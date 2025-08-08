Weekend sportivo ad alta intensità. Tra tornei ufficiali e test vari si registra una agenda ricca di appuntamenti. E di attese. In pausa estiva MotoGp e Formula Uno (oltre a nuoto e scherma di ritorno dai Mondiali) tocca a molti altri sport la copertina del fine settimana.

A cominciare dal calcio che propone sfide altisonanti: sabato sera al Barbera di Palermo c’è il City di Guardiola (biglietti esauriti), l’Inter a Monaco, la Fiorentina a Manchester, la Roma nella tana dell’Everton e la Lazio se la vedrà con il Burnley nel nord ovest dell’Inghilterra. Anche il Milan ha scelto il Regno Unito per i suoi test (Leeds e Chelsea). Mentre l’Inter ha scelto Monaco. La Juventus si farà la domenica a Dormund, mentre il Como parteciperà al Torneo Gamper affrontando il Barcellona(biglietti stellari, da 138 euro base ai 600 euro per i posti vip).

Altri sport sono mobilitati, in primis la nazionale di Basket che sta preparando l’Europeo ( 27 agosto-14 settembre ). Sabato giocherà con la Lettonia al Palatrieste ore 20; e nel gruppo di coach Pozzecco si è unito giovedì il playmaker Darius Thompson(statunitense naturalizzato italiano).Ma vediamo i quattro appuntamenti più gettonati.

Sabato Sinner debutta Cincinnati

Jannik Sinner, n.1 al Mondo da 61 settimane, affronterà sabato il tennista colombiano Galan. L’azzurro deve arrivare in finale per tenere a distanza Alcaraz nel ranking mondiale. Già conclusa purtroppo l’avventura di Matteo Arnaldi a Cincinnati. Il tennista ligure è stato eliminato dal francese Bonzi che sabato incontrerà Musetti per il secondo turno. Il weekend azzurro inizia venerdì con Luca Nardi. Sono ben 5 gli italiani testa di serie in un Master 1000: Sinner, Musetti, Cobolli, Darderi e Sonego.

Gran finale agli Europei Under 20

Si concludono domenica a Tampere in Finlandia gli europei Under 20 di Atletica Leggera. La spedizione azzurra conta 91 atleti e 2 stelle di prima grandezza: la 15 enne velocista Kelly Doualla e la 19enne Erika Saraceni,capitana azzurra,triplista in gran spolvero.

Tamberi al meeting di Heilbronn

Domenica Gimbo sarà in gara in Germania dopo l’eliminazione a 2.12 negli assoluti di Caorle. Con lui in Germania ci saranno anche Fassinotti, Kerr, Barshim e Sang-Hyeok. Ha detto Gimbo:” Conosco la mia condizione ma saltare soltanto 2.12 mi ha sorpreso, e’ la mia peggiore misura degli ultimi anni. Voglio ripartire subito”.

Ciccone alla Vuelta a Burgos

Alla Vuelta a Burgos Ciccone in gran spolvero. Termina sabato 9 agosto la corsa a tappe anteprima della Vuelta di Spagna, la terza grande, per importanza, corsa a tappe. Nelle 4 tappe che hanno preceduto il finale Giulio Ciccone ha confermato uno stato di forma apprezzabile. Dopo aver vinto a San Sebastian l’azzurro è salito sul podio nella terza tappa della Burgos.