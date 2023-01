Casanova è raccontato in musical. Al teatro Brancaccio di Roma va in scena l’opera pop di Red Canzian dal 10 al 22 gennaio.

Un Casanova diverso dal solito ci attende al Brancaccio. Un uomo intorno ai 35 anni al rientro dall’esilio e strenuo difensore di Venezia dai giochi di potere che la vorrebbero venduta allo straniero.

Si vuole offrire ora agli spettatori un personaggio a tutto tondo. Non più focalizzato sul libertino, vecchio e consolidato cliché che fa dimenticare altri aspetti interessanti del Casanova uomo.

Il musical, composto e prodotto da Canzian e basato sul best-seller di Matteo Strukul “Giacomo Casanova – la sonata dei cuori infranti”, ha già riscosso notevole successo nel breve tour di anteprima visto da oltre 30.000 spettatori.

Dice Canzian, compositore ed ex bassista e voce dei Pooh : “Ho cullato a lungo l’idea di comporre un’opera musicale dedicata alla Città di Venezia, forse l’unica al mondo di tale notorietà a non avere un “suo” musical, e a Giacomo Casanova, uno dei personaggi italiani universalmente conosciuti, ma finora raccontato in una chiave sempre un po’ monotematica, quella del libertino impenitente, mentre io volevo rappresentarlo nelle tante sfumature che fanno di lui una delle figure storiche più interessanti che l’Italia e Venezia in particolare possono vantare. Poeta, alchimista, libertario, diplomatico e “occhi”della Repubblica di Venezia, una figura chiave ai tempi della Serenissima”.

Uno spettacolo maestoso con la regia originale di Emanuele Gamba

Sul palco ci saranno 21 performer – 11 cantanti attori e 10 ballerini acrobati che nelle coreografie dallo stile guerriero di Martina Nadalini e Roberto Carrozzino, nei vari momenti interpretano le Ombre, i Veneziani al Carnevale, i nobili in festa e i momenti corali della storia.

Oltre 30 cambi scena

Oltre 30 i cambi scena, che Canzian ha realizzato personalmente, attraverso un allestimento scenico immersivo, fatto di fotografie scattate nella Venezia deserta durante la pandemia e trattate al computer per restituire ambientazioni e luoghi della città e trasportare così gli spettatori dentro una Venezia settecentesca:

i bacari, le calli, i Palazzi della nobiltà, le Cattedrali, Piazza San Marco, la laguna, la prigione dei Piombi, i luoghi della fuga fra i boschi e i Castelli del Nord Italia prima del ritorno di Casanova da salvatore della Serenissima nella Venezia del Doge.

E Casanova innamorato – finalmente – della giovane Francesca Erizzo, figlia dell’aristocrazia veneziana ma, come il suo amato, dal cuore assetato di giustizia e libertà.

Casanova Operapop come l’opera all’Italiana

Dice ancora Red Canzian: “Ho pensato a Casanova Operapop con lo sviluppo dell’opera all’Italiana, nella quale la storia e i personaggi prendono forma attraverso la musica e le parole delle canzoni. Dove i dialoghi punteggeranno il racconto in pochi momenti, seppur importantissimi. Per rendere lo spirito epico delle composizioni abbiamo registrato l’Orchestra Sinfonica di Padova e del Veneto fusa con i suoni moderni di una band”.

TEATRO BRANCACCIO Via Merulana, 244, 00185 Roma

botteghino@teatrobrancaccio.it da martedì a sabato ore 20.45 – domenica ore 17

prezzo biglietto da 65€ a 29€ –

disponibili su www.teatrobrancaccio.it e www.ticketone.it

Fonti: CS e foto fornite da Ufficio Stampa Teatro Brancaccio