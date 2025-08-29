Tennis azzurro protagonista agli US Open di New York: super Sinner ha travolto l’australiano Popyrin, Lorenzo Musetti ha spazzato via Goffin, Cobolli ha piegato lo statunitense Brookspy dopo una battaglia di 5 set, Darderi ha eliminato l’americano Spizzirri in 3 set e al terzo turno ci sarà il derby azzurro Musetti-Cobolli. Senza dimenticare Jasmine Paolini che ha ritrovato la miglior condizione dominando martedì la Jovic .

JANNIK PROVA DI FORZA

Jannik Sinner in 2h ha piegato il temuto Popyrin in 3 set limpidi: 6-3, 6-2, 6-2. Sabato affronterà Shapovalov al terzo turno. Match delicato: il mancino canadese ha battuto Sinner agli Australian Open del 2021. In ogni caso Jannik ha dimostrato il suo pieno recupero e ha allungato la striscia di vittorie Slam sul cemento toccando quota 23. A fine match ha ammesso:” Sto crescendo ma devo migliorare il servizio”.

E’ l’unica piccola ombra per l’azzurro: la percentuale di prime appena sopra il 50%, ma solo il 38% nel secondo set. Piccoli allarmi che comunque non preoccupano più di tanto né Sinner né il suo team al gran completo nel box. Un team tutto in divisa col berretto bianco. Tutti ottimisti: Darrell Cahill, Simone Vagnozzi, Umberto Ferrara e il fisioterapista Andrea Cipolla.

MUSETTI VUOL FARE L’AMERICANO

Il match vittorioso contro David Goffin in 3 set (6-4,6-0,6-2) e’ stata l’occasione che ha messo in mostra una ritrovata solidità dopo l’inizio di stagione, oltre a un repertorio di colpi che ha strappato gli applausi del Luis Armstrong Stadium. Il toscano, n.10 al mondo, dopo un avvio non esaltante, ha messo il turbo. Fondamentale il servizio. Un fondamentale riveduto e corretto. Ha detto:” In questa partita ho capito che non si possono avere dei cali di tensione in nessun momento. Sì, ero un po’ arrabbiato con me stesso per l’inizio del terzo set, ma sono riuscito a ribaltare il risultato. Ho giocato in maniera più aggressiva. Spero di arrivare lontano qui a New York “.

GLI ALTRI AZZURRI DEL TENNIS

Cobolli ha domato Brooksby in 4h32’ di battaglia feroce. Ha detto:” Giocare contro un amico non è facile, soprattutto a livello mentale”. Ottimo Darderi che ha battuto Spizzirri in 4 set:6-0, 7-6, 2-6, 6-4. Jasmine Paolini affronterà oggi la ceca Vondrousova n. 60 del ranking ma già n.7 nel 2023 quando ha trionfato a Wimbledon. Dice Jasmine:” La ceca è una avversaria difficilissima; mancina, ottima mano, gioca un grande tennis e muove bene la palla. Si annuncia un match tosto di quelli che ci fanno crescere”.