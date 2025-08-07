Svolta storica nella pallavolo italiana: per la prima volta vedremo in A1 una giocatrice col velo. Si tratta della schiacciatrice egiziana Mariam Metwally, 26 anni, una star nel suo Paese: ha 53mila follower solo su Instagram. Giocherà nel Busto Arsizio, la società lombarda che ci ha abituato a novità del genere; nel prossimo campionato avrà atlete di cinque continenti. L’annuncio dell’ingaggio di Mariam è stato dato ieri dallo stesso presidente della Uyba, Giuseppe Pirola, che ha rimarcato la scelta dicendo: ”In un contesto sportivo sempre più globale, crediamo che la diversità culturale sia una risorsa straordinaria. Avere in squadra atlete di diversi continenti i permetterà di costruire un gruppo unito, capace di affrontare le sfide con apertura mentale, empatia e spirito di squadra”.

La soddisfazione di Mariam Metwally

La giocatrice egiziana si è detta “davvero orgogliosa di ciò che ho realizzato in Egitto sia con il club in cui ho giocato (Al Ahly e Zamalek) che con la nazionale. Partecipare al Campionato Africano è stata una esperienza indimenticabile. Mi ha spinto a crescere come giocatrice e come persona. Ora, trasferirmi in Italia e unirmi alla UYBA, è il passo più importante della mia carriera. Significa molto per me far parte di uno dei campionati più importanti al mondo e giocare ai massimi livelli della pallavolo. Sì, sono entusiasta di affrontare questa nuova sfida”.

Stella d’Egitto

Mariam in Egitto spopola. Solo su Instagram ha un seguito impressionante e Mariam si mostra nelle sue gesta atletiche e nelle immagini della vita quotidiana insieme alle compagne di squadra e agli affetti familiari. La giocatrice in Egitto ha conquistato 7 Campionati e per 3 anni consecutivi si è laureata miglior giocatrice del Volley africano. La pallavolista sarà in Italia dopo aver partecipato a un Mondiale per Club.

La notizia del suo ingaggio sta già creando un impatto notevole in grado di andare oltre lo sport. Non si tratta comunque di una novità in senso assoluto in quanto proprio l’Egitto si era presentato ai Giochi Olimpici di Rio nel 2016 con due giocatrici di Beach Volley che saltavano e si alzavano indossando l’hijab nella partita contro la Germania. Anche atlete di altri sport hanno giocato col velo, basti pensare alla calciatrice marocchina Nouhalia Benzina che due anni fa disputò il Mondiale di calcio indossando il velo con anche le braccia e le gambe coperte. Idem la sciabolatrice Ibtihaj salita in pedana per difendere i colori degli Stati Uniti. Ma altri esempi si trovano nell’atletica leggera, nel basket, nella pallacanestro. Anche lo sport sta cambiando.