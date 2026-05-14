Nuovo assalto armato in una villa di Forte dei Marmi e cresce l’allarme per l’ondata di furti e rapine che nelle ultime settimane sta colpendo la località della Versilia. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di lunedì 11 maggio in via Agnelli, a poca distanza dal centro, dove quattro banditi incappucciati e armati hanno fatto irruzione in una residenza di lusso sorprendendo due donne, madre e figlia di 80 e 50 anni, entrambe di origine russa.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i malviventi avrebbero atteso il momento giusto per entrare in azione. La donna più anziana era uscita nel loggiato esterno per prendere alcune casse d’acqua quando si è trovata davanti i rapinatori, che le hanno puntato una pistola alla tempia costringendola a rientrare in casa. Una volta all’interno della villa, anche la figlia sarebbe stata minacciata e obbligata ad aprire la cassaforte.

La banda avrebbe agito con estrema rapidità e professionalità, rovistando in tutta l’abitazione e portando via gioielli, contanti, monili d’oro, borse firmate, abiti e altri oggetti di valore. Sul valore del bottino ci sono ancora accertamenti in corso: le prime stime parlavano di circa tre milioni di euro, ma secondo gli investigatori il valore effettivo potrebbe aggirarsi attorno a poco più di un milione.

Prima della fuga i rapinatori, che indossavano passamontagna e guanti, avrebbero anche asportato la memoria delle telecamere di videosorveglianza, così da eliminare eventuali immagini utili alle indagini. I banditi sarebbero entrati passando dal retro delle abitazioni confinanti e scavalcando le siepi del giardino.

Sulla vicenda indagano i carabinieri, che stanno analizzando le telecamere della zona e raccogliendo le testimonianze delle vittime. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di una banda dell’Est Europa specializzata nei colpi in ville di lusso. Gli investigatori stanno inoltre cercando eventuali collegamenti con altri episodi avvenuti recentemente a Forte dei Marmi, tra cui un furto da due milioni di euro a Vittoria Apuana e altri colpi messi a segno in abitazioni della zona.