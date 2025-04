Weekend sportivo stellare tra volate scudetti, festa dei motori, debutti rosa nel mondo, grande ciclismo nelle Ardenne. Un fine settimana in crescendo dopo i brividi di questi giorni: Inter in semifinale Champions dopo la partita epica di San Siro (2-2 col Bayern Monaco); ora sotto col Barcellona di Yamal, Lewandowski e Raphinha, una squadra che fa paura (147 reti in 50 partite). Fuori la Lazio dalla Europa League, eliminata giovedì sera ai rigori dal Bodo Glimt; rimonta sfiorata. Il 5-4 finale non è bastato. Ce l’ha fatta invece la Fiorentina che, sempre giovedì 17, ha pareggiato 2-2 col Celje conquistando così la terza semifinale di fila in Conference. Ora la serie A si riprende la scena con la volata scudetto – Inter 71, Napoli 68 – in un turno spalmato in tre giorni.

Altre chicche della settimana: le ragazze d’oro del nuoto (doppio record di Sara Curtis agli Assoluti di Riccione e record nei 200 stile libero della 14enne Alessandra Mao); il ritorno in campo di Sinner, primo allenamento giovedì con l’amico Draper, in un club vicino a Nizza. Jannik è pronto al rientro ufficiale a Roma (9-10 maggio). Senza dimenticare il debutto a Baku (Azerbaigian) delle nuove Farfalle della ginnastica ritmica e il debutto in Cina del Setterosa (pallanuoto). Ma vediamo i tre eventi sportivi più gettonati.

PASQUA FERRARI – La Rossa è impegnata su due fronti: in Arabia nel quinto Gp di Formula Uno (domenica a Gedda, pista di 6,174 km, 50 giri, ore 19) dove la Ferrari potrà beneficiare dei correttivi introdotti in Bahrain e poi affronta il Mondiale Endurance con la 6 ore di Imola e con la 499 che ha trionfato nella Classicissima del settore, la 24 Ore di Le Mans. La classifica vede in testa Norris con 77 punti davanti a Piastri (74), Verstappen (69), Russell (63), Leclerc (32), Antonelli (30), Hamilton (25).

POGACAR NELLE ARDENNE – Dopo le classiche del pavé inizia il Trittico delle Ardenne. Si parte domenica con l’Amstel. Occhi puntati su Tadej Pogacar che, dopo aver vinto la Ronde e dato spettacolo alla Roubaix, cerca il bis nella corsa della birra già conquistata nel 2023. Tre i rivali più agguerriti: Evenepoel, Tom Pidcock e Van Aert. Una Pasqua micidiale: tappa di 255,9 km in cui si trovano ben 34 muri. Diretta su Eurosport dalle 14.15. Il Trittico si completerà con la Freccia Vallone (23) e domenica 27 la Liegi.

GIOCHI DA SCUDETTO – Finale d’oro tra Conegliano e Milano con 7 azzurre olimpioniche di Parigi in campo. Al Forum di Assago (sabato gara 2, ore 16) ci sarà il tutto esaurito. Match delicatissimo: gara 1 a Treviso è stata vinta dalle venete (3-1 nonostante una Paola Egonu stellare (33 punti). Da non perdere il duello-scudetto del volley maschile tra Lube Civitanova e Perugia dopo il ribaltone di giovedì sera: vittoria della Lube (3-2) in 163 minuti. Domenica gara 4, finale il 27 aprile. Volata finale anche nel basket a quattro giornate dalla fine della regular season. Cinque squadre puntano ai primi 4 posti: Virtus Bologna (38), Trapani (38), Brescia (36), Trento (36), Milano (34).