La notizia circola già da qualche giorno: Francesco Totti è atteso a Mosca l’8 aprile per partecipare all’International RB Award, un evento sportivo organizzato da un noto sito russo di scommesse. Giganteschi cartelloni con la sua immagine da calciatore sono comparsi nelle strade della capitale russa, accompagnati dalla scritta: “L’imperatore sta arrivando nella terza Roma”. Il riferimento è duplice: da un lato l’antica Roma, città simbolo della carriera di Totti, e dall’altro Mosca, chiamata “terza Roma” dopo la caduta di Costantinopoli. In passato, lo stesso evento ha visto la partecipazione di altri ex campioni come Del Piero, Figo e Cafu.

Critiche e appelli: Totti rinunci al viaggio

Se inizialmente la trasferta dell’ex capitano della Roma sembrava un semplice impegno commerciale, ben presto sono scoppiate le polemiche. Il motivo? Il conflitto in corso tra Russia e Ucraina, iniziato tre anni fa. Il mondo della politica e quello dei social hanno duramente criticato la scelta di Totti, accostandolo a cantanti italiani come Pupo e Al Bano, che negli ultimi anni si sono esibiti in Russia scatenando reazioni simili.

Andrea Massaroni, coordinatore di Roma di +Europa, lancia un appello diretto alla leggenda giallorossa: “Francesco Totti rappresenta per Roma, per l’Italia e per milioni di persone nel mondo molto più di un grande campione sportivo: è simbolo di generosità, cuore e valori positivi. Francesco, Roma ti ama per il tuo cuore e la tua generosità: non permettere che siano associati a chi calpesta diritti umani e democrazia. Resta dalla parte giusta della storia”.

Il silenzio di Totti e le reazioni

Al momento, Totti non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali né ha risposto alle critiche sui social. Secondo l’agenzia Ansa, fonti vicine all’ex calciatore sostengono che l’evento dell’8 aprile sia puramente sportivo e commerciale, senza alcuna implicazione politica. Tuttavia, molti appelli gli chiedono di rinunciare al viaggio per evitare qualsiasi strumentalizzazione. Resta da vedere se l’ex numero 10 della Roma deciderà di partire o farà un passo indietro.