Weekend sportivo in copertina con Formula Uno (GP del Giappone), il grande ciclismo sul pavé (Giro delle Fiandre) e la serie A con il big match Roma-Juventus. Senza dimenticare il volley e il campionato di basket a 6 giornate dal termine con gli occhi puntati sulla capolista e neo promossa Trapani. Domenica sera si tireranno le somme.

Forza Fede, tigre delle nevi

Ma è anche un weekend iniziato con il dramma Brignone caduta in Val di Fassa: grave frattura a tibia e perone, Olimpiadi a rischio. Tutto lo sport è in apprensione per la Regina della Coppa del mondo. Stop forzato di 6 mesi. Operata a Milano nella serata di giovedì (intervento di due ore e mezza, è andato tutto bene). Inizierà subito la riabilitazione. La “tigre delle nevi” non si abbatte di fronte a nulla, il comunicato medico delle 22.08 è rassicurante. Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, le ha mandato subito un messaggio di sostegno (“Tornerai a farci gioire più di prima”).

A Suzuka il rilancio Ferrari

Domenica si corre il Gp del Giappone (ore 7 in Italia), la terza delle 24 gare 2025. Sul tracciato mitico della città di Suzuka – 5,807 km,53 giri, 18 curve, all’interno del parco giochi della Honda – le Ferrari di Hamilton e Leclerc vanno a caccia del tempo perduto. La SF-25, fin qui disastrosa, salvo la Sprint di Shanghai dominata dal Re Nero, confida nel rilancio. Fondamentale sarà le gestione delle gomme. Pesa la doppia squalifica cinese. È già un GP da dentro o fuori.

Sui muri delle Ardenne fiamminghe

Il Giro delle Fiandre è la classica-Monumento di primavera nel Nordeuropa. Una grande festa popolare belga. Per molti appassionati addirittura è la vera festa nazionale. Un tappone micidiale di 269 km con 12 “Muri” in rapida sequenza e 7 tratti di pavé. Si parte da Bruges e si arriva a Oudenaarde. Il campione in carica è l’olandese Van der Poel che ha già vinto il Fiandre tre volte. Atteso il duello con Pogacar. Terzo incomodo Pippo Ganna, secondo alla Sanremo. E domenica 13 aprile ci sarà la mitica Parigi-Roubaix.

Big match Roma-Juventus

Le partite di serie A sono spalmate in 4 giorni, da venerdì sera a lunedì. E’ la giornata n. 31. Sabato sera va in scena un Milan-Fiorentina: due squadre alla caccia di uno spazio europeo. Domenica sera il big match tra la sorprendente Roma e la Juventus del neo allenatore Tudor. La Roma è in grande spolvero, ha recuperato 15 punti alla Lazio. Ha coronato una rimonta da non credere. Ranieri con la Juve cerca l’ottava vittoria di fila. I giallorossi puntano a vincere per rimanere attaccati al treno. La Juve ha studiato in settimana per riparare il pesante deficit su angoli e punizioni. Sulle palle inattive solo 4 centri. Solo il Monza ha fatto peggio. La capolista Inter andrà nella tana del Parma (sabato ore 18). Chiuderà la giornata il Napoli ospite di un Bologna straordinario, quarto in classifica (lunedì 7 aprile ore 20.45).