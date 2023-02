“Hai combinato un guaio”, ha aggiunto poi Amadeus che sbagliandosi ha chiamato Blanco con il nome di Salmo. Il giovane cantante si è infastidito per problemi tecnici che non gli permettevano di sentire la sua voce in cuffia durante l’esibizione del suo ultimo singolo L’Isola delle Rose. Quindi ha iniziato a prendere a calci i fiori sul palco. “Se tu vorrai la puoi ricantare a fine serata”, ha proposto ancora Amadeus. “Volentieri, io canto anche da solo”, ha replicato Blanco tra i fischi del pubblico, al grido di “scemo”. Blanco però non ha ricantato L’isola delle rose. “Non ci sono le condizioni”, ha spiegato Amadeus.