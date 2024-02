Carmen Russo età, carriera, vita privata, marito, figlia e curiosità

Carmen Russo, nome d’arte di Carmela Carolina Fernanda Russo, è una figura iconica nel mondo dello spettacolo italiano. Nata il 3 ottobre 1959 a Genova, Carmen Russo ha 64 anni. Ha saputo conquistare il cuore del pubblico con il suo talento, il suo carisma e la sua straordinaria versatilità. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera, la sua vita privata e le sue esperienze sul piccolo e grande schermo.

Carmen Russo, la carriera

Carmen Russo ha iniziato la sua carriera come modella negli anni ’70, ma è negli anni ’80 che ha raggiunto il picco della sua fama. Con la sua bellezza mozzafiato e il suo talento innato, ha conquistato il mondo del cinema italiano apparendo in una serie di commedie, horror e polizieschi. Film come “La Maestra di Sci” (1981) e “Il Tifoso, l’Arbitro e il Calciatore” (1982) l’hanno resa una delle attrici più amate dell’epoca.

Oltre alla sua carriera cinematografica, Carmen ha anche lasciato il segno in televisione, partecipando a trasmissioni iconiche come “Stasera Niente di Nuovo” e “Drive In”. Il suo sorriso contagioso e la sua energia travolgente l’hanno resa una presenza amata e irrinunciabile sul piccolo schermo.

Negli ultimi anni, Carmen Russo ha portato la sua energia contagiosa anche sui reality show, mostrando al pubblico una nuova sfaccettatura della sua personalità. La sua partecipazione all’Isola dei Famosi nel 2003 e nel 2012, così come al Grande Fratello VIP nel 2017 e nel 2021, ha dimostrato ancora una volta il suo straordinario carisma e la sua capacità di conquistare il pubblico in ogni contesto.

La vita privata: il marito e la figlia

Ma la vita di Carmen Russo non è fatta solo di lavoro e carriera. Carmen ha sposato nel 1987 il coreografo e ballerino Enzo Paolo Turchi. Da allora, i due sono davvero inseparabili e hanno anche partecipato a Bake Off Celebrity Edition su Real Time. Carmen nell’ottobre del 2012, all’età di 53 anni, ha dichiarato di aspettare un figlio. Il 14 febbraio del 2013 è nata Maria.

Vive con la famiglia a Formello, in provincia di Roma. Riguardo la gravidanza, un po’ di tempo fa ha dichiarato: “Lo so, ho 53 anni, ma che male c’è? Questo figlio è un dono di Dio. Era da un anno che io ed Enzo facevamo tentativi, ma era andata sempre male, poi a luglio la bella sorpresa”. I due sono ricorsi alla fecondazione assistita.