Volley femminile, l’Italia di Velasco ha sconfitto Cuba 3-0 ai Mondiali in Thailandia, acquisito il pass per gli ottavi, martedì il Belgio.

Buona anche la seconda. Dominio azzurro. La nazionale del Ct Velasco ha battuto 3-0 Cuba in poco più di un’ora. Ha conquistato la 31 esima vittoria consecutiva e stampato il pass per gli ottavi. Partita senza storia.

Nei primi 2 set Velasco ha schierato il sestetto titolare che è riuscito sempre a tenere alta la concentrazione. Primo parziale 25-9 in un quarto d’ora; secondo parziale 25-8; due set in 37 minuti.

Nel terzo set il ct azzurro ha concesso un po’ di riposo alle proprie atlete cambiando quasi totalmente la formazione, mantenendo in campo solo due immense protagoniste: Orro e De Gennaro.

L’avvio del terzo set è stato un po macchinoso tanto che le cubane sono andate in vantaggio 8-6. Ma le azzurre sono riuscite a carburare e una volta in vantaggio 13-12 hanno aperto il gas e chiuso 25-16.

FORFAIT DI CARLOTTA CAMBI

Nn ha giocato la alleggiatrice Carlotta Cambi a causa di un risentimento muscolare che le ha impedito di essere in campo. L’infortunio occorso alla seconda palleggiatrice azzurra ha inciso nelle rotazioni dell’Italia tanto che non c’era la possibilità di effettuare il doppio cambio con Ekaterina Antropova.

Nessun problema: il divario tecnico con Cuba non ha creato scompensi. Va detto che la Cuba di oggi è molto diversa dal mito degli anni ‘90 quando affrontare Cuba significava quasi sempre uscire sconfitti. In quel decennio le caraibiche hanno conquistato 3 ori olimpici e 3 mondiali. Poi il rapido declino dovuto a molti fattori. Da oltre 20 anni Cuba non riesce più a stare stabilmente tra le grandi potenze del volley e difficilmente potrà tornare presto ai vertici.

LA SORPRESA DEL VOLLEY AZZURRO: STELLA NERVINI

La schiacciatrice azzurra, nata a Milano, ma toscana di origine, è stata la sorpresa maggiore al debutto ai mondiali in Thailandia. Da tempo il Ct Velasco la teneva sott’occhio, poi ha messo la 21enne al centro del progetto con continue apparizioni in Nations League.

Poi, complice l’infortunio ad Alice Degradi, è arrivata la svolta che ha portato Stella nel magico sestetto che ha travolto la Slovacchia e Cuba. Un 3-0 netto in entrambi i match. Ha detto Stella:” La prima partita è servita per rompere il ghiaccio, soprattutto per me che ero alla prima assoluta. Credo che con la Slovacchia siamo riuscite a fare una prestazione solida e che sia andato tutto come doveva andare anche se, chiaramente, ci sono sempre cose da limare e migliorare”.

La Nervini è una delle 6 esordienti in una rassegna iridata. Insieme a lei Benedetta Sartori, Loveth Omoruy, Gaia Giovannini, Ekaterina Antropova, Yasmina Akrari. Sontuoso il debutto di Stella a Pucket al fianco di due veterane come Sylla e Monica De Gennaro. Ha fatto pure due ace. Martedì 26 l’Italia affronterà ii quotato Belgio, sempre alle ore 12.