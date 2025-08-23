Il velocista belga Jasper Philipsen, 27 anni, alfiere della Alphecin, ha vinto la prima tappa della Vuelta fulminando sul traguardo di Novara fior di uomini jet. D’altra parte Philipsen era il favorito n. 1. In carriera si è aggiudicato una Milano-Sanremo, 10 tappe al Tour di France e con oggi 4 tappe alla Vuelta di Spagna. È ritenuto, a ragion veduta, lo sprinter più veloce del mondo. È salito anche due volte sul podio della Roubaix.

TAPPA PER VELOCISTI

Tappa completamente in Piemonte, da Torino a Novara. Una galoppata di 186,7 km con un solo GPM dopo 70 chilometri, peraltro di terza categoria (La Serra 6.5 km al 5,2%). Una frazione di saliscendi con un dislivello di 1.337 metri. Ne è uscita la tappa che ci si attendeva . Partenza alle 13.31 dalla sontuosa e seicentesca Reggia di Venaria,già residenza sabauda (sito seriale Unesco, Patrimonio della Umanità) e arrivo allo stadio comunale di Novara intitolato al grande Silvio Piola (1913-1996) campione del mondo con la Nazionale (1938), centravanti leggendario: 274 gol in Serie A.

GARA INTERLOCUTORIA

Subito 6 fuggitivi tra cui Alessandro Verre che ha vinto il GPM. Tappa interlocutoria. In evidenza Hugo de la Calle, 21 anni, debuttante in un grande giro. Resta in fuga un’ora poi è ripreso a 38 km dal traguardo. Gruppo compatto. Iniziano le manovre a beneficio dei velocisti. Si vanno formando i “treni”. Chi vince la volata indossa pure la prima “maglia Roja” della Vuelta 2025. Gli uomini jet restano coperti. Tensione alle stelle. Visma e Uae dettano il ritmo al Circus. Pedersen e Philipsen (i favoriti) sono marcati stretti. Ultimi cinque km, scoppia la bagarre nel circuito cittadino di Novara. Si sfilaccia il gruppone. Volatona dopo una serie di pericolose rotonde . Vince il fulmine Philipsen.

VUELTA DAL PIEMONTE A MADRID IN 21 TAPPE

Prime quattro tappe in Piemonte – novità assoluta – attraverso le province di Torino, Biella, Vercelli, Novara; quindi un rapido passaggio in Francia (Voiron) e nel micro Stato di Andorra; il tutto nelle prime sette frazioni. Poi dall’ottava alla 21 esima la Vuelta attraverserà la Spagna per concludersi a Madrid il 14 settembre dopo 3.185,7 km. Un percorso duro e selettivo con solo 4 tappe per velocisti, 6 di media montagna, 5 di alta montagna,una cronometro a squadre e una individuale.

Passerella finale nella capitale spagnola con un circuito (dieci giri) che è uno spot tra le bellezze di Madrid. Tema centrale: tutti contro il favorito Vingegaard, l’eterno rivale di Pogacar (assente da Torino). Occhio anche ad Ayuso, Almeida e i nostri Ciccone, Tiberi, Pellizzari. Senza dimenticare Hindley, Bernal, Mikel Landa, Ben O’Connor, Tom Pidcock. La Vuelta promette spettacolo.