. Tutto dipende dal SuperG di venerdì mattina.

Sofia e Fede, due azzurre sul podio

Scatenata la tedesca Emma Aicher, 21 anni, prima in 57”89. Primi successi in SuperG della carriera. Seconda di un niente (+0.06) Sofia Goggia, terza Federica Brignone (+0.39). Giù dal podio Lara Gut-Behrami (+0.47). Quinta la statunitense Lauren Macuga (+0.55); sesta Marta Bassino (+0.71), settima EsterLedecka (+0.89), ottava l’austriaca Ariane Raedler (+0.92). Podio stagionale n.13 per Federica Brignone, è record per una italiana. Fede arrabbiata per la sua prova, ha persino sradicato una porta. Ha voluto strafare per la gioia di migliaia dei suoi tifosi valdostani, ha rischiato pure di scivolare. Nessun dubbio: l’azzurra ha sentito troppo la pressione di gareggiare in casa. Comunque si è piazzata terza a 39 centesimi ed è salita sul podio con la borsa del ghiaccio sulla mano destra a causa della botta subita.

Venerdì la seconda manche

Meteo permettendo domani alle ore 11 si disputerà il secondo SuperG. Mancano 5 gare al termine della stagione, ma saranno solo 4 quelle a cui prenderanno parte Federica Brignone e Gud-Behrami. Ad ogni modo, l’azzurra vincerà matematicamente la Coppa del Mondo generale già venerdì 14 marzo qualora guadagnasse 7-8 punti sulla svizzera. Se il match point dovesse essere rinviato resta il fatto che a tutt’oggi la stagione di Fede è già incredibile. Nove successi, tra Gigante (5), SulerG (2) e Discesa (2); una supremazia tecnica che ha portato anche 2 medaglie Mondiali (oro in Gigante, Argento in SuperG). L’azzurra a 34 anni e 8 mesi sta vivendo il momento migliore in carriera. A fine gara la Brignone ha ammesso: ”È vero, ho rischiato troppo, volevo troppo vincere davanti al mio pubblico. Non posso fare questi errori in questi momenti. È andata bene, il risultato poteva essere molto peggiore”. Da segnalare che il SuperG è stato a lungo sospeso per soccorrere un addetto colpito da malore.