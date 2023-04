Tennis, al via il prestigioso torneo di Montecarlo (9-16 aprile). È il primo appuntamento francese dell’anno sui campi di terra rossa per la stagione del tennis internazionale.

Una anteprima dei prossimi impegni di Madrid (26 aprile-7 maggio), Roma (10-21 maggio). E soprattutto antipasto dell’appuntamento parigino al Roland Garros – gli Open di Francia – in calendario dal 28 maggio a domenica 11 giugno.

TORNA IN CAMPO DJOKOVIC

Il numero 1 del mondo ci sarà. Respinto dagli Stati Uniti, il serbo torna finalmente in campo a Montecarlo dove cercherà di vincere il suo 39esimo titolo di questa categoria. Mancherà il suo rivale Nadal che questo torneo l’ha già vinto 11 volte. E mancherà pure il suo successore, il talentuoso spagolo Carlos Alcaraz, semifinalista a Miami, oggi n.2 del mondo. Hanno dato forfait per infortuni anche Aliassime e il nostro Fognini.

SI RIVEDE BERRETTINI

La pattuglia azzurra ritrova Matteo Berrettini. Affiancherà Jannik Sinner, finalista del torneo di Miami che guiderà i suoi connazionali come testa di serie n. 7. Ci sarà anche Lorenzo Musetti reduce da un periodo complicato e sfortunato. Berrettini debutterà contro Maxime Cressy, 25 anni, francese naturalizzato statunitense; un gigante di 2,01 di altezza per 91 kg, 72esimo nel ranking mondiale. Gioca in modo molto offensivo.

I FAVORITI DEL TORNEO DI TENNIS

Occhi puntati su Danil Medvedev, campione recente di Miami e uno tra i più vincenti di questo primo quadrimestre 2023. Tuttavia è nota la sua poca adattabilità alla terra rossa, quindi è tutto da scoprire. È presente anche il campione uscente di Montecarlo 2022 Stefanos Tsitsipas come testa di serie n. 2. Dietro di lui ci saranno Ruud, Rublev e Rune.

I QUATTRO ITALIANI

Sono tutti nella parte alta del tabellone. Oltre a Sinner, Berrettini, Musetti nella parte alta c’è Lorenzo Sonego, da Wild-Card , il più fortunato al primo turno. Molta attenzione è riservata a Berrettini che, dopo Il Master 1000 di Montecarlo, andrà a Monaco di Baviera, Madrid, Roma e Parigi. Musetti potrebbe essere il primo italiano sulla strada di Djokovic.

DOVE VEDERE IL TENNIS IN TV

Il torneo sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su Now con la copertura televisiva sui due canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Tennis(205). Gli abbonati che sono in possesso del pacchetto che comprende Sky Go possono guardare il torneo anche sui propri dispositivi mobili. Aggiornamenti live anche su Sky Sport 24, sull’App di Sky Sport e sul sito Skysport.it. Debutto domenica 9 aprile dalle 13 alle 19. A Pasquetta la diretta comincia alle 11 fino alle 19.